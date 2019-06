 »  Vojtěch Ješátko (Bohemia Interactive): VR jsme zkoumali, ale o jejím využití neuvažujeme

Bohemia Interactive v květnu oslavila 20 let od svého založení. Který titul považujete za největší úspěch a co naopak za největší propadák?

Náš největší úspěch je rozhodně celá série Arma, na které Bohemia Interactive vyrostla z malého studia až do dnešní firmy s více než 400 zaměstnanci, 7 pobočkami po celém světě, a řadou ambiciózních projektů.

Arma je dodnes základem všeho, co děláme, a máme s ní velké plány i do budoucna. Každý z dílů ještě od původní Operace Flashpoint až po zatím poslední Arma 3, které se prodalo už téměř 5 milionu kopií, přinesl do herního žánru revoluční míru svobody a možností pro tvůrce a kreativní hráče. Na světě je jen velmi málo her, ve kterých byste mohli strávit tisíce hodin a i po takové době neustále objevovat nové možnosti, hrát si, tvořit, být součástí nadšené a aktivní komunity… A to je právě to, co naše hry odlišuje od konkurence. Komunita tvůrců obsahu pro nás není jen vedlejší produkt úspěšné hry, je to samotný její základ, na kterém chceme stavět i do budoucna a dělat vše pro to, aby měla k ruce co nejlepší nástroje.

A největší propadák?

PUBG. Ne proto, že by snad PUBG byl propadák, ale proto, že jsme ho nevydali sami. Ačkoliv k tomu byla na začátku příležitost, podobně jako u DayZ – kde jsme příležitost využili a díky tomu Bohemia Interactive během několika málo let vyrostla do současné velikosti. Ale tehdy nabídka na spolupráci s Brendanem Greenem přišla v době, kdy jednoduše Bohemia Interactive nebyla schopná pouštět se do čehokoli dalšího. Arma 3 a DayZ samy o sobě byly až dost velkými sousty a na cokoli dalšího prostě v té době již nebyl čas.

Bohemia Interactive postavila své podnikání na vysoce realistických MilSim titulech, jak se vám daří na trhu prorážet s odlišnými herními koncepty, jako byl na příklad Ylands?

Ačkoliv to na první pohled nemusí být zřejmé, tak v případě Army a Ylands paradoxně nejde o zas tak odlišné herní koncepty. Ano, je to jiný žánr, jiné vizuální zpracování, jiná cílová skupina, ale v základu děláme pořád to samé, jen v jiných kulisách.

Stejně jako Arma, tak i Ylands nebo DayZ mají ambici nabízet inteligentní zážitky ne na desítky nebo stovky hodin, ale postavit pro hráče komplexní a neustále se rozvíjející světy, které zabaví na tisíce hodin a stále v nich bude co objevovat a tvořit. Na tom jsou postavené i naše hodnoty Curiosity, Creativity, Community – chceme vytvářet hry, ve kterých se hráči dozví a naučí něco nového, jednoduše si vytvoří vlastní scénáře a mody, a to vše mohou sdílet v rámci obrovské komunity.

Vojtěch Ješátko pracuje jako PublishingDirector v Bohemia Interactive. Je odpovědný za týmy od marketingu přes customer support až po QA nebo analytiku. Do herního průmyslu vstoupil před rokem a půl, předtím působil osm let v Avast Software na různých pozicích v e-commerce a online marketingu.

Ylands je z našeho pohledu stále teprve na začátku – až opuštění Early Access fáze rozhodne o tom, jestli se nám podaří zopakovat úspěch Army a nastartovat novou komunitu tvůrců obsahu. Ambice jsou jasné – chceme ve hře vybudovat rozsáhlý ekosystém, který svými možnostmi a zpracováním osloví fanoušky her jako je Minecraft nebo Roblox, a nabídne jim možnosti, na které ani tyto obrovské tituly zkrátka nestačí.

Jak hodnotíte dosavadní spolupráci s čínským Tencentem a vaše dosavadní působení na čínském trhu?