Voyo a Prima+ po roce. Deset korun někdy udělá velký rozdíl

Pokud u této služby došlo od loňského srpna k nějakému posunu, tak to bylo zhoršení. Jedinou světlou výjimkou je rozšíření obsahu pro děti.

Úvodní obrazovka služby Prima+ Autor: Petr Faistauer

Překvapil mě také krok operátora Vodafone, který tuto službu (i když ve verzi Premium bez reklam) nově nabízí jako povinnou součást svého základního televizního tarifu. To, co je prezentováno jako „nejvýhodnější nabídka na trhu“ a „součást televizního balíčku“, je ve skutečnosti pouze prodej partnerského obsahu se slevou, protože došlo k navýšení ceny základního tarifu jak pro stávající zákazníky Vodafone, tak pro nové zájemce o Vodafone TV.

Další nepříjemnost jsem zaznamenal u nepřihlášených uživatelů, kteří službu používají například na počítači. Oproti loňsku už prakticky nemají možnost přehrát si jakýkoliv obsah bez přihlášení, ačkoli mohou procházet nabídkou.





Na tuto skutečnost sice služba upozorňuje, ale její nápověda stále uvádí, že nepřihlášení uživatelé mohou sledovat živé vysílání v nízké kvalitě (až 360p) a video na vyžádání v rozlišení SD (až 576p). Tato zavádějící informace zůstala nezměněná i po nedávném „podzimním vylepšení“.

Rozlišení obrazu a funkce

Uživatelé nejvyššího placeného tarifu Premium mohou stále sledovat živé vysílání kanálů Primy maximálně v rozlišení 720p. Nejvyšší dostupné rozlišení pořadů v archivu je potom 1080p pro předplatitele nejvyššího tarifu, respektive 720p pro uživatele tarifu Light.

Pokud se pokusíte přehrát živé vysílání bez přihlášení, v rozporu s tvrzením v nápovědě se vám namísto slibovaného streamu zobrazí jen obrazovka s jedinou použitelnou informací: „pro sledování tohoto videa se musíte přihlásit“.

Screenshot živého vysílání kanálu Prima Krimi pro nepřihlášeného uživatele, 22. 8. 2024 Autor: Petr Faistauer

Při pokusu o přehrání obsahu z archivu je přístup služby ještě přísnější. Kromě tradiční hlášky „pro sledování tohoto videa se musíte přihlásit“ se zobrazí dvě výrazná tlačítka „Aktivovat Premium“ – jedno nahoře, druhé dole.

V rámci jednoho účtu Prima+ můžete mít až pět profilů bez ohledu na to, jaký tarif máte aktivní. Služba teď rozlišuje dětské profily a profily pro dospělé. Hlavní rozdíl je v dostupnosti obsahu, dítě se dostane jen k pohádkám. Rodiče mohou aktivovat Rodičovský zámek, tedy přístupový PIN kód.

K jednomu uživatelskému účtu můžete mít přiřazeno pět aktivních zařízení, souběžné přehrávání je dovoleno maximálně na třech.

Obsah a ovládání

Ceník slibuje „celou knihovnu odvysílaných TV pořadů z vlastní tvorby skupiny Prima, která je k dispozici ke zhlédnutí na Prima+ neomezeně“. Tato možnost by měla být dostupná pro všechny tarify, včetně bezplatné verze Free.

Tato „celá knihovna“ má však mezery. Prima k tomu v nápovědě poskytuje vysvětlení, protože ve skutečnosti záleží na distribučních právech a koprodukčních smlouvách. Za vlastní tvorbu se považují pořady, které byly vyrobeny v produkci FTV Prima, a vztahují se tak na ně neomezená distribuční práva. Výjimkou jsou ale například pořady, které vznikly na základě výrobní licence dříve existujícího formátu – a to jsou třeba některé populární kriminální seriály.

U odvysílaných akvizičních pořadů zase záleží na tom, jestli má skupina Prima práva i pro digitální šíření, nebo jen pro televizní uvedení.

Situace se od mého posledního testu téměř nezměnila. Kompletní jsou seriály jako ZOO nebo Modrý kód. U pořadů typu Prostřeno! nebo Ano, šéfe je často jen několik dílů nebo pár sérií. Plnou nabídku lze očekávat jen u aktuálních pořadů nebo tvorby Prima+ Originals (Banáni, Sedm schodů k moci…).

Podobně jako na konkurenčním Voyu si můžete pustit vybrané pořady z archivu České televize.

Ovládání služby se, alespoň ve webové verzi, také nijak nezlepšilo. Nepřívětivý způsob posouvání v archivu zůstává stejný – obsah se načítá po pěti epizodách a uživateli je ponechána jen volba řadit díly od nejnovějších nebo nejstarších. Jedinou novinkou je, že po každém kliknutí na „Více epizod“ se načte dalších pět dílů.

Jedinou funkcí, kterou jsem ocenil již dříve, je přehledněji zpracovaný videopřehrávač, který je uživatelsky příjemnější než ten na platformě Voyo.

Karta seriálu Krejzovi s možností řazení epizod Autor: Petr Faistauer

Aktualizace v roce 2024

Podzimní „vylepšení“ služby zahrnovalo několik novinek, které Prima vyzdvihuje. Týkají se rozšíření podpory pro další televizory, upraveného designu a obsahu – přibyly animované pohádky pro děti.

Co se týče nově podporovaných zařízení, služba teď oficiálně funguje na Smart TV značek Samsung (s OS Tizen), LG (s WebOS) a na zařízeních s OS Android TV a Google TV. Ve srovnání s bohatou podporou zařízení u konkurence je však tato nabídka stále velmi omezená.

„Upravený design“ se bohužel projevil hlavně přidáním dalších reklamních ploch na hlavní stránku ve verzi Free. Reklamní bannery jsou nejen rušivé, ale na mobilních zařízeních zabírají až polovinu obrazovky, zatímco v desktopové verzi zbytečně zabírají čtvrtinu prostoru černým obdélníkem s malým reklamním proužkem uprostřed. Tento přístup působí na platformě velké mediální skupiny amatérsky. Jedinou další „novinkou“ na hlavní stránce je logo Vodafone, které se přidalo k odkazu na „Vodafone TV+“.

Úprava designu posloužila jako prostor pro další reklamní plochu Autor: Petr Faistauer

Voyo

Voyo v roce 2024 Autor: Petr Faistauer

Streamovací platforma skupiny Nova, na rozdíl od Prima+, funguje i na slovenském trhu. V České republice ji najdete jako součást portálu Novy, na Slovensku pak pod Markízou. V červenci 2024 mělo Voyo na obou trzích dohromady 850 tisíc uživatelů.

Voyo si udržuje jednoduchý a přehledný design, který působí lépe než u konkurenční platformy. Přispívají k tomu i drobnosti jako přepracované uživatelské menu, které teď má poloprůhledný podklad a zmizel z něj duplicitní odkaz na oblíbené pořady.

Předplatné a rozlišení

Ani v oblasti předplatného nedošlo od loňska ke změně. Služba stále nabízí jediný tarif za 159 Kč měsíčně, který odemyká veškerý obsah, a k dispozici je také sedmidenní bezplatná zkušební verze. Voyo dále spolupracuje s operátory O2 a Vodafone, v listopadu vyprší spolupráce s T-Mobile.

Každý uživatel si může v rámci jednoho účtu vytvořit až pět profilů, z toho až tři dětské. Službu lze používat až na pěti zařízeních, ovšem současně lze obsah přehrávat jen na dvou. Voyo nabízí rozlišení až do Full HD (1080p), pokud je daný titul v této kvalitě dostupný.

VOD obsah

Podle služby Filmtoro je na Voyu přes 1700 titulů, což znamená mírný nárůst nabídky oproti loňsku. Do nabídky přibyly filmy z archivu České televize i premiérové seriály z její produkce.

Voyo má také sekci „Pouze na Voyo“, kde jsou exkluzivní tituly, a v archivu najdete i devadesátkové americké seriály jako Beverly Hills 90210, Melrose Place nebo Čarodějky.

Sekce věnovaná reality show zahrnuje jak české, tak zahraniční verze. Například Love Island zde najdete ve verzích pro Česko/Slovensko, Austrálii a Velkou Británii. Nabízí se i americká verze Survivor (aktuálně 43. série) a její australská obdoba. Mezi zahraničními seriály najdete například Yellowstone s Kevinem Costnerem, známý ze SkyShowtime. Voyo nabízí dvě sezóny tohoto seriálu, a to s českým dabingem.

Živý obsah

Počet dostupných živých stanic se od posledního testu nezměnil. Voyo nadále nabízí všechny obecné kanály skupiny Nova, doplněné o TN Live a Markízu International. Ze sportovních kanálů jsou dostupné pouze Nova Sport 1 a Nova Sport 2. Zbylé sportovní stanice jsou stále dostupné jen u vybraných operátorů včetně O2 TV, která stejně jako Nova patří pod PPF.

Programový průvodce je kompaktnější a přehlednější, s podrobnějšími informacemi po kliknutí. Na jedné obrazovce je zobrazeno více informací než u Prima+.

Podoba programového průvodce ve webové verzi služby Voyo Autor: Petr Faistauer

Uživatelské rozhraní a přehrávač

Voyo stále nabízí uživatelsky přívětivou platformu, která je navržena jako skutečná služba pro streamování videa, nikoli jako nosič reklamy. Design je vkusný a nepůsobí lacině.

Karta pořadu u dlouhých seriálů je zpracována s ohledem na pohodlí diváka, umožňuje třídění a zobrazení po sezónách, jak sestupně, tak vzestupně. Lze zobrazit až 25 epizod najednou, přičemž další díly se načítají po kliknutí na „zobrazit další“.

Voyo – řazení epizod seriálu Autor: Petr Faistauer

Nicméně přetrvává problém s nedostatkem technických informací o rozlišení, zvukových formátech nebo titulkových stopách. Ani v přehrávači tyto údaje nenajdete – stále je zde pouze možnost volby mezi „Min“ a „Max“, což podle informací služby znamená rozlišení Full HD, pokud je v této kvalitě titul dostupný.

Srovnání na závěr

Při srovnání služeb Novy a Primy je nutné zdůraznit několik klíčových rozdílů. U Voya za pouhých deset korun navíc oproti nejvyššímu tarifu Prima+ Premium získáte vyšší rozlišení (720p u Prima+ vs. 1080p u Voya), větší archiv a také sportovní obsah.

Zatímco v roce 2023 mohla být Prima+ považována za specifickou verzi streamovací služby, srpnová verze 2024 v tarifech Free a Light už spíše připomíná platformu zaměřenou na reklamy než plnohodnotnou streamovací službu. Neustálé tlačení uživatele k placení je nepřehlédnutelné a po „podzimním vylepšení“ došlo i k prodloužení doby načítání služby.





Hodnota za vložené peníze je sporná a rozdíl mezi tím, co služba slibuje, a tím, co skutečně poskytuje, je do očí bijící. Divák zde ustoupil do pozadí, což rozhodně není dobrá vizitka pro Prima+.

Voyo od skupiny Nova se už v roce 2023 profilovalo jako platforma pro širokou veřejnost s cílem stát se hlavním zábavním centrem pro celou rodinu. I v roce 2024 si tento cíl drží, i když stále oslovuje pouze určité skupiny diváků.

Při pohledu na domovskou stránku nebo programové informace živého vysílání je zřejmé, že Voyo lépe využívá prostor na obrazovce a poskytuje více užitečných informací bez nutnosti neustálého scrollování.

Obecně lze říci, že Nova přistupuje k uživateli jako k divákovi, kterému nabízí službu zaměřenou na pohodlné sledování obsahu. Oproti tomu Prima bohužel staví na první místo své zisky, což se promítá i do samotné služby, která v roce 2024 působí spíše jako reklamní platforma než jako skutečná videoslužba – a to i v nejdražším tarifu, který nezohledňuje ani vlastní nápovědu.