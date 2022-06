Voyu se daří zásadně líp, než jsme plánovali. Tahounem je pořád Ordinace, říká Daniel Grunt z CME

Té kampani nebylo možné uniknout. Televize Nova si na jaře zaplatila billboardy v Česku a na Slovensku, kde propagovala svoji placenou internetovou videotéku Voyo. Sotva jedna kampaň skončila, další začala – tentokrát propagovala konkrétní pořad, minisérii Iveta. Třídílné dramatické zpracování prvních let kariéry zpěvačky Ivety Bartošové se zařadilo mezi nejúspěšnější pořady, které Voyo nabízí.

Podobným pořadům natočeným jenom pro Voyo říkají v televizi Voyo Originál. Patří mezi ně minisérie Případ Roubal a Guru, komediální seriál Národní házená nebo aktuální premiéra Jitřní záře, napínavého příběhu o alternativní rodině, která chce pojmenovat dítě po svém. Na podzim se chystá uvedení Krále Šumavy a komediální novinky Gumy.

„Extrémně dobře nám fungují všechny Voyo Originály. A pořád je páteří Ordinace v růžové zahradě. To, že jsme se ji odvážili na podzim 2021 překlopit z lineárního vysílání, kde pořád dělala 900 tisíc až milion diváků na jeden vysílací den, nám pomohlo. Ukázalo to trhu, že to myslíme vážně. Série nešla dolů kvalitou, délkou ani obsazením, je pořád stejná. Spíš chytila druhý dech,“ říká Daniel Grunt, Chief Digital Officer CME.





O síle Ordinace svědčí, že si na rozdíl od jiných seriálů nevybere obvyklou letní pauzu. Naopak uvede každý týden nové pokračování.

Jak se určuje úspěch

Nova sice sleduje, kolik diváků si pustilo konkrétní pořad, ale důležitější metrikou je počet získaných předplatitelů. Celkový počet předplatitelů na jaře pohodlně překonal hranici 350 tisíc. Přesnější čísla televize zveřejňovat nebude, protože podobná obchodní data nepublikuje žádná videotéka na trhu. Nicméně předplatitelé přibývají rychleji, než sama Nova očekávala.

„Daří se nám zásadně líp, než jsme plánovali a než jsme si vysnili. Ale výrobní plány nezrychlujeme, protože už ty původně oznámené byly ambiciózní samy o sobě,“ podotýká Grunt.

Úkol od vedení CME je jednoznačný: do roku 2026 získat milion platících uživatelů na českém a slovenském trhu. Zatím to vypadá jako reálné zadání. „Ale je tu obrovský otazník, jak bude příští rok nebo za dva roky vypadat ekonomika,“ připomíná šéf digitálních aktivit CME. Shodou okolností nedávno publikované průzkumy naznačují, že české domácnosti začnou šetřit na kultuře, zábavě a dalších volnočasových aktivitách.

Kromě toho, kolik lidí si zaplatilo přístup na Voyo, zajímá televizi také průměrná doba sledování. Průměrně teď uživatelé stráví sledováním pořadů 12 hodin týdně. Nova si objednává různé průzkumy, podle kterých má Voyo ve srovnání s konkurenčními službami největší podíl uživatelů, kteří se na něj dívají denně nebo několikrát týdně. Typickým uživatelem jsou domácnosti třicátníků a čtyřicátníků, ve srovnání s lineární televizí má Voyo větší zastoupení žen.

Sázka na lokálnost

Žádná lokální služba nikdy nebude mít rozpočet globálních hráčů. Roční investice Netflixu nebo společnosti Walt Disney do výroby obsahu jsou v desítkách miliard dolarů. I kdyby všechny televize na českém trhu daly výrobní rozpočty dohromady, nezaplatily by v přepočtu ani jeden výpravný americký seriál. Voyo proto vyzdvihuje lokální témata, oblíbené místní herce a širokou knihovnu tuzemské kinematografie. Českých filmů má v nabídce asi 750.

Příchod Disney+, HBO Max a dalších celosvětových aplikací na český trh však představuje také komplikaci při nákupu obsahu ze zahraničí. Největší hity si americká produkční studia žárlivě střeží, protože chtějí mít exkluzivní filmy a seriály na vlastních platformách.

„Saháme proto trochu jinam než k americkým filmovým studiím. Velmi dobře nám fungují třeba skandinávské detektivky. Máme poměrně hodně zajímavých sérií z Velké Británie, od BBC a ITV. To je něco, co tu funguje, takže půjdeme dál po zajímavé evropské tvorbě,“ naznačuje Grunt nákupní strategii.

„Ve všech státech, kde CME působí, chceme být nejsilnější lokální služba první volby pro lidi, kteří se chtějí podívat na kvalitní lokální obsah. Ať jsou to filmy, seriály, nebo nějaké pořady, reality show, cokoliv dalšího. To je místo, které chceme na trhu obsadit,“ vysvětluje.

Momentálně má prioritu rozvoj Voyo na českém a slovenském trhu. „Na Voyo míří v CME největší pozornost a investice. Je páteří celé digitální transformace CME ve všech státech, kde působíme. Voyo se prolíná napříč strukturou televizních stanic, v zásadě skoro všemi týmy. Potom to automaticky transformuje celou firmu,“ pokračuje Grunt. „Voyo sice existuje 11 let, ale procházelo si vlnami, kdy to byla priorita, pak zase ne, bylo v šuplíku a tlačil se AVOD – bezplatný archiv pořadů s videoreklamou. S nástupem nového majitele je z toho znovu klíčová priorita pro celou skupinu,“ přibližuje.





Odlišnou pozici má Voyo ve Slovinsku, kde placený obsah rozvíjeli po celou dobu, zatímco volně přístupný archiv s reklamami vůbec nemají. „Slovinsko je hodně trh placených televizí, všechen dlouhý obsah monetizují prostřednictvím Voyo. Je to sice malý trh se dvěma miliony obyvatel, ale Voyo rozvíjeli a průběžně rostli. Na všech ostatních trzích byla křivka Voyo dlouho plochá, třeba deset let se nehnula,“ vzpomíná ředitel digitálních aktivit.

V Česku je rozvoj Voyo velmi rychlý. „Pořád se učíme. Jak nám rychle roste pod rukama, tak si kolikrát zapomeneme uvědomit, že na tom pracujeme teprve něco přes rok,“ uzavírá Daniel Grunt. Nasbírané zkušenosti chtějí v CME použít pro další trhy.