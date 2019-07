 »  VR brýle na hlavu, silikonovou pannu pod sebe. Jak vypadá „nevěstinec budoucnosti“

Postava lovce replikantů, kterou ve snímku Blade Runner 2049 hraje Ryan Gosling, má ve svém bytě holografický projektor, jenž mu na požádání promítá jeho realisticky vypadající virtuální přítelkyni (Ana de Armas). V jedné ze scén si Gosling domů přivede prostitutku (Mackenzie Davis), která ulehne do postele a projektor na ni onu holografickou drahou polovičku namapuje. Virtuální svět se tak spojí s tím fyzickým a člen sboru LAPD si může užít.

„Přesně tak, také se mi u tohoto tématu vždy vybaví druhý díl Blade Runnera,“ pokyvuje hlavou Patrik Duda, který už v loňském roce v Praze spustil Naughty Harbor – první nevěstinec v Česku, kde jsou místo živých dam k dispozici poměrně realisticky vypadající silikonové panny. Nyní k nim přibyla novinka v podobě virtuální reality, kdy je možné mít během hrátek na hlavě VR brýle a fyzično s virtuálnem rovněž tak trochu mapovat do sebe.

Propojení, kdy by se ve VR headsetu promítal obraz pornoherečky přesně na to, co se děje se silikonovou postavou, ještě nelze očekávat. Naughty Harbor v současné době nabízí pouze pět videí nahraných do přenosných VR brýlí Oculus Go, která jsou na dění na fyzické posteli nezávislá. Jde o erotický obsah natočený čistě pro VR prostředí, který kopíruje rozlišení headsetu, tedy 2560 × 1440 pixelů (1280 × 1440 pixelů na oko). Nakupovat ho lze od firem jako BaDoinkVR, které na rozdíl od VR obsahu na Pornhubu nabízí vysokou kvalitu obrazu.

Senzory v pannách

Duda ale současný stav neinteraktivních VR videí bere jako počátek. „Jsme ve fázi, kdy začínáme poptávat vývoj systému, kdy budou v pannách instalovány senzory a vše pak bude komunikovat s VR prostředím. Dnes již víme, že něco takového je reálné a je otázkou měsíců, kdy tuto technologii nasadíme,“ popisuje podnikatel. V praxi by to tak mělo znamenat třeba to, že panna bude díky senzorům reagovat na dotyky, na což bude odezva i v rámci VR obsahu.

Jak to vypadá v Naughty Harbor:

Naughty Harbor v současné době sídlí v jednom z přízemních bytů na pražských Vinohradech. Jde o dočasné řešení, Duda totiž dokončuje výstavbu nových prostor na Smíchově. „Budou mít futuristický design, protože se snažíme nabízet službu budoucnosti,“ plánuje Duda. A kromě toho bude možné nabídku „robotického nevěstince“ rozšířit.

Služby Naughty Harboru každý den využije čtyři až pět zákazníků, což je dle majitele uspokojivé číslo. Podnik má nyní tři silikonové panny (Rebecca, která je i na našich obrázcích, Yasmine a Luccy) plus mužského společníka Nicka. V budoucnu se má díky novým prostorám počet umělých těl rozrůst.

„Virtuální realitu jsme jako doplněk začali nabízet před měsícem, ale obecně z ní hodláme udělat jedno ze dvou hlavních jader našeho byznysu,“ popisuje Duda. „Prozatím všichni, kdo si VR zkoušeli a se kterými jsme mluvili, byli hodně spokojení a vidíme zde zájem.“

VR sex bez kabelů

Rozvoj v této oblasti je tažen technologickým pokrokem ve VR. Nabízet pro postelové hrátky high-end headsety typu Oculus Rift či HTC Vive, které pro své fungování vyžadují nemotorný kabel připojený k počítači, by asi nebylo úplně ono. Oculus Go už nabízí schůdnější řešení. „Čekali jsme na použitelné headsety. Nový Oculus Quest by asi byl ještě zajímavější, ale Go jsme objednávali ještě předtím, než Quest vyšel,“ popisuje Duda.



Autor: Jan Sedlák

Budoucí scénáře mají nabídnout ještě více VR zábavy. Oculus Go v sobě zvládne mít nahraných zhruba pět videí (každé má kolem osmi gigabytů a délku mezi půlhodinou a hodinou). V nových prostorách, které otevřou za měsíc, už bude k dispozici centrální úložiště s širším sortimentem.