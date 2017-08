 »  Vše pod jednu střechu. Brno chce postavit vlastní datacentrum, cloud a kybercentrum

Město Brno má velké plány ohledně restrukturalizace informačních technologií. Magistrát by rád sjednotil serverovny a datová centra městských firem a institucí do jednoho „městského cloudu“. V ideálním případě by fungovaly dvě nezávislé a zálohované lokality. Vedle toho by rovněž mohlo vzniknout kyberbezpečnostní centrum, které by dohlíželo na IT bezpečnost městských subjektů.

Hlavním brněnským datovým centrem by se podle informací Lupy měly stát prostory v sídle městské společnosti Technické sítě Brno (TSB) na ulici Barvířská. V aktuální fázi by nemělo jít o velkou investici. TSB už má prostory připraveny a k dispozici je potřebná infrastruktura, jako je chlazení, zabezpečení a podobně.

Problém je v osazení těchto prostor hardwarem. Na serverové vybavení město vypsalo výběrové řízení v ceně kolem 20 milionů korun. Projekt je ovšem v tuto chvíli v řešení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Bližší informace nejsou veřejně známé, podle informací Lupy má jít nicméně o spory dodavatelů. Prozatím není jasné, kdy projekt posouzením ÚOHS projde.

Vše do TSB

Druhé datové centrum by sloužilo jako záložní lokalita. Zde prozatím žádné podrobné plány neexistují a jde o prvotní myšlenku. Není vyloučeno ani to, že by město tuto lokalitu vysoutěžilo u některého z komerčních dodavatelů. Debaty jsou každopádně velice předběžné. Stejně tak není jasné, jaké softwarové parametry by měla mít cloudová technologie, která hardwarovou infrastrukturu zastřeší.

V současné době je tedy celá akce spíš v rané fázi. Brno a jeho firmy provozují několik nezávislých serveroven, kde se udržuje hardware pro chod systémů a agend. „Chtěli bychom dosáhnout stavu, kdy Technické sítě Brno budou provozovat jednu infrastrukturu, kterou by si ostatní subjekty pronajímaly. Provoz, účtování a podobně by měly na starost TSB,“ říká pro Lupu náměstek primátora města Brna pro oblast smart city Jaroslav Kacer (TOP 09).

Brno vlastní několik společností (Dopravní podnik, Brněnské vodárny a kanalizace, SAKO a další), které by do plánu sjednocování mohly zapadnout. Stejně tak se v kuloárech skloňuje zapojení městské policie. V mnohých z městských firem nicméně nápad sjednocení serveroven příliš nadšení nevyvolává a jejich zástupci se kloní pouze k variantě zálohování.

TSB má být podle Brna ideálním provozovatelem datacenter a cloudu z toho důvodu, že už infrastrukturní sítě provozuje.

Kyberbezpečnostní centrum za 150 milionů

Brno by sjednocení datových center chtělo i z důvodu postupného rozjezdu koncepce takzvaného chytrého města. Brněnské smart city by ideálně v budoucnu mělo sdílet společnou technologickou základnu a datové sady. Oblast má na starost právě Kacer, který se tématem podrobně zaobírá a prosazuje otevřené standardy, a naopak vystupuje proti projektům typu chytré lavičky.

Dohledové centrum kybernetické bezpečnosti by mohl být ještě větší projekt. V současné době se na magistrátu pracuje na studii proveditelnosti. Z tohoto centra by se mělo dohlížet na bezpečnost informačních technologií v jednotlivých městských institucích.

Náklady na vybudování centra by mohly dosáhnout i kolem 150 milionů korun. Brno by až 90 procent nákladů mohlo pokrýt z výzvy 10 v rámci evropských fondů – pokud studie proveditelnosti ukáže, že taková aktivita má smysl.

Vybavovat datové centrum se mimochodem chystá také magistrát hlavního města Prahy. Ten vypsal zakázku na 38 milionů korun, na kterou ovšem uchazeči měli čas pouze 11 pracovních dní. Piráti ale upozorňují na řadu nejasností, včetně specifikací převzatých z marketingových letáků konkrétních dodavatelů (Hewlett Packard Enterprise a Cisco). Piráti zakázku označují za psanou na míru.