Všechny pořady českých televizí v jedné aplikaci? Czechflix zase ožívá

Česká televize, Nova a Prima v posledních letech zkoumaly možnost spustit společnou aplikaci, ve které by byly jejich filmy, seriály a pořady. Ačkoliv si totiž každý den navzájem konkurují, potřebují si zároveň vybojovat prostor vedle celosvětových obrů, jako jsou Netflix nebo HBO. Nemají sice jejich rozpočty, ale mají velkou zásobu české tvorby a tu mají čeští uživatelé rádi.

Z nápadu na společnou aplikaci nakonec nic nebylo a televize se zařídily po svém. Nova restartovala své Voyo, Česká televize předělala iVysílání a Prima spustila projekt Prima+.

Televize se zasekly na praktických otázkách. „Čí bude platforma? Kdo bude mít jaké podíly? Jak se budou rozdělovat příjmy? A jak se určí podíl, kterým tam má každá televize přispívat? Jak budete počítat hodnotu obsahu?“ ptal se například šéf Novy Daniel Grunt.

O projekt se teď hlásí České Radiokomunikace. Operátorovi čím dál víc vydělávají cloudové služby. Navíc se soukromým televizím stará o distribuční sítě pro video, pro Novu například odbavuje Voyo.





„Ve špičce generujeme polovinu trafficu českého internetu, který jde ale mimo NIX.CZ,“ přirovnal objem přenášeného videa ředitel právního úseku Českých Radiokomunikací Marcel Procházka. Jak uvedl na úterní tiskové konferenci, 30. října krátce před devátou večer padl rekord, když datový tok videoslužeb pro komerční stanice dosáhl 1216 Gb/s.

Firma televizím nekonkuruje a univerzální platformu by provozovala ve své infrastruktuře, takže by tím odpadla část věcí, na kterých se stanice nemohly dohodnout mezi sebou. „Czechflix“ by svým konceptem připomínal internetová tržiště (marketplace). Divák by viděl na jednom místě katalog různých pořadů, zhruba jako ve videotékách Magenta TV, O2 TV nebo Vodafone TV.

Tyto videotéky ale nyní používají jenom zákazníci placených služeb operátorů. „Czechflix“ by se lišil v tom, že by byl dostupný také přes hybridní vysílání na chytrých televizorech. Jedinou podmínkou by tedy bylo internetové připojení, jinak by si diváci nemuseli do televizoru nic instalovat ani by nemuseli připojovat žádný set-top box.

„My na tom projektu pořád pracujeme, protože si myslíme, že tady existuje prostor pro sesypání veškerého českého obsahu na jedno místo, odkud by byl dostupný divákovi pomocí pozemního televizního vysílání v kombinaci s HbbTV,“ je přesvědčený Marcel Procházka. „Divák by nemusel přecházet mezi jednotlivými vysílateli, když se chce dívat na různé typy programů. Všechno by měl na jednom místě,“ dodal.

Kromě HbbTV by „Czechflix“ fungoval také na dalších platformách, například prostřednictvím mobilních aplikací. Nebyly by v něm jenom odvysílané pořady, divák by si mohl spustit také živé vysílání různých stanic v reálném čase. „Zmáčknete modré tlačítko na ovladači a dostanete se do sdíleného prostředí s veškerým obsahem,“ přiblížil Marcel Procházka.





„Byli bychom schopni to realizovat relativně rychle. Teď se spíš jedná o obchodní vyjednávání, která samozřejmě trvají, protože všechny segmenty, které jsou na trhu, jsou zároveň konkurenti. Není to úplně jednoduché, ale postupně se pomalu posouváme, a věříme, že najdeme nějaký způsob, jak se všichni dohodnout,“ doufá ředitel právního úseku operátora.

Televizor s internetem a funkcí hybridního vysílání HbbTV má teď zhruba 26 % českých domácností (údaje za třetí čtvrtletí 2023). Je to přibližně 1,4 milionu přijímačů, na kterých by národní distribuční platforma mohla být dostupná. K tomu by fungovaly aplikace na mobilních zařízeních.

Proč by ale takový projekt měl zajímat komerční stanice, které mezitím začaly vybírat peníze přímo od svých diváků prostřednictvím předplatného videoslužeb? Jakou by měl obchodní logiku? „Nemusely by se dělit o nic. Idea je taková, že když budou diváci sledovat obsah konkrétní televizní stanice, tak výnosy z reklamy půjdou k tomu vysílateli. Opravdu jde jenom technologicky o to dát všechno na jedno místo, aby se to tvářilo, že to je jeden marketplace,“ zdůraznil Marcel Procházka.

„Je to podobné, o co se třeba snaží Mall.cz, kde jsou stovky, tisíce prodejců, a on nad tím udělá takový deštník, který zastřeší veškeré produkty a služby. Snažíme se udělat něco podobného. Nikdo o nic nepřijde, nikdo se o nic nemusí dělit. Vstupují sem silní nadnárodní hráči, takže tato aplikace by mohla být tím obranným prostředkem, kde bude všechno a bude to konkurovat mezinárodním platformám,“ pokračoval.





Z jeho slov vyplynulo, že by aplikace byla svého druhu rozcestníkem na archivy jednotlivých stanic. „Pokud dnes diváci odcházejí z pozemního televizního vysílání, tak kvůli tomu, že tam nemají odloženou sledovanost. To je ten primární důvod. Tímhle projektem chceme našim zákazníkům a divákům dát stejný produkt, jako mají u IPTV operátorů,“ vysvětlil Marcel Procházka.

Není úplně jasné, jestli by „Czechflix“ nabízel jen bezplatný obsah, nebo i zpoplatněné pořady. Manažer Českých Radiokomunikací na tiskové konferenci obecně naznačil, že by platforma byla buď zdarma, nebo „za nějaký velmi malý poplatek“.

„Penetrace digitální terestrické televize poslední dobou zůstává v podstatě stejná, na úrovni 54 %. Ukazuje se to, co říkáme dlouhodobě, že budoucnost je symbióza terestrického vysílání a internetu, v televizorech, které jsou k internetu připojeny. Budoucnost terestrické televize se díky tomu rozhodně posouvá za rok 2030,“ podotkl generální ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník.

„Z hlediska našeho byznysu příjmy za vysílání jako takové pořád stoupají. Ale letošní fiskální rok bude zároveň historicky první, kdy broadcastingové služby budou tvořit menšinu tržeb, nějakých 48 %. Cloud, data, internet věcí, telekomunikační služby, bezpečnost, to bude víc než 50 % našich tržeb,“ dodal.