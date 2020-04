 »  Vstup KKCG do izraelského startupu skončil u soudu, skupina se domáhá 120 milionů Kč

První vstup české investiční skupiny KKCG, za kterou stojí miliardář Karel Komárek, na startupovou scénu v Izraeli dopadl neslavně. Fond Springtide Ventures, jehož je KKCG stoprocentním majitelem a který funguje jako nástroj na investice do startupů (Geewa, Techloop, ThreatMark a další), podal žalobu na izraelskou firmu Bio-Nexus. Mimo jiné po ní požaduje úhradu škody přes 120 milionů korun.

Springtide jako investor do Bio-Nexusu vstoupil v roce 2016 a jejího výkonného ředitele jménem Ztiki Fuchs viní z falšování finančních výsledků, faktur a auditorských zpráv. Pokud situaci ještě nenaruší koronavirus, mělo by jednání u okresního soudu v Tel Avivu proběhnout v červnu. Fuchs se ale snaží o protiútok a pokouší se u soudu vyrukovat s vlastní žalobou. Argumentuje v ní českou firmou Cleerio, která do portfolia Springtide rovněž spadala a na kterou ještě dojde řeč.

Bio-Nexus vznikl v roce 2010 kolem bývalých záchranářů. Ti vytvořili software pro mobilní chytrá zařízení, který zaznamenával proces toho, co se děje se zraněným člověkem během práce záchranné služby s tím, že data pak mají okamžitě k dispozici doktoři. Nástroj se poté rozrostl do dalších oblastí a sloužil k digitalizaci procesů, třeba v letectví.

Původní investice KKCG do Bio-Nexusu činila řádově miliony dolarů, díky čemuž Češi získali pětinový podíl. Skupina v následujících dvou letech podíl v izraelskému startupu postupně navýšila. Poskytla peněžní injekci do základního kapitálu a poté prodala stoprocentní podíl ve firmě Cleerio, a to výměnou za získání dodatečného podílu na základním kapitálu Bio-Nexusu. Celkově tak KKCG získala 40procentní podíl a stala se největším spolumajitelem. Celková investice podle soudních dokumentů měla činit 35 milionů izraelských šekelů, tedy přes 252 milionů korun.

Česká společnost Cleerio, dříve známá jako Geosense, hraje v celém příběhu podstatnou roli. Cleerio se zabývalo takzvanou GIS oblastí, takže profesionálům nabízela různé mapové podklady a s tím spojená data a funkce. Springtide do Cleeria jako investor vstoupil v roce 2016 výměnou za nižší miliony dolarů. V létě roku 2017 došlo ke spojení Bio-Nexusu a Cleeria s tím, že propojení obou produktů dává obchodní smysl.

Na přelomu let 2018 a 2019 už se ale situace měla jinak. Aplikaci Cleerio od Bio-Nexusu získala česká firma TopGis, která převzala i zákaznické smlouvy. Data byla převedena do služby GisOnline.cz spadající pod TopGis.

Insolvence a první podivné signály

V dubnu 2019 pak bylo na Bio-Nexus, jehož součástí už bylo Cleerio, vyhlášeno insolvenční řízení s tím, že firma svým zaměstnancům dlužila mzdy. Insolvence je stále v chodu, poslední záznam o vývoji byl do insolvenčního rejstříku zanesen letos šestého dubna.

TopGis k obchodu na svém webu uvedl, že „poté, co se společnosti nepodařilo rozložit náklady rozšířením služeb do USA, změnila spolu s izraelským společníkem strategii. Nové výnosy hledal Bio-Nexus v aplikacích digitalizujících procesy, zvyšujících efektivitu a pomáhajících při správě majetku a v krizových situacích“.

Zástupci KKCG, respektive Springtide Ventures, pro Lupu uvádí, že signály o tom, že v Bio-Nexusu asi nebude vše v pořádku, začaly přicházet právě v roce 2018. Výkonný ředitel izraelského startupu Ztiki Fuchs dle českých investorů opakovaně nedokázal předkládat pravidelné finanční výsledky, dodnes nebyly předloženy auditované výsledky za rok 2017, nedošlo ke slíbenému finančnímu posílení firmy Cleerio a zaměstnanci přestali dostávat mzdy.

Springtide se snažil problémy vyřešit tak, že nabídl firmě Dum Spiro, kterou ovládal ředitel Fuchs a která v Bio-Nexusu držela 38,61 procenta, svůj 40procentní podíl. Obchod se nakonec neuskutečnil – údajně z toho důvodu, že Fuchs nepodepsal vyjednanou prodejní smlouvu.