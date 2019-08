 »  Vychází LibreOffice 6.3, špehování Huawei v Africe, nová hra na enginu Duke 3D

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Vyšel LibreOffice 6.3 pro Windows, Linux a macOS. Bylo vylepšeno kompaktní úsporné rozhraní, zrychlen chod u otevírání souborů a exportu a ve verzi pro Windows je vylepšena konzole.

3D Realms vydávají herní střílečku Ion Fury, která využívá letitý engine Build. Na něm běží hry jako Duke Nukem 3D, Blood či Shadow Warrior. Akce zasazená do blízké kyberpunkové budoucnosti používá vyšší rozlišení a některé lepší detaily (díky využití rychlejšího hardwaru), jinak je ale Build na první pohled znát. Ion Fury pěkně rozebírají videa od Digital Foundry (zejména technologicky) a LGR. Titul je k dostání na Steamu a GOGu, letos by se snad měl dočkat i portů na konzole.

Wall Street Journal přišel s rozsáhlou investigací, podle které se zaměstnanci firmy Huawei v Ugandě a Zambii podíleli na elektronickém špehování politických oponentů a dalších podobných aktivitách. Huawei to popírá. Článek to nespojuje s tím, že by takové zadání dala čínská vláda, a spíše to vyznívá tak, že Huawei „prostě vyšlo vstříc zákazníkovi“. Čínská společnost rovněž v Africe aktivně instaluje takzvaná Safe City, tedy chytrá města plná kamer, konektivity a analýz nad tím.

Huawei také připravuje vlastní mapovou službu, zjistil China Daily. V říjnu má představit Map Kit, který bude startovat jako nástroj s daty pro další aplikace. Součástí mají být informace o dopravě a další údaje. Huawei na projektu spolupracuje s Booking Holdings (Booking.com, Kayak a další) a ruským Yandexem.

Čínský podnik ještě představil EMUI 10, tedy novou verzi své nadstavby Androidu určenou pro Android Q. Nabídne tmavý režim, větší grafickou uhlazenost, propojení telefonu s notebooky Huawei (zrcadlení displeje mobilu na notebook), podporu GPU Turbo 3.0 a vylepšený always-on displej (více hodin a dalších údajů). V září přijde beta, nejdříve se dočkají modely P30. Huawei rovněž odkládá zahájení prodeje ohebného stroje Mate X. Místo září to má být listopad.

The Qt Company představila nové vysokoúrovňové API rozhraní Qt Quick 3D. Slouží k práci s 3D grafikou a umí renderovat z rozhraní Direct3D, Vulkan, OpenGL a Direct3D, přičemž jako renderer využívá ten, který je nasazen v Qt 3D Studio.

SK Hynix přichází s 3,6GHz čipy pro GPU, které zvládnou propustnost až 1,8 TB/s. Masová produkce HBM2E by měla začít v příštím roce. Hynix očekává nasazení v rámci 5G sítí, high-endových grafik, superpočítačů a podobně.