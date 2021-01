Vychází nejmenší Raspberry Pi, Intel ukončuje Optane SSD pro PC, Chrome končí s FTP

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Raspberry Pi Foundation opět rozšiřuje nabídku mikropočítačů Raspberry Pi. Novinkou je Raspberry Pi Pico, které spadá spíše do kategorie mikrokontrolerů. Má jeden dvoujádrový ARM Cortex-M0+ na 133 MHz, 264 kB RAM, DMA řadič, podporu externích pamětí (až 16 MB přes QSPI), USB 1.1, 30 pinů GPIO nebo PWM. Cena jsou solidní čtyři eura.

Na trh míří rovněž deska BeagleV určená pro všechny zájemce o otevřený standard RISC-V. Tyto desky se v poslední době množí, novinka ovšem stojí pouze 149 dolarů. Deska obsahuje dvoujádrový čip StarFive JH7100 (SiFive U74) na 4,5 GHz, což je zhruba ekvivalent ARM Cortex-A55, 8 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, 1Gb Ethernet, HDMI a další.

Samsung vydává SATA SSD disk 870 EVO, který navazuje na populární 860 EVO. Čipy jsou TLC (tři bity), kapacity 250 GB až 4 TB, sekvenční čtení dosahuje na 560 MB/s a zápis na 530 MB/s.

Intel zase ukončuje výrobu Optane SSD pro PC. Rozjíždí se tedy doprodej zásob a Optane SSD budou k dispozici jen pro servery. Tento krok následuje prodej divize NAND pamětí do rukou SK hynix. Intel se nadále bude věnovat technologii 3D XPoint.

V Číně vytvořili vlastní GPU. Jmenuje se Big Island a stojí za ním firma Tianshu Zhixin. GPGPU má 24 miliard tranzistorů, čtyři paměti HBM, 7nm proces a nic moc dalšího se zatím neví. Čip má na trh dorazit v řádech měsíců a jako GPGPU je určený především pro akceleraci operací kolem AI.

Donald Trump ke svému odchodu opět obdaroval Huawei dalšími zákazy. Podle Reuters zrušil licence firmám jako Intel, které tak čínskému podniku rovněž nesmí dodávat. Intel doposud měl výjimku v rámci embarga. Huawei toho využilo a začalo se místo smartphonů více zaměřovat na notebooky, a to včetně Česka. Uvidíme, jaké kroky zvolí nový prezident.

Dále se objevují informace, že Honor už pracuje na telefonech se službami a aplikacemi od Googlu. Může se tak dít díky tomu, že byl odprodán čínským investorům a není již součástí Huawei.

Vychází Chrome 88, ve kterém byla utlumena podpora pro protokol FTP. Prozatím byla deaktivována, v příští verzi by ale neměla být k dispozici vůbec. Google podporu FTP vypíná postupně. Nový Brave 1.19 zase přišel s podporou P2P protokolu IPFS, je tedy možné se dostat na adresy ipfs.

Wine 6.0 je tu. V experimentální fázi nabízí Vulkan k WineD3D, prozatím ve využití s DirectX ve verzích 10 a 11. Přichází také podpora ARMu a macOS. Hlavní DLL knihovny jsou nyní přeloženy jako portable executable.

VLC na macOS získal podporu čipu M1. Tento oblíbený přehrávač už tedy může nativně běžet na Macích s ARMem, respektive Apple Silicon. Podporována je hardwarová akcelerace pro dekódování ve 4K/8K nebo HDR v 10 bitech.

Cornell University začala nabízet Ph.D. kurz o softwarových překladačích zdarma. Zájemci o Ivy League tak mohou studovat zdarma online. Škola vedle vlastních přednášek a podobně nabízí i odkazy na externí materiály.

Cisco nakonec koupí důležitého optického hráče Acacia, ovšem za výrazně vyšší cenu. Z původních 2,6 miliardy dolarů se staly 4,5 miliardy. Akvizice byla oznámena už v roce 2019, vedly se ale spory kolem naplňování podmínek. Více to rozebírá ZDNet.

Nizozemské ASML loni navýšilo tržby na 14 miliard eur se ziskem 3,6 miliardy eur. V obou případech jde o silný meziroční růst. ASML patří mezi hlavní dodavatele strojů na výrobu čipů, po kterých roste poptávka a v mnoha oborech jich je nedostatek. ASML proto uvádí, že výhled na letošek je opět velmi slibný. Dobře jsou na tom i další podniky jako Tokyo Electron.

TSMC zase ve čtvrtém kvartálu navýšilo tržby o 14 procent a zisk o 23 procent. Vzhledem k obsazenosti výroby, rušení množstevních slev a podobně je silný výhled i na další období. TSMC také potvrdilo, že letos zvýší kapitálové výdaje na posílení výroby na 25 až 28 miliard dolarů z loňských 17 miliard.

Qualcomm představil čip Snapdragon 870. Ten ovšem není úplně tak nový a jde spíše o upravenou verzi 865 Plus. Víceméně pouze přidává 100 MHz navíc.

MediaTek přispěchal s novinkami Dimensity 1200 a 1100. První model má osm jader, grafiku Mali-G77 MC9, podporu pamětí LPDDR4X a v případě Full HD displejů až 168 Hz (90 Hz u Quad HD+). Model 1100 je čtyřjádrový. Čipy jsou vyráběny 6nm procesem.

IBM kupuje firmu Taos, což je jeden z větších severoamerických konzultačních hráčů v cloudu. Pomáhá s migrací do cloudu, nastavováním hybridního prostředí a tak dále. Zapadá to tedy do strategie Big Blue kolem hybridních cloudů tažené koupí Red Hatu.

Jihokorejský obr Naver za 593 milionů dolarů přebírá kanadský Wattpad. To je digitální platforma pro publikování novel a dalších autorských textů, měsíčně má 90 milionů uživatelů. Nový majitel Wattpad propojí se svojí komixovou platformou Webtoon (72 milionů měsíčních uživatelů).

Accenture získává společnost Wolox zaměřenou na vývoj. Accenture se, podobně jako další konzultační giganti, hodně zaměřuje na akvizice a posilování v digitálu, a to i skrze vlastní vývojářské kapacity.