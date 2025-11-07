Vykradený Louvre měl heslo Louvre, nejlepší konkurence Photoshopu je zdarma, ČEZ staví soláry s Huawei

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
ČEZ začal stavět solární elektrárny s Huawei. Čína vládne trhu a rizika jsme ošetřili, říká firma. Česko-čínské duo začalo s instalací střídači v 19MW elektrárně u Litvínova a chystají se další a větší projekty. Proti Huawei platí bezpečnostní varování, a to i v energetice, ČEZ nicméně dle svých slov rizika ošetřil a například střídače nepřipojuje do cloudu a internetu.
Německo jedná o tom, že mobilním operátorům zaplatí náklady s případnou výměnou technologií Huawei. Mohlo by jít o více než dvě miliardy eur. Mohly by se použít peníze určené na obranu a bezpečnost. Například Deutsche Telekom spolupráci s čínským podnikem dlouhodobě obhajuje a nevidí v ní problém, i když sám v rámci dlouhodobé strategii investuje do openRAN jakožto potenciální náhrady.
Grafický software Affinity je nyní zdarma. Konkurence pro nabídku Adobe vyžaduje pouze bezplatný účet. Připlatit si je možné za bonusové funkce jako třeba generování pomocí AI. Pro tento krok se rozhodl nový majitel Affinity, společnost Canva, která koupila britské vývojáře Serif.
Nejpíš to nemá nic společného s nedávnou loupeží, ale ukázalo se, že IT bezpečnost pařížského Louvru už v mimulosti vykazovala podstatné problémy. Před deseti lety například audit zjistil, že kamerový systém v Louvru měl heslo Louvre a bezpečnostní systém od firmy Thales tam měl heslo Thales. Co stálo za letošní loupeží zatím není jasné.
Výrobce robotického vysavače zablokoval přístroj, kde si uživatel sám vypnul posílání telemetrických dat na servery. Jde o případ vlastníka vysavače iLife A11, který odhalil i zapnutý vzdálený přístup. Stejnou platformu používají i stroje od firem Xiaomi, Proscenic, Wyze a Viomi.
Paměti RAM výrazně zdražují. DDR4 a DDR5 se dostávají i na dvojnásobek ceny. Začíná se propisovat, co už se nějakou dobu čekalo. Boom kolem AI žene nahoru poptávku po pamětech, takže je čipů méně a často proudí prioritně do serverů.
Microsoft spustil vlastní a povedený AI model pro generování obrázků. Jmenuje se MAI-Image-1 a je konkurencí pro Dall-E a další. Prozatím však není dostupný uživatelům v Evropské unii, dá se nicméně použít VPN. Model je zatím k dispozici pouze v rámci služby Bing Image Creator.
Google chce ve vesmíru rozjet datová centra pro AI. Projekt Suncatcher doplní nedávno oznámený podobný projekt Nvidie. Google chce vypouštět orbitální datacentra s jeho čipy TPU a zachytávat solární energii. Zkoumání těchto možností se zdá být důležité, pokud se AI skutečně bude dále rozvíjet. Šéf Microsoftu Satya Nadella například uvedl, že Microsoftu leží hromada AI čipů skladem, protože není k dispozici dostatek elektřiny.
OpenAI začne využívat infrastrukturu AWS za 38 miliard dolarů. Naběhne to postupně, největší cloud světa prý může poskytnout až 500 tisíc AI čipů, a to jak na trénink, tak inferenci. OpenAI se nyní rozvázaly ruce, protože má novou smlouvu s Microsoftem a už není vázané jen na jeho Azure. Amazon doposud kamarádil hlavně s Anthropicem, kde má i podíl.
Amazonu se vůbec nelíbí, že AI boti od Perplexity provádí nákupy na jeho e-shopu. Na veřejnosti se tak propírá jeden z řady sporů, které se teď kolem vypuštění prvků AI do světa řeší. Perplexity uvádí, že šikanová není inovace, Amazonu k tom vydal své.
Číňané publikovali vědeckou práci, která by mohla přinést další vývoj v oblasti velkých jazykových modelů. Tencent a Tsinghua popisují koncept called Continuous Autoregressive Language Models (CALM), které místo predikování jednoho tokenu predikují vektory reprezentující více tokenů naráz. Uvidíme, zda to půjde škálovat a zda se to uchytí.
Nvidia dodá přes 260 svých AI čipů (GPU) do Jižní Koreji. Rozeberou si je Samsung, LG, Hyundai a vláda. Clustery mají podpořit rozvoj vyspělého korejského průmyslu.
Nvidia a Deutsche Telekom v Mnichově rozjedou AI datacentrum za miliardu eur. Využije přes tisíc systémů DGX B200 a servery RTX Pro s 10 tisíci Blackwelly. AI cloud má být určený pro německý a potažmo evropský průmysl se splněním evropské regulace.
Zbrojovka Czechoslovak Group (CSG) rozjíždí dvě firmy na AI. JATISmro má zefektivnit opravy letadel či lodí a Tendrio má vyhodnocovat tendrovou dokumentaci.
Šéf Nvidie Jensen Huang uvedl, že Čína vyhraje AI válku (či závod) s USA. Prý kvůli energiím a dalším faktorům. Jde o další z tlaků Huanga na to, aby USA uvolnily embarga na dodávky technologií a hlavně GPU do Číny. Ta mezitím prosazuje vlastní postupně se rozvíjející alternativy, což není pro Nvidii dobré. Argumentace je stále stejná: když do Číny nebudeme dodávat my, kus trhu si Čína vezme sama a dojedeme na to. Trump sice s Čínou jedná na obchodním příměří, ale nejnovější AI čipy chce pořád omezovat a celá šaráda pokračuje.
Volkswagen je prvním zákazníkem čínského AI čipu Turing od firmy Xpeng. Ten zvládá 750 až 800 TOPS a podporuje modely s 30 miliardami parametrů.
Podíl Linuxu na Steamu poprvé překonal tři procenta. To dělá zhruba čtyři miliony lidí. Systém za rok vyrostl o procento. Zřejmě je to dáno SteamDeckem a Protonem. Dále roste podíl procesorů od AMD, který už je skoro 43 procent. Intel zřejmě bude brzy dorovnán a možná překonán. V GPU se nicméně AMD nadále plácá na svém, Nvidia má 74 procent trhu na Steamu.
AMD možná brzy v tržbách překoná Intel. V posledním kvartále se dostaly na devět miliard dolarů a v tom příštím se asi dostanou na deset. Firmě se daří v desktopových i serverových procesorech a podepisuje také čím dál více dealů na dodávky AI GPU do datacenter (pomoci mají i nové racky Helios). Podle kuloárních informací má být navíc line-up firmy na další roky velmi povedený. Klasickou otázkou je, zda brzdou nebudou kapacity u zakázkové výroby v TSMC.
Další evropské instituce přechází na open source. Mezinárodní trestní soud v Haagu převede agendu z Microsoft Office na openDesk, open source alternativu z Německa. A rakouské ministerstvo hospodářství, energetiky a turismu zase přesouvá 1 200 lidí na Nextcloud, tedy další open source, o němž jsme nedávno psali.
Apple mírní průhledný skleněný design u svých operačních systémů. Verze macOS 26.1 a iOS 26.1 zase trochu ubraly z původní vize, takže je prostředí příjemnější a ne tak agresivní.
Apple by měl ještě letos vydal levný MacBook s cenou na polovině nejlevnějšího MacBooku Air. Měl by mít obrazovku velkou 13,6” a zřejmě nějaký o něco slabší čip Apple Silicon, možná z iPhonu. Apple by tak mohl výrazně zatopit levnějším strojům s Windows a Chromebookům. Ostatně i základní Air je vzhledem ke kvalitě či provozním vlastnostem velmi výhodnou volbou.
Samsung vydává svůj webový prohlížeč také pro Windows. Jde o browser Samsung Internet známý z jeho mobilních zařízení, do něhož je na PC integrován asistent Galaxy AI. Zatím jde o beta verzi dostupnou v Jižní Koreji a USA. Není moc jasné, o co Samsungu jde. Trh s prohlížeči na PC je přebraný, i když je pravda, že se to teď snaží změnit novinky typu Comet zahrnující právě AI.
Čtvrtletní tržby Alphabetu (Google) poprvé překonaly sto miliard dolarů. Čistý zisk se dostal na 35 miliard dolarů. Rychle roste Google Cloud, mimo jiné díky AI. Tržby zvýšil také Microsoft, a to na skoro 78 miliard dolarů. Zisk činil 38 miliardy dolarů. Cloudová sekce skočila o 26 procent.
IBM propustí několik tisíc lidí. Firma na konci roku celosvětově měla 270 tisíc zaměstnanců, mělo by tedy jít o nižší jednotky procent.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
- Evropa chce oslabit šifrování, ale ohrozí tím bezpečnost, říká Marcel Kolaja
- Yakuake: terminálový světelný meč, který se vysune v případě potřeby
- Nové vlastnosti Pythonu 3.14 v praxi: rychlost a paměťové nároky aplikací využívajících více souběžných úloh
- Postřehy z bezpečnosti: Severní Korea odborníkem na kryptoměnu
- Levný šampion do herních počítačů platformy AM5? AMD chystá Ryzen 7 9700X3D
- Grafické karty Radeon RX 6000 a 5000 neztratí podporu, slibuje AMD. Jak to bude s ovladači?
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem