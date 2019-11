 »  Vypínání DVB-T České televize v Praze a okolí je na spadnutí. Jak se připravit?

Pokud ale zároveň můžete přepnout na stanice ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD, ČT sport HD nebo ČT Déčko/Art HD, tak už je váš televizor na novou formu digitálního vysílání připravený a můžete být v klidu. Znamená to, že naladil starší i novější digitální vysílání.

Zbystřit musíte, pokud přijímáte televizní signál vzduchem, tedy přes anténu. Nejdřív přepněte na ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport nebo ČT Déčko/Art. Pokud vidíte v pravém horním rohu symbol vykřičníku, znamená to, že signál těchto stanic přijímáte z vysílače, na kterém 27. listopadu 2019 skončí dosavadní podoba digitálního vysílání.

Ten den ve 23:59 hodin skončí v Praze a středních Čechách vysílání České televize „vzduchem“ v původním digitálním formátu (DVB-T). Od půlnoci na 28. listopadu 2019 budou veřejnoprávní programy šířeny už jen v novějším standardu DVB-T2/HEVC. Hlavní město a střední Čechy jsou první oblast, kde se to stane.

Co se 27. listopadu 2019 stane?

Názorně to vysvětluje oficiální informační video České televize:

Bydlím v Praze, přijímám signál přes anténu, ale žádný symbol vykřičníku nevidím.

V tom případě pravděpodobně chytáte televizní programy z jiného velkého vysílače, jehož signál dosáhne i na území hlavního města. To sice znamená, že máte o něco více času na přípravu než ostatní, ale neměli byste otálet, protože současné DVB-T vysílání bude v celé republice ukončeno do letních prázdnin 2020.

Mám něco řešit, když mám satelit, kabelovou televizi nebo set-top box od poskytovatele internetového připojení?

Ne, v takovém případě se vás přechod na DVB-T2/HEVC vůbec netýká a můžete zůstat v klidu.

Bydlím v bytovém domě a máme společnou televizní anténu. Co mám dělat?

To je bohužel o něco komplikovanější, protože nezáleží jenom na vás, ale také na majiteli domu. Všechna společenství vlastníků a majitelé domů dostali od Českých radiokomunikací nejméně jednou dopis s instrukcemi, co je potřeba udělat. Společné antény se musí upravit, aby mohly vysílání v DVB-T2 přijímat. Je nutné v nich vyměnit, popřípadě doplnit kanálové vložky, které jsou naladěné na konkrétní digitální sítě. Některé zprávy z posledních týdnů ale naznačují, že část majitelů domů objednala služby specializovaných firem pozdě, takže se úprava nemusí do 27. listopadu stihnout.

Po úpravě společné antény se šíří do domovního rozvodu signál ve standardu DVB-T2/HEVC. Na televizoru ho naladíte jen tehdy, pokud je na příjem digitálního vysílání v této normě připravený. Pokud jste ho kupovali v posledních dvou letech, je to hodně pravděpodobné – ale raději to ověřte.

Musím měnit anténu?

Pokud máte klasickou domácí anténu třeba v rodinném domě nebo venkovní anténu na střeše, nemusíte ji měnit. „Občas v prodejnách vidíme samolepky s nápisem Anténa pro DVB-T2. Žádná taková neexistuje, klidně může být i z doby analogu. Bude fungovat i pro DVB-T2. Vysílat budeme ze stejných vysílačů, diváci nemusí tedy otáčet anténami a hledat nové,“ upozorňoval už na jaře na některé triky obchodníků manažer Českých radiokomunikací Marcel Procházka.

Musím si koupit set-top box nebo nový televizor?

Pokud budete nadále signál přijímat přes anténu nebo z domovního rozvodu společné televizní antény, musíte mít přijímač, který umí naladit vysílání v normě DVB-T2/HEVC. Je možné, že to váš televizor už umí – dočtete se to v jeho parametrech, které máte buď v uživatelské příručce, anebo je dohledáte na internetu. Nejjednodušeji to poznáte tak, pokud v seznamu naladěných stanic vidíte za jejich názvem dodatek | T2 (třeba NOVA | T2, PRIMA | T2 a podobně). Pokud ano a po přepnutí hraje obraz i zvuk v pořádku, nemusíte nic dělat.

Pokud je přijímač starší a pořizovali jste ho při první digitalizaci před několika lety, anebo dokonce pořád sledujete vysílání přes set-top box koupený při přechodu z analogového vysílání, musíte si pořídit nové zařízení. Set-top box pro DVB-T2/HEVC se dá pořídit už od 600 korun. Anebo si můžete koupit nový televizor.

Samozřejmě se také můžete rozhodnout, že už nechcete sledovat vysílání vzduchem přes anténu. Na trhu je řada dalších možností, jak se dívat na televizní programy. Můžete si pořídit satelit, televizi přes internet nebo třeba kabelovou televizi, pokud je u vás v domě zavedená. Počítejte ale s tím, že v tomto případě jde o zpoplatněné služby. Výše měsíčního poplatku se pak liší podle toho, jaký rozsah nabídky si objednáte nebo jakou kombinaci tarifů máte u svého operátora.

Jaké výhody pro mě má přechod na DVB-T2?

Tou hlavní změnou je, že u stanic České televize se zvýší kvalita obrazu, všechny jsou totiž šířené ve vysokém rozlišení (HD). Také některé komerční stanice budou mít vyšší kvalitu obrazu, i když nebude dosahovat parametrů plnohodnotného vysokého rozlišení. V následujících měsících se objeví nové televizní programy, chystá se například spuštění zpravodajské CNN Prima News.

Mimochodem, ve finální DVB-T2 síti České televize zůstanou programy Českého rozhlasu. Podle údajů Českých radiokomunikací z jara letošního roku poslouchají rozhlasové stanice přes televizi desítky tisíc lidí denně. Využívají k tomu rozhraní takzvané hybridní televize (HbbTV), což jsou zjednodušeně řečeno interaktivní funkce na televizoru připojeném k internetu. Televizor ale musí technologii HbbTV výslovně podporovat.

Jak poznám, který přijímač si mám koupit?

Aby set-top box nebo nový televizor fungovaly správně po 27. listopadu 2019, musíte si pohlídat jejich technické parametry. Zkontrolujte, jestli je u nich napsáno, že podporují vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC (H.265). Ještě lepším vodítkem jsou kulaté žluté nebo zlaté nálepky na obalu s textem CRA – DVB-T2 OVĚŘENO. České Radiokomunikace také provozují speciální webové stránky, na kterých snadno zjistíte, jestli vyhlédnutý přijímač bude správně fungovat.

Kdo mi poradí v případě problémů?

Máte několik možností, kam se obrátit. Dotazy k televizorům a set-top boxům pro DVB-T umí zodpovědět prodejce elektroniky Datart, který je partnerem Českých Radiokomunikací. Stačí zavolat na infolinku 225 991 000 nebo napsat na e-mail infolinka@datart.cz. Pokud máte problémy se signálem, můžete se obrátit na hotline Českých Radiokomunikací na čísle 800 929 929 nebo na e-mail dvbt2@cra.cz. Rady s naladěním televizních programů České televize a doprovodných služeb vám může poskytnout Divácké centrum ČT na čísle 261 136 113 (pondělí až neděle 7:30–20:00 hod.).