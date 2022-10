Výroba RAM a SSD u Ostravy, Doom běží v Poznámkovém bloku, drastický propad PC trhu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Poláci začnou kousek od Ostravy vyrábět RAM paměti DDR5 a SSD disky pro PCI Express 5.0. Továrnu v polské části Slezska má totiž tamní firma Wilk Elektronik produkující pod značkou GoodRam. Výrobky od Wilku lze koupit i v Česku, díky spolupráci s Kioxiou či Phisonem jde o slušné technologie. Wilk ročně utrží 200 milionů dolarů a jde o jediného producenta RAM v Evropě. Firma postupně expanduje.

Meta představila VR brýle Quest Pro (Oculus). Jde o samostatně fungující headset, který nabídne lepší parametry než dosavadní modely Questu. Odpovídá tomu i cena stanovená na 1499 dolarů. Přikoupit lze příslušenství jako nabíjecí stanice nebo sluchátka. Parametry Questu Pro: dva displeje s rozlišením 1800 × 1920 pixelů (LCD, 72 a 90 Hz), Qualcomm Snapdragon XR2+, 12 GB RAM, 256GB úložiště, výdrž na baterie hodinu až dvě, inside-out trackování a další.

Přes 400 aplikací na Quest Store udělalo tržby alespoň milion dolarů. Řada z nich výrazně více. Dá se tak říci, že zhruba třetina aplikací na tomto obchodě generuje milionové dolarové tržby. Třiatřicet aplikací se dostalo přes deset milionů dolarů a Walking Dead například padesát milionů.

Meta proto koupila tři další VR společnosti, konkrétně Camouflaj, Twisted Pixel a Armature Studio. Stojí například za VR verzí Iron Mana nebo VR portem Resident Evilu 4. Meta pro VR potřebuje obsah a hry jsou zatím to hlavní, co lidé od této platformy chtějí a za co jsou ochotní platit. I proto Meta v minulosti koupila český Beat Saber, který loni utržil přes dvě miliardy.





A je možné, že právě hry postupně dostanou VR k masovému publiku, což pak umožní vyrůst i dalším aplikacím. Různé pokusy o metaverze nebo pracovní appky prozatím nejsou žádné extra velké terno. Horizon Worlds od Mety má pouze nižší stovky tisíc uživatelů a uvnitř firmy jsou kolem projektu pochyby, píší New York Times. Zuckerberg do VR investuje miliardy dolarů a už dříve uvedl, že tato akce bude ztrátová ještě mnoho let. Meta se nyní spojila s Microsoftem, aby do VR přinesla aplikace typu Teams nebo Windows 365.

Doom už dokáže běžet i v Poznámkovém bloku. Vývojář Sam Chiet zveřejnil ukázku svého projektu NotepadDoom a následně ho chce zveřejnit. Doom takto dokáže běžet v 60 FPS a Poznámkový blok údajně nebyl modifikován.

Čeští operátoři mají obavy z black-outu. Přípravy na krizové scénáře se ostatně rozjely po celé telco Evropě. Operátoři se mimo jiné zmiňují, že jen část BTS má dieselové generátory jako zálohu.

Signal ve verzi pro Android ukončí podporu SMS. Důvody jsou vysvětleny na webu, autoři mimo jiné SMS zprávy nepovažují za bezpečné.

Google spustil bezheslové přihlašování Passkey v Androidu a Chrome. Prozatím jde o testovací provoz, běžní uživatelé se dočkají příští rok. Passkey je postavený na standardu FIDO Alliance a funguje podobně jako potvrzovací přihlašování do banky.

Bývalý šéf nechvalně proslulé firmy NSO Group Shalev Hulio (Pegasus) a rakouský ex-kancléř Sebastian Kurz zakládají kyberbezpečnostní startup. Dream Security chce pomáhat chránit kritickou infrastrukturu a získal investici dvacet milionů dolarů.

Prodeje počítačů se ve třetím kvartále meziročně propadly o 19,5 procenta, uvádí Gartner. Sklady jsou plné, covidové šílenství je za námi a poptávka byla uspokojena. Navíc lidé šetří kvůli energiím, inflaci a nejistotě. Nejvíce spadly prodeje firmám HP (28 procent) a Acer (26), propady ale registrují i další. Statistiky má také IDC, která mluví o propadu 15 procent. Ty ukazují, že jediným rostoucím výrobcem je Apple.

Intel se kvůli zpomalujícímu PC trhu chystá propustit tisíce lidí, zjistil Bloomberg. Firma také v posledním kvartálu poprvé vykázala ztrátu. Celkově Intel zaměstnává téměř 114 tisíc lidí.

Před propadem varovalo i AMD. Kvartální tržby měly činit 6,7 miliardy dolarů, nakonec to ale bude 5,6 miliardy. Největší propad bude u koncových procesorů. Nové Ryzeny 7000 se navíc prodávají pod očekáváním. Důvodem je pokles trhu jako celku a také cena nové platformy AM5, která je k těmto Ryzenům potřeba (drahé desky a paměti DDR5). I proto se do hry vrací bundly, kdy AMD k Ryzenům 5000 zdarma nabízí hry Uncharted: Legacy of Thieves, které brzy vyjdou na PC.

Microsoft představil nové verze počítačů Surface. Design Surface Pro 9, Surface Laptop 5 a Surface Studio 2+ se v podstatě nezměnil, jen přibyly barvy. Nasazena je dvanáctá generace Intel Core (úsporná řada U) a zmizelo AMD. U Pro 9 lze místo Intelu zvolit čip SQ3, tedy ARM od Microsoftu. Další novinkou z Redmondu je aplikace Designer, která se napojuje na DALL-E a umožňuje generovat obrázky. Edge Workspaces zase umožní sdílet záložky a soubory v Edge a také přichází Microsoft Syntex.

Jak je to s ruskou mobilní komunikací na okupovaných územích Ukrajiny? Zde naleznete seznam a popis telekomunikačních společností, které tam sítě provozují.

Google Cloud umožní zákazníkům platit pomocí krypta. Google toho prozatím moc neřekl, navázal ale partnerství s Coinbase a spolupráce má probíhat přes Coinbase Commerce. Světlo do toho vznáší tento příspěvek.

Na Netflixu vyšel seriál The Playlist popisující zrod a růst Spotify. V češtině na toto téma vyšla kniha Spotify: Příběh inovátorů, kteří porazili Apple, Google i Amazon.

Steam vydal další průzkum toho, jaký hardware a software používají jeho zákazníci. Windows 11 už například má skoro 25 procent hráčů. Nadále vedou šestijádrové procesory (Intel má podíl 68 procent), 16 GB RAM a Nvidia GeForce GTX 1060.

Výrobce čipů Graphcore má údajně značné problémy. The Times informují, že hodnota firmy spadla o miliardu dolarů a že firma přišla o obchod s Microsoftem, který tyto AI akcelerátory chtěl nasadit v Azure. Roční tržby mají být jen v řádech milionů liber. Zákazníci údajně raději sází na jistotu a kupují karty od Nvidie. Graphcore si jako slibnou technologii pořídila také ČVUT.

Aktuálně nejrychlejším RISC-V procesorem je model od Intelu. Horse Creek má čtyři jádra SiFive P550 na 2,2 GHz a podporuje PCI Express 5.0. Vyráběn je 4nm procesem.

Oracle vypustil VirtualBox 7.0. Virtuální stroje jsou nyní šifrované včetně konfiguračních záznamů a uložených stavů. K dispozici jsou také virtuální TPM 1.2 a 2.0 nebo Secure Boot.

Vyšel také Wireshark 4.0. Tento síťový nástroj odteď přestává být dostupný pro 32bitové verze Windows. Nová verze přináší například rozšířenou syntaxi filtrů nebo změněnou podobu dialogů.

Intelu unikly zdrojové kódy k procesorům Alder Lake. Konkrétně jde o BIOS/UEFI nástroje, celkem to dělá 6 GB dat. Intel uvádí, že by to neměl být problém, protože nepoužívá přístup security through obscurity.

Přicházející procesory Intel Raptor Lake se podařilo přetaktovat na 8,2 GHz. Šlo o model Core i9–13900K. Jako vždy se použil tekutý dusík s teplotou minus 193 stupňů Celsia.

Novinky k čínským čipům, které rozebírá Cnews.cz: Tamní procesory Phytium mají okopírované jádro od ARMu a grafiky Moore Threads MTT S10 už jsou v obchodech.

Z Číny také zaznívá, že další vlna amerických čipových embarg zemi v tomto oboru uvrhla do doby ledové. Američtí dodavatelé se rovněž začali stahovat ze spolupráce s firmou YMTC, která ve výrobě paměťových čipů srovnala krok s konkurencí. Stopku do Číny hlásí také ASML nebo Applied Materials.

Vyšly testy grafiky Nvidia GeForce RTX 4090 a je to tedy jízda. Často se dosahuje dvojnásobného výkonu oproti 3090 Ti. Benchmarky opět shrnuje Cnews.cz.

Canon v Japonsku postaví novou továrnu na produkci litografických strojů nutných při výrobě čipů. Canon má v litografii zhruba třetinový podíl, s 60 procenty vládne ASML. To jediné zvládá EUV. Canon bude stavět továrnu na litografii NIL. Investice má činit v přepočtu 8,7 miliardy korun. Dalším důležitým litografickým hráčem z Japonska je Nikon.

Amazon Web Services v ostré verzi vypustil instance Trn1, které používají čipy AWS Trainium. Určené jsou pro deep learning.