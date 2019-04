 »  Vyšetřování Microsoftu kvůli telemetrii, omezení skupin na Facebooku a nejstahovanější aplikace

Roblox má 90 milionů měsíčních aktivních uživatelů (MAU). Herní platforma pro děti vycházející z Minecraftu má tržní hodnotu 2,5 miliardy dolarů. Za růstem stojí expanze do dalších zemí, včetně doplnění dalších jazyků (němčina a francouzština). Viz Roblox hits milestone of 90M monthly active users .

Foto Katie Bouman a 5 PB dat na pevných discích se stalo internetovým memem. Fotka černé díry pak je velkou historickou událostí. Jak ale upozorňuje Mashable , internetoví idioti zkoušejí všechno, aby právě Katie Bouman diskreditovali. Zoufale prohledávají internet a nenacházejí ani stopu po algoritmu, který Katie měla vytvořit. Viz například Katie Bouman, the computer scientist behind the first black hole image , kde navíc vstupuje do hry i klasická otázka „muž“ vs. „žena“. Zajímavé ke studiu.

Google má ve vyhledávání dva nové příkazy – before: a after: Oba se týkají data a umožňují omezit výsledky na odkazy spadajících před či za určité datum. Spojením je možné určit interval. Datum je možné uvádět jako plné (RRRR-MM-DD) či částečné (RRRR). V částečné podobě je ale (například) before:2018 totéž jako before:2018-01-01 a after:2018 je totéž jako after:2018-12-31 .

Čínou hacknuté americké společnosti se obávaly dopadu na akcie, incidenty proto zamlčely. Píše se o tom v As China Hacked, U.S. Businesses Turned A Blind Eye a vlastně to není až tak překvapivé. Snaha zamlčovat úniky dat, hacknutí a vůbec bezpečnostní incidenty je letitá. Zajímavé je, že čínské hackovací aktivity by americkou ekonomiku měly stát více než 57 miliard dolarů ročně. Dlouhé čtení.

Twitter (už podruhé) smazal Donaldu Trumpovi video. Porušovalo autorská práva použitím hudby bez svolení autorů. V tomto druhém případě šlo o hudbu z posledního dílu trilogie Temný rytíř. Twitter removes Trump’s video featuring music from The Dark Knight for copyright infringement .

Nový Microsoft Edge je dost zásadně očesané Chromium. Podívejte se, co všechno chybí, a můžete se i vydat testovat. Viz Microsoft Edge Insider Channels a Microsoft reveals all the Google things it removed in its Chromium Edge browser.

Windows 10 nově umožňují odpojit USB disk bez nutnosti vyvolat „bezpečné odpojení“. Změna je dána tím, že nově je výchozí hodnota pro USB disky QuickRemoval / Rychlé odebrání místo Better Performance / Lepší výkon. Pokud budete u konkrétního USB zařízení původní variantu (Lepší výkon), tak stále platí, že je vhodné zapnout používání mezipaměti a odpojení bude stále potřeba vyvolat ručně. Jinak hrozí to co dříve: ztráta dat. Viz With Windows 10 1809, Microsoft drops safe removal of USB drives as the default option a nutno dodat, že to je tak trochu konec jedné legendární věci.

Možná se (konečně) blíží konec iTunes. The Verge píše, že na macOS 10.15 jsou nově tři oddělené aplikace – Music, TV a Podcasts. Rozhodně by to byla dobrá zpráva, iTunes je prehistorický komplikovaný software (ve Windows je nejlepší nikdy neinstalovat).

Chrome bude v budoucnu blokovat rizikové stahování. Například stažení přes http, které bylo zahájeno https webem a jde o některé z rizikových souborů (exe, dmg, crx, zip, gzip, bzip, tar, rar a 7z). Viz Chrome may block some high-risk downloads soon.

MARKETING A KOMUNIKACE

Oblečení pro fotky na sociální média si lidé koupí, vyfotí se v něm a pak ho vrací. Jeden zajímavý postřeh z Asos profits plunge 87% after difficult year. Zajímavé čtení, kde je dobré se pokoušet srovnávat s českým Zootem. ASOS se totiž potýká s problémy a říká, že lidé prostě méně kupují. Na druhou stranu prodlužuje lhůtu pro vrácení zboží a za část problémů může i záplava slev, kterými se snaží motivovat ke koupi. Další zajímavost? 200 verzí e-shopu, podle toho, o jakou zemi jde, mělo negativní dopad na SEO.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

European Data Protection Supervisor (EDPS) zkoumá, zda produkty Microsoftu neporušovaly GDPR. Problémem je telemetrie, tedy odesílání informací o systému a uživateli „domů“ za účelem různorodých analýz (a nepochybně i řady dalších věcí). EDPS vše zkoumá hlavně s ohledem na smlouvy mezi EU institucemi a Microsoftem a vše vyvolalo vyšetřování v Nizozemí věnující se skryté telemetrii v Office Pro Plus a Office365 – to bylo v únoru uzavřeno s tím, že v osmi bodech porušuje GDPR. Viz EDPS investigates contractual agreements concerning software used by EU institutions.

Záznamy z hlasových asistentů od Googlu, Applu i Amazonu poslouchají živí lidé. Jde jenom o zlomek záznamů a důvod je logický: vyhodnocují je za účelem zlepšení rozpoznávání hlasu. Ve Smart speaker recordings reviewed by humans ale oprávněně uvádějí, že uživatelé těchto zařízení o tom málokdy ví. Otázkou zůstává i to, jak hodně a opravdu je zajištěno soukromí a nezneužití. Zajímavé čtení.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Funguje označení příspěvku na Facebooku nálepkou „Breaking News“? Studie ukazuje to, co už asi tušíte. Takto označené příspěvky mají až o polovinu více sdílení. Zajímavější ale je, že to nemá žádný reálný pozitivní dopad na návštěvnost. Ve skutečnosti dokonce dochází k negativnímu dopadu. Viz Should Publishers Use Facebook's ‚Breaking News‘ Label?

82 % Američanů si myslí, že sociální média jsou ztrátou času. 80 % nevěří, že Facebook dělá dost ohledně ochrany dat. Aby toho nebylo málo, 57 % si myslí, že sociální média Ameriku rozdělují, pouze 31 % uvedlo, že spojují. Aby toho nebylo málo, 55 % říká, že sociální média více šíří lži než pravdu. Viz Poll finds 82% of Americans think social media is a waste of time.

Lush (UK) končí se sociální sítěmi, stěžují si na boj s algoritmy a nechtějí platit, aby byli vidět. Oznámili to například na Twitteru a zjevně to myslí vážně, zákazníky očekávají na webu, v telefonu nebo v e-mailu. Na jednu stranu se nelze divit, viditelnost na Facebooku je mizivá, Instagram tenhle trend následuje a Twitter to už nezachrání. Celé je to navíc nesmírně nákladné potřebou být neustále k dispozici a oddělením od veškeré ostatní komunikace. Viz též Lush abandons social media: it's ‚getting harder‘ to talk to customers.

Twitter snížil počet účtů, které můžete zasledovat za jeden den. Označuje to za opatření proti spamu, ale snížení z 1000 na 400 nijak výrazně spammerům život nezkomplikuje. Má to bránit masivnímu využívání mechanismu zasledovat-odsledovat-zasledovat, který se snaží sledováním vyvolat to, že je cíl také začne sledovat. Když se to napoprvé nepovede, zkoušejí to znovu a znovu. V To cut down on spam, Twitter cuts the number of accounts you can follow per day to uvádějí do souvislosti i s nedávným odebráním přístupu k API pro řadu služeb.

Skupiny na Facebooku už také mají omezení dosahu. Facebook to ale uvádí jako opatření proti skupinám, které šíří fake news. Jak už víme z minulých let, je to jenom zástupné zdůvodnění. Za pár měsíců přijde klasické zpoplatnění dosahu u skupin. Viz Facebook will punish groups for repeatedly spreading fake news a Remove, Reduce, Inform: New Steps to Manage Problematic Content, kde je těch změn oznámeno podstatně více. Většina pokračuje v tradici udělat z Facebooku a Messengeru ještě komplikovanější prostředí.

LinkedIn okopíroval od Facebooku reakce. Samozřejmě to vydávají za novinku a významnou věc. Co na tom, že na Facebooku se to stále nerozjelo. A co na tom, že LinkedIn je v engagementu beznadějná záležitost. Teď ještě doufejme, že to aspoň přeloží správně. Protože reakce na Facebooku v různých jazycích znamenají různé věci. Viz Introducing LinkedIn Reactions: More Ways to Express Yourself.

MOBILNÍ APLIKACE

Netflix odstranil podporu AirPlay a poněkud se zaplétá do vysvětlování, proč vlastně. Nejprve mělo jít o „technická omezení“, pak o příliš velké množství zařízeních, která AirPlay podporují. Což má být spojené s „problémy je rozeznat“ nebo „certifikovat“ zážitek, který divák dostane. Zábavné. Viz Netflix confirms it killed AirPlay support, won’t let you beam shows to Apple TVs anymore.

Které jsou nejstahovanější mobilní aplikace a hry roku 2018? Tady je máte, rozdělené do osmi kategorií (Hry, Sociální média, Zábava, Jídlo a pití, Seznamky, Cestování, Nakupování, Hudba a Audio). Je to dost dobré i jako inspirace, co vyzkoušet nebo dát dětem k vyzkoušení. Mimochodem, Facebook je až pátý, Spotify pro změnu první. Tinder také první a dost děsivé je, že to podivné Badoo je druhé (tomu se opravdu vyhněte). V žebříčcích nejspíš najdete jména, o kterých jste v životě neslyšeli. A také zjistíte, že je to dost ovlivněné USA (viz Uber Eats). Viz Worldwide 2018 Download Leaders.

Facebook možná vrátí Messenger zpět do hlavní aplikace. Ve Facebook Messenger could be returning to the main Facebook app k tomu zmiňují souvislost v podobě integrace WhatsApp + Instagram + Messenger + Facebook, ale jeden ze zásadních důvodů bude nejspíš ten, že Facebooku výrazně ubývají aktivní uživatele a dostat Messenger zpět do appky Facebooku by výrazně vylepšilo skóre. Otázkou stále zůstává, kdy konečně dorazí nutné a slíbené zjednodušení. Z Messengeru se stala nesmírně komplikovaná a funkčností přeplněná aplikace. Což je zároveň jeden z důvodů, proč je WhatsApp stále výrazně oblíbenější.

Tinder je nejprodávanější ne-herní aplikace v Q1 2019. Porazil Netflix, který ale víceméně vyklidil pole na App Store odmítnutím platit „daň z Applu“. Tržby Tinderu meziročně stouply o 42 %, na 260,7 milionu dolarů. To kdybyste náhodou měli pochyby o tom, že seznamování online není dost velký byznys. Viz Tinder becomes the top-grossing, non-game app in Q1 2019, ending Netflix’s reign.

TikTok je třetí nejstahovanější ne-herní aplikací v Q1 2019. Lépe je na tom pouze WhatsApp a Messenger. Nejvíce stažení TikTok měl v Indii, 88,6 milionu (v USA 13,2 milionu). Sensor Tower (odkud pocházejí data) eviduje za celou dobu 1,1 miliardy stažení a TikTok sám uvádí, že má 500 milionů aktivních uživatelů (konec Q3 2018). Meziročně počet stažení TikTok vzrostl o 70 %, přidal 188 milionu nových stažení v Q1 2019. Viz Tinder becomes the top-grossing, non-game app in Q1 2019, ending Netflix’s reign.

STARTUPY A EKONOMIKA

Amazon koupil za 97 milionů Eero a prodělali na tom investoři i vlastníci akcií. Zajímavý příběh popsaný v How Amazon's $97 million Eero acquisition screwed employees and minted millionaires si ale všímá i toho, jaké je to podnikat na trhu, kde vás kdykoliv může zlikvidovat někdo tak velký jako Amazon či Google.

Boomplay. Jeden z největších streamingů hudby, o kterém jste nejspíš neslyšeli. Má přes 35 milionů uživatelů, zhruba polovina je aktivních v Africe. Boomplay je vlastněné Transsion Holsing (čínský výrobce telefonů pro Afriku) a NetEase (také čínská společnost, která provozuje službu hudebního streamingu v Číně s 400 miliony uživatelů). Viz Africa’s Boomplay is becoming one of the world’s largest music streaming services.

Google na to konečně přišel, nemá dostatek lidí, co by byli k dispozici zákazníkům. Pro zákazníky vcelku nic nového, černé díry v podobě formulářů jsou noční můra, kdykoliv se stane něco, co je opravdu problém. Ale divize Google Cloud si najala Tomase Kuriana a ten to během prvních pár týdnů ve funkci odhalil. Škoda, že na to v Googlu nepřišli dřív. Viz What’s Been Lacking at Google’s Cloud? Enough Humans.

Uber míří na ohodnocení až 100 miliard dolarů, níže, než se očekávalo, uvádí WSJ v Uber Aims for Public Valuation of as Much as $100 Billion, Below Expectations. Ve hře je IPO, úpis akcií.

Kolik Uber platí za používání Map Google? V Here’s how much Uber pays to use Google Maps najdete částku za období od ledna 2016 do prosince 2018, tedy za dva roky. Mapy jsou použity v mobilní aplikaci a bez téhle služby by aplikace byla dost k ničemu. K částce nutno dodat, že je zjevně výsledkem dohody mezi společnostmi a je poměrně nízká. Ač se vám asi nízká zdát nebude.

Prodeje (filmových) DVD a Blu-Ray jsou skoro na polovině oproti stavu před pěti lety. Najít to můžete ve výroční zprávě nechvalně známé MPAA (2018 Theatrical Home Entertainment Market Environment (THEME) Report).

Jak Ma, zakladatel Alibaby, označuje nekonečnou přesčasovou práci za „obrovské požehnání“ pro mladé zaměstnance. Zvláštní nápady. Spojeno je s tím i označení „996“, tedy od devíti do devíti, šest dnů v týdnu. To pro představu, o čem je vlastně řeč. Viz Alibaba founder defends overtime work culture as ‚huge blessing‘.

INFOGRAFIKY

Revoluce v hlasovém vyhledávání přichází. Tedy alespoň podle infografiky v The Voice Search Revolution [Infographic]. Jako vždy je k tomu potřeba dodat, že stále chybí to podstatné. Tedy AI, která opravdu rozumí tomu, co lidé říkají, a také univerzálně použitelné rozpoznávání hlasu ve všech jazycích. To poslední se nás týká velmi. Čeština je totiž zásadní brzdou.

