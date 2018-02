 »  Vysílání Joj family ve vysokém rozlišení se stalo první přidanou hodnotou tuzemského DVB-T2

Společnost Digital Broadcasting ostravského podnikatele Radima Pařízka letos už podruhé zabodovala se svou přechodovou DVB-T2 sítí, nesoucí číselné označení 13. Na začátku ledna překvapila Pařízkova firma zařazením všech pěti programů televizní skupiny Nova včetně dvou nejsledovanějších, tedy hlavní Novy a filmového kanálu Nova Cinema.

Pro obě tyto stanice přitom rezervovala prostor ve své přechodové DVB-T2 síti 12 společnost České Radiokomunikace. Ta zahájila DVB-T2 vysílání už loni v březnu a od té doby také probíhaly jednání mezi operátorem a televizí Nova o vstupu do zmíněné přechodové DVB-T2 sítě 12. Nova a Nova Cinema v ní nakonec začaly vysílat až koncem ledna.

První HD vlaštovka přiletěla ze Slovenska

Kromě nečekaného zařazení všech pěti zdarma šířených free-to-air stanic z portfolia televizní skupiny Nova (ta jako placené kanály provozuje ještě dvojici sportovních programů Nova Sport 1 a 2) se společnosti Digital Broadcasting povedl další husarský kousek, když tento týden do volného terestrického vysílání pustila HD verzi slovenské komerční stanice Joj family.



Autor: Čestmír Polák Parametry vysílání dnes spuštěné HD verze Joj family.

Podle aktualizovaného oznámení o využití datového toku, který s dnešním datem zpracovala společnost Digital Broadcasting pro Český telekomunikační úřad, využívá Joj family HD bitrate 3 Mb/s. Vysílá ve formátu Full HD, označovaném též jako 1080p s rozlišením 1920×1080 px a s poměrem stran 16:9.

Tímto tahem se Digital Broadcasting stalo prvním operátorem, který v rámci přechodového DVB-T2 vysílání začal vysílat ve vysokém rozlišení. Právě možnost příjmu HD kanálů měla být díky úspornějšímu kodeku jedním z klíčových výhod vynuceného přechodu na nový standard zemského vysílání DVB-T2. Ten by měl být na základě rozhodnutí Evropské komise dokončen nejpozději v roce 2021.

Komerční HD stanice pouze zpoplatněné

Počet HD kanálů v terestrickém vysílání se ale po spuštění přechodových DVB-T2 sítí nijak nenavýšil, kromě dnes v noci spuštěného HD vysílání zmiňované Joj family v DVB-T2 žádná jiná HD stanice nevysílá. Obě hlavní komerční televizní skupiny, Nova i Prima, navíc už veřejně deklarovaly, že s poskytováním svého HD obsahu zdarma nepočítají a případné zemské vysílání programů ve vysokém rozlišení by bylo zakódované a podmíněné platbou ze strany diváků.

Jedinou nadějí na reálný HD obsah tak zůstává chystaný DVB-T2 multiplex veřejnoprávní České televize, která už naopak veřejně přislíbila Full HD verze všech šesti svých stanic. Operátorem této přechodové sítě s číselným označením 11 budou České Radiokomunikace a měla by využívat stejné vysílače, jako již vysílající přechodová síť 12.

V DVB-T2 síti Českých Radiokomunikací, která je určena pro vysílání komerčních televizí, se žádné HD programy neobjeví takřka určitě. Ještě před jejím spuštěním vysvětlovali zástupci Českých Radiokomunikací, že se vysílání HD kanálů v přechodové síti neobjeví z „kapacitních důvodů“.

Veřejnoprávní multiplex se zpožděním

Termín spuštění veřejnoprávní DVB-T2 sítě byl už několikrát posunut z důvodu koordinace potřebných kmitočtů, aktuálně je naplánován na přelom března a dubna. Je pravděpodobné, že stejně jako přechodová síť 12 odstartuje nejprve ve velkých městech, tedy v Praze, Brně a v Ostravě.

Veřejnoprávní DVB-T2 multiplex nabídne další tři HD kanály oproti současnému DVB-T vysílání. To v rámci regionální sítě 7, kterou provozuje společnost Progress Digital, nabízí HD vysílání programů ČT1, ČT2 a ČT Sport. V SD kvalitě pak multiplex vysílá ještě dvojprogram ČT:D/ČT art. Podle oznámení o využití datového toku, který Progress Digital zpracoval letos v lednu pro Český telekomunikační úřad, využívají kanály České televize dohromady bitrate 22 Mb/s.

Chystaná přechodová DVB-T2 síť České televize pak bude obsahovat všechny programy České televize v HD kvalitě včetně zpravodajské ČT24, dětského ČT:D a na umění zaměřeného ČT art, které v terestrickém vysílání v současnosti dostupné nejsou.

A co získá divák?

První vlna televizní digitalizace nabídla divákům na oplátku za nákup set-top boxu nebo nového televizoru několik čistě digitálních kanálů nebo funkci elektronického programového průvodce. Při srovnání může přidaná hodnota ke koupi DVB-T2 přijímače v podobě jednoho komerčního a tří veřejnoprávních (a navíc zatím nevysílajících) programů v HD kvalitě dávat za pravdu některým kritickým hlasům, kteří poukazují na to, že druhá vlna televizní digitalizace divákům nepřinese žádnou zásadní výhodu.

Světová radiokomunikační konference WRC tak aspoň garantuje, že po přechodu na by měl nový standard zemského televizního vysílání DVB-T2 vydržet minimálně do roku 2030. Příštích deset let by tak domácnosti neměly být nuceny ke koupi nových přijímačů, které díky úspornějším kodekům dokáží ušetřit část frekvenčního spektra, nutnou pro další rozvoj mobilních služeb a širokopásmového připojení.

