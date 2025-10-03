Vysoká reklamovanost procesorů Intel na Alze, podpora Windows 10 v ČR prodloužena, Game Pass zdražuje

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Microsoft v Česku a Evropě prodloužil bezplatnou podporu Windows 10. Firma zareagovala na tlak uživatelů. Záplaty tak budou k dispozici do října příštího roku. Původně se počítalo s ukončením 14. října s tím, že podpora by vyšla na 700 korun. Windows 10 stále mají zhruba poloviční podíl na trhu. Někteří uživatelé nechtějí přejít na Windows 11 z toho důvodu, že nový systém vyžaduje některé části hardwaru, jako třeba TPM 2.0, které nemají až stovky milionů počítačů.
Microsoft se v rámci nákupu nových počítačů kvůli Windows 11 snaží zákazníky přesvědčit, aby si koupili notebooky s procesory ARM. Vyzdvihuje třeba to, že pro Windows on ARM už existují nativní aplikace všeho druhu (ale ne všechny mají stejnou funkčnost jako verze pro x86). ARM na počítačích Apple Mac je velký úspěch, u Windows je to ale zatím na půli cesty. Druhá generace procesorů Qualcomm Snapdragon X2 ale podle testů vypadá velmi dobře. Uvidíme v praxi – první notebooky se objeví asi na CESu.
Microsoft postupně vypouští velkou aktualizaci Windows 11 25H2. Pokud novinku chcete hned, je nutné si ve Windows Update nastavit příjem aktualizací hned, jak budou k dispozici. Jinak se bude tradičně postupovat ve vlnách. Seznam novinek je zde.
Satya Nadella předává část vedení firmy. Judson Althoff dostane na starost obchod, marketing a provoz (doposud působil jako Chief Commercial Officer). Nadella se bude soustředit na technologie, budoucnost, AI nebo datová centra. Dostane tedy prostor se věnovat rozvoji a strategii a odpadnou mu běžné každodenní provozní starosti. Nadella podle zákulisních informací bere velmi vážně nástup AI a má obavy, aby nepřišla nová éra výpočetní techniky, kde Microsoft nebude hrál tak silnou roli.
JetBrains nabízí bezplatné licence svých aplikací těm, kdo poskytnout informace o svých zdrojových kódech a všeho kolem. Veřejná data naráží na své limity, prý mimo jiné tím, že neodráží komplexní svět reálného profesionálního vývoje softwaru.
Reklamovanost procesorů Intel Raptor Lake na Alza dosahuje velmi vysokých hodnot. Web DIIT shrnul čísla, z nichž vychází že model Core i9–14900KS měl v září reklamovanost skoro 19 procent. 14900K se dostal na téměř devět procent, KS na více než 12 procent a tak dále. Problémem je hlavně nestabilita.
Intel by mohl vyrábět procesory pro AMD. Po desítkách let soubojů a nekalých obchodních stran ze strany Intelu by mohlo dojít k nemyslitelnému. Intel se údajně snaží nalákat svého konkurence v x86 procesorech na své moderní výrobní procesy a AMD tuto možnost zkoumá. Jde o další část divokého dění kolem Intelu, do něhož majetkově vstoupila vláda USA s cílem zachránit upadající firmu jakožto naději na vybudování high-end čipové výroby v USA. Intel se snaží sehnat zákazníky do svých foundries, zatím ale není jasné, zda se mu povede rozjet 1,8nm proces (18A) a zda tak skutečně vytvoří alternativu k TSMC. Je jasné, že konkurence by vzhledem k postavení Tchaj-wanu byla potřeba.
Miliardový výrobce elektronových mikroskopů z Brna koupil hi-tech firmu z USA, založí tam vývoj. Tescan získal podnik FemtoInnovations, díky němuž vstoupí do byznysu s nanoobráběním. Posílí tak své aktivity mimo jiné v polovodičovém průmyslu. Tam Česko podle OECD patří mezi hlavní dodavatele, a to právě díky Tescanu, Thermo Fisher Scientific a Delong Instruments – společně vládnou velké části trhu s elektronovými mikroskopy.
Trump přišel s dalším velmi zvláštním plánem, jak donutit výrobce čipů k realokaci do USA. Cílem je mít na každý čip vyrobený v zahraničí jeden vyrobený čip v USA. Ten, kdo toho nedosáhne, má platit další clo. Tchaj-wan už vzkázal, že nic takového nemá v plánu a že toto nikdy nebylo tématem jednání. Není jasné, jak moc administrativa USA skutečně rozumí čipovým dodavatelským řetězcům, protože to, co navrhuje, vypadá velmi nerealisticky.
Herní předplatné Microsoft Game Pass zdražuje. Základní verze Essentials teď vyjde na 239 korun měsíčně, Premium na 329 korun a Ultimate na 669 korun měsíčně. Zůstává PC Game Pass za 369 korun měsíčně. Game Pass je oblíbená služba, dlouhodobě ale není jasná finanční rentabilita. Jde o dlouhodobý plán Microsoftu rozšířit značku Xboxu všude možně, a to i z toho důvodu, že samotné konzole Xbox poslední dvě generace spíše paběrkují.
Saúdové za 55 miliard dolarů koupili Electronic Arts, jednu z největších herních firem na světě. EA nově bude ve vlastnictví Public Investment Fund (státní fond Saúdské Arábie) a investiční firmy Silver Lake. Zatím nevíme, co se přesně s EA začne dít, zatím se mluví o větším nasazení AI při vývoji. Pod EA spadají značky jako EA Sports, Battlefield, The Sims, Dragon Age, Mass Effect, Need for Speed a hromada dalších.
Změny proběhly také u čínského Tencentu, dalšího herního molocha. Ten se zbavil studia Splash Damage, které by nyní mělo operovat samostatně. Splash Damage jsou známí díky hrám jako Return to Castle Wolfenstein, Gears of War 4 a 5 a dalším. Tencent má nadále podíly všude možně, drží i minoritu v českých Bohemia Interactive.
Začala fungovat nová herní firma, kterou vyčlenil Ubisoft za finanční asistence Tencentu. Dostala název Vantage Studios a obhospodařovat bude klíčové značky Assassin's Creed, Far Cry a Rainbow Six. Ubisoft je dlouhodobě v problémech, jeho poslední tituly už tolik netáhnou (repetetivnost, málo inovací a podobně), což zapříčinilo i finanční problémy. Deal s Tencentem má pomoci v dalším chodu.
Logitech uvádí na trh nástupce populární profesionální myši MX Master 4. Největší novinkou je haptická odezva na ploše pro palec. Měl by také být posílen bezdrátový signál a snížen hluk klikání tlačítek o 90 procent. Výdrž na baterii je až 70 dnů. Cena je 3 299 korun.
Alternativní obchod s aplikacemi F-Droid je v ohrožení. Jeho provozovatelé mají obavy z plánu Googlu zavést na Androidu povinné ověřování vývojářů, což by na F-Droid mělo přímý dopad. Tento obchod šíří open source appky bez zabudovaného šmírování a je toho názoru, že motivace Googlu pro ověřování vývojářů nejsou snahy o bezpečnost, ale o ještě větší kontrolu nad ekosystémem Androidu.
Ve Švýcarsku si těsně odhlasovali digitální občanku e-ID. Nebude povinná a bude navázaná na jeden konkrétní telefon, takže při změně či ztrátě bude nutné vydat novou e-ID. Ve Velké Británii mezitím připravují povinnou elektronickou občanku. A o připravované evropské peněžence jsme psali tady.
Zakladatel a výkonný ředitel Spotify Daniel Ek končí ve své funkci. Stane se “pouze” výkonným předsedou představenstva. Ek přinesl revoluci do rigidní distribuce hudby. Uvedl, že firma je poslední rok v zisku. Spotify nyní bude mít dva šéfy, budou jimi Gustav Söderström a Alex Norström.
Šéf Nvidie Jensen Huang uvedl, že Čína je v oblasti čipů jen nanosekundu za USA. To je přehnané, ale je fakt, že Číňané v tomto oboru postupují mnohem rychleji, než se čekalo (viz další z tamních novinek s podporou CUDA). Huang reagoval hlavně na americkou vládu, která pořád tlačí na sankce vůči Číně, což americké firmy připravuje o odbytiště a vliv ve světě. Huang hraje i na notu, že volný obchod posílí americkou dominanci a geopolitickou převahu.
Meta chce výrazně posílit v návrhu vlastních AI čipů (GPU) do datacenter. Chystá se převzít firmu Rivos, která tyto čipy navrhuje na základě otevřené instrukční sady RISC-V. Meta už pracuje na čipech MTIA (trénování i inference), spolupracuje na nich s Broadcomem, a Rivos má aktivity urychlit. Startup založili bývalí inženýři Applu. Aktivita Mety je další ze série snah snížit závislost firem na Nvidii.
Výrobce dronů DJI je spojený s čínskou armádou, potvrdil americký federální soud. Američané už dříve DJI napsali na seznam subjektů tohoto typu, DJI ale zareagovala žalobou. Soud řekl, že ministerstvo obrany mělo dostatek důkazů k začlenění DJI na seznam. DJI je největším výrobcem civilních dronů na světě, obchod má i v Praze. Přítomnost na americkém seznamu může zkomplikovat některé byznysové aktivity.
Micron začal nabízet vzorky svých pamětí HBM4. Mají mít rychlost až 11 Gb/s, což by bylo více, než kolik má SK Hynix, současná jednička na trhu (10 Gb/s). Po pamětech, nejenom těch HBM pro AI čipy, je teď velká poptávka, protože AI datacentra jsou hladová. OpenAI teď proto uzavřela spolupráci se Samsungem a SK Hynix ohledně projektu Stargate. Jihokorejské firmy zvýší produkci DRAM
Vyšla databáze PostgreSQL 18. Mezi novinky patří virtuální generování sloupce nebo asynchronní subsystém AIO, který umožňuje vydávat více požadavků I/O současně. Novinky jsou rozepsány zde.
AMD zveřejnila detaily k technologii Dense Geometry Format (DGF). Jde o způsob ukládání geometrických dat se snížením nároků na hardware.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
- Llama Stack: framework pro tvorbu aplikací s generativní AI (2. část)
- OpenAI a Python: úvod do programovania AI modelov
- Postřehy z bezpečnosti: farmy SIM karet dokáží poškodit mobilní síť
- Intel chystá odpověď na Threadripper 9000. Nové highendové procesory platformy W890 unikly
- Arm poráží procesory x86: Snapdragon X2 Elite Extreme je dle testů absolutně nejrychlejší CPU
- Inovace, nebo následování Intelu do slepé uličky? První čínské GPU s podporou ray tracingu je hodně zvláštní
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem