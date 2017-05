 »  Vyzkoušeli jsme Fly-Fi, internet v letadle rychlejší než vaše VDSL

Bezdrátové internetové připojení v letadlech už je dnes věc, nad kterou se není třeba příliš pozastavovat. Zejména v rámci vnitrostátních letů ve Spojených státech jde o poměrně běžně využívanou službu. Zatímco nad Atlantikem odeslání pár e-mailů pořád vyjde na desítky dolarů, tamní domácí lety mají ceny příznivější.

Aerolinky JetBlue nicméně počátkem letošního roku do hry přinesly novou úroveň leteckého surfování. V rámci všech zhruba 230 letadel své severoamerické flotily zpřístupnily Wi-Fi připojení zdarma s tím, že se uživatelé teoreticky mohou dostat až na rychlost 20 Mb/s. Plošné zpřístupnění následovalo po testování u několika letů, začalo se v roce 2013.

Já měl možnost toto připojení vyzkoušet v rámci dvou tříhodinových letů na východním pobřeží Spojených států. Konkrétně v letadle Airbus A320 (systém se vedle toho používá také v Airbusech A321 a Embraer 190).

Rychlé a stabilní

Na maximální teoretickou rychlost se nebylo možné dostat, i tak ale bylo připojení velice slušné, stabilní a v rychlostech nedocházelo k výrazným výkyvům, ani v turbulencích. Rychlost downloadu se pohybovala kolem 12 Mb/s a někdy vyskočila i na 15 Mb/s. Upload se pak usazoval mezi dvěma a třemi megabity. To jsou rychlosti, na které v Česku leckdo nedosáhne v rámci bezdrátových připojení ani xDSL linek.

Systém pojmenovaný Fly-Fi se připojuje k satelitu ViaSky-1 a logicky tedy nemůže nabídnout nijak nádhernou odezvu – standardní hodnotou je něco nad 700 milisekund. Na praktické běžné využívání připojení to ale nemělo výrazný vliv. Šlo používat tradiční aplikace, sociální sítě, OneDrive, webové služby a podobně.

Fly-Fi rovněž důstojně zvládá přehrávání streamovaného online videa. Konkrétně videa z YouTube se načítají téměř okamžitě, i když z počátku v nízkém rozlišení, které se „dorovná“ až časem. Netflix rovněž funguje, stejně tak třeba Apple Music. Upload fotografií byl rovněž bezproblémový, stejně jako push notifikace z různých aplikací a využívání IM komunikace a e-mailů. Nebyl zde problém s blokovanými porty, takže například e-mailový klient se bez omezení zvládal připojovat k Exchange Serveru.

Připojení je dostupné v celém prostoru letadla. Fly-Fi rovněž funguje po celou dobu letu a není třeba čekat, až se letadlo dostane do určité výšky. Připojení lze využívat už během boardingu, startu letadla a poté během přistávání a dosednutí. JetBlue to oficiálně inzeruje jako „gate to gate“ systém.

Spolupráce s Amazonem

Po připojení k Wi-Fi stačí na landing page zadat základní údaje jako jméno a e-mail (fungují i zcela smyšlené informace) a registraci lze využít pro opětovná přihlašování. JetBlue v rámci Fly-Fi nabízí webový portál, kde je k dispozici celkem dost obsahu.



Aerolinky aktuálně spolupracují se společností Amazon. Stahovat tak lze ukázky e-knih či si pouštět filmy a seriály, které Amazon nabízí v rámci své služby konkurující Netflixu. Není dostupná celá knihovna, ale vybrané kousky. Pro Amazon je tato spolupráce akcí pro získání nových předplatitelů. Ti mohou v JetBlue využít nových nabídek a jakmile se stanou předplatiteli, je k dispozici kompletní knihovna.



Fly-Fi má i několik dalších partnerů, například DirecTV, a za jejich pomocí bezplatné připojení financuje. Firma jinak finanční a další aspekty nekomentuje a podrobnosti nezveřejňuje. Stejně tak jsou tajné i přesné technické detaily. Není například jasné, co by rychlosti udělaly v případě, kdy by se k síti připojila většina pasažérů. Během mých letů internet používaly vyšší jednotky lidí, případně nižší desítky.

Prolomení ledů

JetBlue na systému spolupracuje se společností Exede Internet. Ta ve Spojených státech poskytuje satelitní připojení k internetu i běžným uživatelům. V Americe je tento způsob připojení poměrně využívanou možností, pokrývá totiž i vzdálené a osamocené lokality, kam se providerům nevyplácí instalovat vlastní sítě. Dalším rozšířeným satelitním providerem je HughesNet.



Vypoulená anténa na vrchu letadla pro příjem satelitního internetu

Exede v letadlech využívá připojení přes Ka band i Ku band. Na vršek každého letadla se instaluje anténa, která vytváří jasně viditelný výstupek. S Exede spolupracují také aerolinky United Airlines a Virgin America, ne ovšem v takové míře, jako je to právě ve zdarma dostupném připojení v JetBlue. Dá se nicméně očekávat, že Fly-Fi do oblasti přinese větší konkurenční boj. A také, že se naruší dosavadní připojení přes Gogo, které není vždy synonymem kvality.

Kvalitní, rychlý a zdarma dostupný internet se ostatně postupně stává předmětem konkurenčního boje i v rámci letišť. Tam byla dlouho situace hodně tristní a jedinou možností, jak se připojit, byly hotspoty Boingo s nepříliš dobrými rychlostmi a vysokými cenami.

Letiště postupně zavádí připojení zdarma, často náklady hradí pomocí podobných partnerství, jako má JetBlue s Amazonem. Některá progresivní letiště také ve velkém instalují do sedaček množství USB konektorů pro nabíjení. V průzkumech mezi zákazníky často právě nabíjení a internet vedou mezi požadavky.

Internet v letadlech se postupně dostává na ještě vyšší rychlosti, než jakou nabízí Fly-Fi. Například v brněnské centrále Honeywellu vyvinuli systém JetWave, který umožňuje připojení rychlostí až 50 Mb/s (náš článek).