 »  Významný pokrok v počítačové grafice, první SSD disk se 100 TB, nejmenší počítač světa

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Čínský Huawei opět narazil ve Spojených státech. Best Buy přestane prodávat jeho chytré telefony, píše CNET. Best Buy je přitom jeden z největších amerických prodejců. Není jasné, co přesně za rozhodnutím stojí, pravděpodobně jde ale o tlaky americké vlády. Ta už zabránila již domluvenému zahájení prodejů telefonů Huawei u tamních operátorů, vláda nechce čínské síťové prvky v sítích a tak dále. Pro Best Buy prodeje přístrojů Huawei nemusí být tak vysoké, aby jim obstrukce stály za risk. Telefony se ve Státech obecně prodávají především přes operátory.

Nimbus přichází s SSD diskem o kapacitě 100 TB. Nimbus ExaDrive DC100 je určený do datacenter, má SATA rozhraní a 3,5“ a spotřebu údajně 0,1 W na TB. Cena prozatím nebyl zveřejněna, dostupnost je plánována na letošní léto.

Marvell na trh vypouští čip pro ethernet o rychlosti 400 Gb/s. Jmenuje se Marvell Alaska C 88X7120 a jeho technické specifikace jsou k vidění zde.

IBM vyvinula prototyp počítače o velikosti 1×1 milimetr. Má několik stovek tranzistorů a může jít o náhradu RFID. Počítač prozatím nemá žádné jméno.

Na Game Developers Conference 2018 byla k vidění řada povedených přednášek. Jednu nabídli také Epic Games, kteří ukazovali schopnosti a novinky v Unreal Engine. Velice působivě vypadá Project Spotlight, který dokáže věrně rozpohybovat digitální postavy a jejich mimiku. Jde o společný projekt firem Epic Games, Cubic Motion, 3Lateral, Tencent a Vicon. Jednotlivá videa jsou k dispozici zde, zde, zde, zde, zde a zde.

Operační systém webOS má za sebou klikatou cestu. Vyvinul ho legendární Palm, po akvizici přešel pod Hewlett-Packard a následně ho získalo korejské LG. To ho nyní nasazuje do svých různých zařízení včetně televizí. LG nyní oznámilo webOS Open Source edition, takže je možné, že se systém začne objevovat i u dalších výrobců.

Studenti Matfyzu se zúčastnili světového finále programátorské soutěže Codevita v indickém Bengalúru. Ondřej Hübsch skončil třetí, Pavel Madaj a Richard Hladík skončili pátí a šestí. Vyhledávací software z Matfyzu zase nedávno vyhrál mezinárodní soutěž v Bangkoku.

Nestpick přišel se studií popisují nejlepší města pro život takzvaných „digital native“ mileniálů. Hodnotí se věci startupový ekosystém, připojení k internetu, cena nájmů a podobně. Nejlépe z toho vychází Berlín, Montreal, Londýn, Amsterdam a Toronto. Praha je na 25. místě, Brno pak na 95. Dobře jsou na tom zejména v oblasti jídla a piva.

Adobe se hodně daří. Zejména z toho pohledu, že firma zvládá překlápět byznys postavený na licencích směrem ke cloudovému předplatnému. V posledním kvartálu tržby z předplatného opět meziročně rostly o 30 procent na 1,79 miliardy dolarů. Majoritu tvoří Creative Cloud. Investorům se to líbí – akcie Adobe v posledním roce narostly ze 126 dolarů za kus na 226 dolarů. Po Nvidii tedy další technologický burzovní šampion.

Retailový svět postupně začíná ukazovat využití technologie ARCore od Googlu. Lowe`s umožňuje přes mobilní aplikaci a rozšířenou realitu umístit objekty třeba na vaši zahradu, eBay pomocí AR usnadní výběr krabice na zabalení a odeslání zboží. Už dříve AR začala nabízet také IKEA, v Česku pak jako první přišla Škoda.

Microsoft nadále pokračuje ve zveřejňování vlastních hardwarových technologií v rámci Open Compute Project (OCP), což je takové open hardware hnutí. Aktuálně byl zveřejněn projekt Denali, tedy cloudová SSD storage. Informace jsou k dispozici zde a zde. Přes OCP své hardwarové technologie sdílí také Facebook, který nově popsal svůj Fabric Aggregator, tedy distribuovaný síťový systém.

Netflix spouští veřejný bug bounty program. Ti, kdo v jeho technologiích naleznou chyby a nahlásí je, mohou získat mezi 100 až 15 000 dolary.

Google pracuje na své vlastní technologii spojené s blockchainem, informuje Bloomberg. Chtěl by tím podpořit svůj cloud.

Výdaje českých firem na ICT letos narostou o osm procent na 143 miliard korun, odhaduje Gartner. Česko roste rychleji, než je světový průměr.

BlackBerry se úspěšně daří překlápět byznys od mobilních telefonů směrem ke kybernetické bezpečnosti. Finanční výsledky se zlepšují každý kvartál a nyní firma rozjela spolupráci s Microsoftem. Ten pomocí BlackBerry Enterprise Bridge nabízí zabezpečený přístup k aplikacím v rámci Office.

Apple se už před asi dvěma roky spojil s IBM a společně se snaží dostat iOS zařízení do velkých firem. Výměnný obchod se postupně rozšiřuje. AI technologie od IBM se nyní napojují na ty od Applu: vznikají IBM Watson Services for Core ML. IBM také představila Watson Assistant – takovou Siri pro enterprise.

Státní agenturu CzechInvest povede Silvana Jirotková, která nahradí Karla Kučeru odvolaného novým ministrem průmyslu a obchodu. CzechInvest do Česka dostává například vývojová centra a skrze různé programy podporuje startupy.

TechCrunch uvádí, že se DocuSign chystá na burzu. Po 15 letech, kdy působil jako soukromá firma s investicemi přesahujícími půl miliardy dolarů. Na burzu nyní míří také Spotify a Dropbox.

Oracle v posledním kvartálu zaznamenal růst tržeb z cloudu o 32 procent na 1,6 miliardy dolarů. Tempo růstu ale postupně zpomaluje, což netěší akcionáře. Akcie tak ztratily asi 10 procent.

Konzultantské společnosti pokračují v nakupování IT firem. Tentokrát KPMG získává vývojáře mobilních aplikací Rainmaker Labs. V oblasti je zatím nejvíce Accenture, který koupil i v Česku usazené Search Technologies.