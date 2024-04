Vždyť to uvidí děti! Francouze rozčílila show na stanici s českou licencí

Francouzské politiky vytočila reality show, kterou připravila stanice pro mladé diváky MTV France. Ačkoliv vysílá ve francouzštině a pro francouzsky mluvící země, licenci dostala v Česku. Jejím provozovatelem je česká pobočka společnosti ViacomCBS, která má kontaktní adresu v Perlové ulici na pražském Starém Městě.

MTV už dávno není jenom hudební program, mnohem víc teď vysílá zábavu pro teenagery v různých podobách. Na podzim se tato stanice rozhodla pobavit diváky francouzskou verzí reality show Jersey Shore, ve které kamery sledují každodenní život deseti spolubydlících. Pořad Frenchie Shore byl na obrazovkách deset týdnů a zařadila ho také streamovací služba Paramount+.

Obsah byl stejný jako v mnoha dalších reality show tohoto typu, pro které se vžilo označení „trash TV“ (braková televize). Mladí účastníci reality show si krátili čas v luxusní vile divokými večírky, nakupováním, adrenalinovými sporty, koupáním v moři, popíjením alkoholu, hádkami – a sexem. U toho je neustále natáčely kamery.

Produkce vybrala pět mužů a pět žen ve věku od 20 do 30 let s důrazem na jejich výstřednost, temperament a odvázaný životní styl. Užívali si dovolenou v letovisku Cap d'Agde, „kde se může stát cokoliv,“ jak lákala tisková zpráva.





Už první dvě epizody vyvolaly pohoršení, na které musel reagovat francouzský regulátor ARCOM. K pořadu se vyjadřovali také členové vlády nebo parlamentu. ARCOM se s protestem obrátil na kolegy z české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, pro kterou se francouzský pořad stal podle jejího vlastního hodnocení nejvýznamnější mezinárodní kauzou loňského roku.

Český regulátor se nyní k případu vrátil ve výroční zprávě. „Show, která sleduje každodenní životy deseti spolubydlících uzavřených ve vile, obsahovala scény soulože, orálního sexu či odhalených pohlavních orgánů,“ shrnula česká vysílací rada. „Dle vyjádření předsedy francouzského regulátora tento pořad otevřel otázky ohledně respektování a ochrany lidské důstojnosti a také ohledně ochrany nezletilých před sexuálním obsahem,“ dodal úřad.

Sexuální scény na MTV France byly podle tehdejší francouzské ministryně kultury Rimy Abdul Malak „na hranici pornografie“. V rozhovoru pro Le Parisien označila pořad za „nejhorší odpad, který kdy v žánru reality show ve Francii vznikl“. Ne, že by patřila mezi jeho diváky, ale na záběry z pořadu bez problémů narazila na sociálních sítích, ačkoliv v televizním vysílání je reality show označena jako pořad pro diváky od 16 let.

Rozmazané, ale přesto rozeznatelné záběry se sexuálním podtextem kolovaly hlavně na TikToku. Ministryně proto vyzvala mediální úřad, ať zasáhne kvůli ochraně nezletilých. Obávala se, že by mládež mohla takové chování považovat za normální mezilidské vztahy a sexuální život.





ARCOM vysvětlil, že s tím nic moc dělat nemůže, protože stanice jako výrobce a vysílatel pořadu ani streamovací platforma jako distributor v tomto případě nespadají do jeho kompetence. Zatímco televizní vysílání MTV France má českou licenci, streamovací službu Paramount+ provozuje firma usazená v Německu. ARCOM tedy věc předal dál a čekal, jak záležitost vyhodnotí kolegové z Prahy, potažmo z Berlína.

Téma se mezitím dostalo i na jednání kulturního výboru francouzského Senátu. „Pornografie je komerční využití explicitního zobrazení nesimulovaného sexu. Obsah Frenchie Shore skutečně do značné míry tuto definici splňuje,“ odsoudila pořad senátorka Annick Billonová.

Účastníci sice před kamerami prováděli různé věci, režie však jejich pohlavní orgány buď překryla grafikou, nebo digitálně rozmazala. Podle senátorky by bylo možné některé záběry vyhodnotit jako sexuální útoky, protože někdy k důvěrným kontaktům docházelo i přes nesouhlas účastníků.

Sestřih reality show se do vysílání dostal s několikaměsíčním zpožděním. Štáb produkční firmy Ah! Production celý pořad natočil už v červenci, MTV France ho poprvé vysílala 11. listopadu. Zařadila ho přitom do nočního vysílání, premiéra byla vždy v sobotu ve 23 hodin a další obsah byl na Paramount+. Šlo tedy spíše o okrajový pořad na placeném kanálu.

Předseda francouzského regulátora Roch-Olivier Maistre znepokojené politiky upozornil, že pořad je sice kontroverzní, ale na streamovacích službách se k němu nezletilí nedostanou a věkové omezení stanovil i původní vysílatel. Na začátku každého dílu ostatně bylo slovní a textové upozornění, že pořad obsahuje záběry a vulgarismy nevhodné pro děti. Jde tedy spíše o to, aby algoritmy sociálních sítí nepodsouvaly ukázky z pořadu dětským uživatelům, s tím ale ARCOM nic nenadělá.

„Problémem v tomto případě jsou především sociální sítě, tedy skutečnost, že se dotyčný obsah, který MTV zakazuje osobám mladším 16 let a Paramount+ osobám mladším 18 let, rozšířil na sociálních sítích. Intervenovali jsme u platforem, včetně TikToku, X (dříve Twitter) a Meta (vlastníka Facebooku a Instagramu), které urychlily moderaci obsahu,“ uklidňoval šéf ARCOMu. Podle něj je to typická ukázka odpovědnosti sociálních sítí ve smyslu nového evropského předpisu o digitálních službách (DSA).

Redakce France Info ověřila, že navzdory snahám dnes už bývalé francouzské ministryně kultury nemůže mediální regulátor zasáhnout proti sexuálně laděnému obsahu šířenému na sociálních sítích, a to ani z hlediska ochrany nezletilých před závadným obsahem.

Jeho kompetence vůči Facebooku, X, Instagramu nebo TikToku se týkají jen šíření online nenávisti a dezinformací. A dokonce ani v těchto oblastech nemůže zasahovat do obsahu, jen ověřit, jestli má provozovatel zavedené své vlastní kontrolní mechanismy.





Sociální sítě ovšem příliš explicitní záběry z Frenchie Shore mazaly samy. Tiskové oddělení TikToku například sdělilo agentuře AFP, že týmy moderátorů obsahu „pilně pracují, aby zajistily okamžité odstranění jakéhokoli nevhodného obsahu spojeného s hashtagem #FrenchieShore“.

Ochrana nezletilých na sociálních sítích je ve francouzské společnosti velké téma. Tamní parlament loni schválil zákon, že tyto platformy budou muset technickými prostředky ověřovat věk uživatelů. U dětí do 15 let si budou muset vyžádat souhlas zákonného zástupce, rodiče také budou mít právo nechat zrušit účet. V případě, že sociální sítě nebudou nová pravidla respektovat, hrozí jim pokuta až do výše 1 % celosvětového obratu.

České vyhodnocení problematického francouzského pořadu bylo vcelku mírné. „Rada provedla monitoring a analytické vyhodnocení pořadu a rozhodla se vyzvat odpovědného provozovatele, v souladu s postupy, které předvídá Směrnice o audiovizuálních mediálních službách, k dodržování přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Francouzské republiky v souvislosti s pořady, které se nedoporučují pro osoby mladší 18 let,“ uzavřel český úřad.

V České republice je nyní licencováno několik desítek televizních programů, které jsou určeny výhradně pro zahraničí. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je často oslovována cílovými zeměmi, aby řešila problémy související s vysíláním na jejich území, ale v české jurisdikci. Kromě Francouzů se na ni obracejí také Maďaři nebo Poláci.