 »  Vzniká telefon s Windows 10, Dell prodává RSA, první testovací verze Androidu 11

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Chystá se zřejmě první chytrý telefon s Windows 10. Neznámá britská firma Emperion ukázala model Nebulus, který využívá Windows 10 pro ARM a zařízení má údajně bez emulace podporovat chod aplikací pro Android. Více detailů se zatím neví. Jinak lze počítat s 6,19" displejem, 6000mAh baterií, dvěma foťáky či 128GB úložištěm. Cena se má dostat na 549 liber. Emperion zatím nemá ani web a další pořádné materiály. Komunikuje přes Twitter.

Google zveřejnil první verzi Android 11 Developer Preview, tedy testovací verze nadcházejícího Androidu pro vývojáře. Instalace je potřeba manuální, přičemž podporovány jsou přístroje Pixel přímo od Googlu, a to od verze 2 až do 4 XL. Seznam novinek je zde, patří mezi ně třeba 5G API, vylepšení podpory pro ohebné smartphony a podobně. Veřejná beta by měla přijít v polovině roku, finální verze pak na konci.

Dell za 2,075 miliardy dolarů prodává společnost RSA, kupujícím je konsorcium vedené Symphony Technology Group. Dell získal RSA v rámci odkupu EMC za 67 miliard dolarů, podobně jako většinu ve VMwaru. Firma k aktuálnímu obchodu říká, že chce zjednodušit byznysové portfolio. Roli zřejmě bude hrát i to, že Dell stále financuje mohutný dluh, který byl vytvořen pro odkup EMC a odchod z burzy. Kyberbezpečnostní RSA nyní bude moci získat kapitál pro další investice.

Google ukončuje program Google Station, v rámci kterého od roku 2015 v Indii a dalších zemích nabízel Wi-Fi připojení na vlakových zastávkách zdarma. Projekt už údajně není tolik potřeba s tím, jak se rozšířilo mobilní datové pokrytí a zvýšily FUP objemy. Google zároveň nebyl schopný pro projekt najít funkční obchodní model. Více to rozebírá TechCrunch.

Let's Encrypt začíná validovat žádosti o certifikáty z různých míst, takže validace držení doménového jména bude probíhat z více míst na světě, a nikoliv pouze pomocí jednoho požadavku z jednoho ze dvou datacenter. Více v článku na Root.cz.

Americká vláda zvažuje odstřižení Huawei od dalších amerických technologií, píše Reuters. Nyní se zvažují kroky, že by tchaj-wanský obr TSMC, který vyrábí čipy mimo jiné pro Apple, nesměl dodávat této čínské společnosti. Huawei si sice řadu čipů navrhuje samo, vyrábí je ale právě u TSMC (převážně skrze svoji čipovou odnož HiSilicon). USA chtějí změnit licenční podmínky na dodávky výrobních strojů a tím tak Čínu odstřihnout. Sofistikované přístroje, které dokáží vyrábět čipy a procesory, jsou pro Čínu slabým místem. I když země v navrhování čipů dělá rychlé pokroky, vlastní výrobní stroje nezvládá. DigiTimes informují, že TSMC už začalo vůči Huawei redukovat kapacity. Čínskou firmu zároveň s její 5– a 3nm výrobou považuje za nejpokrokovějšího zákazníka.

Některé informace zároveň tvrdí, že USA chystají další odklad účinnosti sankcí vůči Huawei. Například jeho telefony, které vyšly ještě s podporou Google Play Services, nadále mohou dostávat aktualizace a podporu, i když nově vydané stroje už vychází bez služeb Googlu. Americká vláda tímto ustupuje „vlastním“ firmám, které se na změny potřebují připravit, zejména pak operátoři. V pořadí již čtvrté odložení sankcí má trvat 45 dní.

„Chceme se v digitalizaci dostat na úroveň Estonska,“ uvedl tento premiér Andrej Babiš při návštěvě Estonka, kam ho doprovázel i digitální zmocněnec Vladimír Dzurilla. Na výsledky dosavadního snažení vlády v této oblasti má jistě každý čtenář Lupy dostatečný názor. Eurokomisařka Věra Jourová se zase v Bruselu sešla s Markem Zuckerbergem. „Zuckerberg mi slíbil, že se Facebook polepší,“ píše v titulku rozhovoru s Jourovou časopis Respekt.