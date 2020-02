 »  Web roste díky mobilům, e-mailové aplikace sbírají data a blokování reklam je na vzestupu

Co vaše e-mailová aplikace, taky prodává vaše e-maily někomu třetímu? Používáte populární appku Edison? Měli byste si to rozmyslet. To samé Cleanfox, který slibuje, že vám udělá v e-mailech úklid. Totéž Slice od Rakutenu. Celé to vypadá jako problém stejně velký a zásadní jako to, co donedávna dělal Avast. Včetně toho, že mechanismy jsou stejné. Viz How Big Companies Spy on Your Emails.

Dali jsme dětem chytré telefony. Nepřipravili jsme je tím o vnitřní život? Děti a mládež více než kdokoliv jiný potřebují čas strávený o samotě. Čas na zpracování emocí a na uklidnění mozku. Hodně zajímavé úvahy a postřehy najdete ve We gave teenagers smartphones. Did we rob them of an inner life?

Šéf Clearview AI tvrdí, že nepotřebuje svolení lidí k využívání fotek jejich obličejů. Má na to velmi originální pohled, ve kterém se odvolává na první dodatek americké ústavy. Podle něj prý může z internetu shromažďovat miliardy fotek lidí a poté je nabízet jako službu pro vyhledání. Viz Facial recognition company CEO says he doesn’t need permission to use your face.

Stačí stáhnout pár set tisíc fotek z Instagramu a použít volně dostupný software a máte vlastní Clearview AI. Ve stahování obrázků (v tomto experimentu využili hashtag konkrétní konference) vám nic nezabrání, stačí dělat to pomalu a střídat IP adresy. Pak už jen naučíte vlastní AI (face recognition v Pythonu) a můžete ji využít pro hledání. Vše je popsané v So einfach ist es, eine Überwachungsmaschine zu bauen a v tomto vláknu na Twitteru.

Hack Equifaxu je prací čínských hackerů pracujících pro stát. Jasno v tom má americké ministerstvo spravedlnosti, včetně toho, že obvinilo čtyři konkrétní osoby, příslušníky čínské armády. Útok se podařil pomocí neopravené zranitelnosti v Apache Struts a celé to vedlo k jednomu z nejhorších hacků a úniků osobních dat v historii. Data 150 milionů lidí, údaje o 200 tisících platebních kartách. Hack zároveň poukázal na nepřipravenost, jak už to tak bývá. Čtěte v Equifax breach was the work of Chinese state hackers, DOJ says a Únik údajů o 143 milionech zákazníků společnosti Equifax.

TELEgraficky

Square koupili Dessa Labs ■ Mate 1.24 je venku ■ Facebook opět mazal ■ Konference MWC byla zrušena kvůli koronaviru ■ Už umíte Blender? ■ KFC Crocs, to nechcete vidět ■ Old Book Illustrations ■ #Nasabroom se bude líbit ■ Placená konkurence Facebooku, Collumn

WEBDESIGN, INTERNET

ViacomCBS chce spustit další streamovací službu. K čemuž je nutné připomenout, že už provozuje CBS All Access a Showtime, ale ty pochází z doby před spojením a moc se jim nedaří. Nová služba postavená nad první jmenovanou by měla přidat navíc obsah z Nickelodeonu, Pluto TV, BET, MTV, Comedy Central a Paramountu. CNBC uvádí, že plánuje podobu s reklamou, bez reklamy a prémiovou (obsahující Showtime). Podrobnosti ve ViacomCBS to launch new streaming service blending CBS All Access with Paramount films, Viacom channels.

Zničí Spotify podcasty, stejně jako Google a Facebook zničili novinový a časopisecký trh? Čtení ve Will Spotify Ruin Podcasting? vysvětluje, v čem je problém, a začíná právě tím, jak posledně dva jmenovaní zlikvidovali trh, připravili média o příjmy a obsadili i cestu čtenářů k obsahu. Spotify, upozorňuje Matt Stoller, momentálně dělá totéž s podcasty.

Růst webového provozu v roce 2019 pokračoval hlavně díky mobilním přístupům. SimilarWeb v 2020 State of Digital uvádí, že od roku 2017 stoupl mobilní provoz o 30,6 procenta, zatímco z klasických desktopů o 3,3 procenta klesl. Přináší to i další změny – méně času tráveného na stránkách (49% pokles). Největší růst mobilní návštěvnosti je na dospěláckých webech a sázkových službách. Zpravodajské weby stále ztrácejí návštěvnost, největších 100 médií ztratilo 5,3 % návštěvnosti mezi 2018 a 2019, a 7 % mezi 2018 a 2017. Další zajímavá čísla najdete ve Web traffic increases in 2019 were driven by mobile; top 100 sites saw average of 223B monthly visits.