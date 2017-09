 »  Wedos končí s Microsoftem, Čína mezi největšími prodejci serverů a zastaralé Androidy

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Google má dlouhodobě problém dostat nejnovější verze Androidu mezi uživatele, což trápí i vývojáře aplikací. Analýza Android Police ukazuje, že největší podíl má verze 6.0 (32 %), relativně silnou pozici drží i verze 5.0 a 5.1 (7 a 22 %), 4.4 (15 %) nebo 7.0 (14 procent). Verze 8.0 nepřekročila ani 0,1 %.

Wedos od ledna příštího roku skončí jako SPLA partner Microsoftu. Pojede open source, velkou roli hraje cena. Společnost rozhodnutí podrobně rozepisuje na blogu.

Čínské Xiaomi je na cestě být jedním z největších prodejců smartphonů na světě. V TOP 5 už je na dvanácti trzích – především ale také v České republice. Xiaomi u nás oficiálně nepůsobí, má zde každopádně partnery. V Praze byl také otevřen kamenný obchod, respektive stánek v obchodním domě (náš text).

Amazon Web Services vládne cloudům, což se projevuje i na platech lidí, kteří s ním umí dobře pracovat. Global Knowledge ve studii píše, že průměrný plat člověka s certifikací na AWS je o více než 27 procent vyšší než u dalších IT profesionálů. Průměrný roční plat je téměř 114 tisíc dolarů.



Autor: Android Police Podíly jednotlivých verzí Androidu

„Jednorožcům“ vládnou Spojené státy a Čína. Jednorožci jsou soukromé firmy či startupy, které mají hodnotu miliardu dolarů a výše. Průzkum Deloitte a China Venture ukazuje, že z 252 jednorožců světa (celková hodnota téměř 880 miliard dolarů) jich je 106 ze Států a 98 z Číny. Tedy jasná dominance. Indie má deset jednorožců.

Čína také postupně začíná dominovat robotům. Země už nakupuje nejvíce průmyslových robotů na světě. Report skupiny International Federation of Robotics (IFR) zase říká, že Čína příští rok ztrojnásobí prodej svých robotů. V roce 2019 má být instalováno 1,4 milionu nových průmyslových robotů po celém světě a Čína si z prodejů ukousne 40 procent.

Business Insider pokračuje ve svých žebříčcích. Tentokrát přináší seznam 51 nejlepších PR lidí v technologické branži. První je Dena Cook z public relations agentury Brew, následuje Jill Hazelbaker z Uberu, třetí je Trudy Muller z Applu a následují Rob Shilkin z Applu, Michael Kirkland z Facebooku a lidé ze Snapu, Lyftu, Tesly a dalších prestižních agentur.

Tržby z prodejů serverů v druhém kvartálu rostly o 2,8 procenta, dodávky o 2,4 procenta, uvádí Gartner. Pozici jedničky z pohledu tržeb si drží Hewlett Packard Enterprise následovaná Dell EMC, IBM a Ciscem. Na páté místo se každopádně dostalo čínské Huawei, které má tržní podíl 6,1 procenta a rostlo téměř o 60 procent. O sílícím IT byznysu Huawei v našem článku. Do světa se chystá i s cloudem.

Z pohledu prodejů jednotlivých kusů serverů pak je Čína ještě větší. Celkově vede Dell EMC následovaná HPE. Třetí už je Huawei, čtvrtý čínský výrobce Inspur a páté rovněž čínské Lenovo, i když to výrazně padá. Celkově si sahají na 17 procent. Je to dáno i tím, že tyto firmy hodně dodávají na obří domácí trh.



Autor: Gartner Prodeje serverů v druhém kvartálu 2017 podle Gartneru

Americký prezident Donald Trump zase zablokoval nákup tvůrce čipů Lattice Semiconductor, kterou za 1,3 miliardy dolarů chtěla koupit investiční skupina Canyon Bridge Capital Partners podporovaná penězi z Číny. Američané nechtějí Číně skrze akvizice poskytovat technologie a vláda se odvolává i na bezpečnost. Podobné kroky řeší také Evropská unie. V Německu byl například zablokován odkup tamního výrobce zařízení na výrobu čipů Aixtron.

Kolem startupu Magic Leap se nadále točí hromada peněz. Firma už na investicích získala 1,3 miliardy dolarů a podle informací Bloombergu se chystá další kolo s 500 miliony. To by firmu ocenilo na šest miliard dolarů. Do Magic Leap vložily peníze jména jako Alibaba, Alphabet nebo Qualcomm. Firma dělá na AR headsetu, který ale stále ne a ne přijít na trh.

IBM a univerzita MIT otevírají laboratoř zaměřenou na umělou inteligenci. Projekt v Cambridge vyjde na 240 milionů dolarů, což je nejvíce za deset let, kolik se do spolupráce mezi firmou a školou vkládá. Zkoumat se bude AI kolem Watsona, zejména se zaměřením na zdravotnictví a kybernetickou bezpečnost. Laboratoř má zapojit asi sto profesorů, studentů a vědců. Microsoft zase vložil miliony dolarů do univerzity v dánské Kodani, kde se zkoumají kvantové počítače.

T-Mobile se připojil k projektu FENIX spadající pod peeringový uzel NIX.CZ. Následuje CETIN, který se přidal nedávno. FENIX vzniknul jako reakce na DDoS útoky a aktuálně má devatenáct členů.

Rackspace kupuje společnost Datapipe. Pro Rackspace jde o získání konkurence. Datapipe provozuje managed cloud služby ve velkých lokalitách typu New York, Silicon Valley, Šanghaj, Hongkong, Londýn či Moskva. Rackspace díky tomu získá řadu velkých zákazníků včetně ministerstev.

Výrobce zemědělských strojů Deere zase za 305 milionů dolarů kupuje firmu Blue River Technology. Její technologie využívají počítačové vidění, robotiku a strojové učení pro automatické sázení, oprašování a další práce na polích. Umí identifikovat sazenice a tak dále.

Dellu se po spojení s EMC nadále daří. Ve druhém kvartálu mu narostly tržby z prodeje počítačů o sedm procent, o šestnáct procent pak rostly servery a sítě. Firma za kvartál utrží skoro dvacet miliard dolarů, z Dellu se tedy stala opravdu těžká váha. Více o Dellu v našem článku.

Oracle pokračuje v osvobozování Java EE. Nyní na blogu popisuje, že technologii vyčlení do Eclipse Foundation. Oracle postupně upozaďuje koupený Sun Microsystems, viz zde. Oracle se také připojil k Cloud Native Computing Foundation (CNCF) stojící zejména za Kubernetes. Seznam podporovatelů tak získal další velké jméno.

ZDNet rozebírá, o co se dnes snaží česká společnost GoodData. Popisován je i příklad využití i zákazníka v podobě Zendesku.