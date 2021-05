WhatsApp (zatím) nesmaže účet, když neodsouhlasíte nové podmínky, Flash definitivně končí a Starbucks zvažuje opuštění Facebooku

CJ Prober, CEO Tile, upozorňuje, že jim Apple komplikuje funkčnost. Samozřejmě od momentu, kdy Apple uvedl na trh konkurenční AirTag. Až tak, že komplikuje aktivaci Tile u zákazníků a poté, co se jim přeci jen podaří, ukazuje jim hlášky, které vypadají, jako by Tile měli rozbít. Řeč je o změně přístupu k informací o poloze od iOS 13, kde si telefon/tablet opakovaně „stěžuje“, že nějaká aplikace přistupovala k poloze. Zajímavé čtení v Tile CEO: ‚We Welcome Competition From Apple, But We Think It Needs to Be Fair‘.

Tile se spojuje s Amazonem, aby mohlo Apple AirTagům lépe konkurovat. Bude využívat síť Echo a Ring zařízení, podobně jako Apple využívá síť svých telefonů, reproduktorů a počítačů pro „hledání“ ztracených AirTagů. Via Echo, Tile, and Level devices join Amazon Sidewalk.

Disqus v Norsku dostane pokutu 2,5 milionu eur za nedodržování GDRP. Důvode je nezákonné sledování návštěvníků norských webů přes plugin a předávání dat třetím stranám. Mírně zábavné je, že Disqus přiznal, že netušili, že v Norsku GDPR platí. Detaily v Intent to issue € 2,5 million fine to Disqus Inc.

96 % uživatelů iOS v USA zakazuje aplikacím sledování na webu a napříč aplikacemi. Využívají novou funkčnost, kterou Apple zavedl s nejčerstvější verzi iOS. Tu funkčnost, kvůli které je tak trochu ve válce s Facebookem, který čerstvě přesvědčuje uživatele, že aby mohl zůstat dostupný zdarma, tak potřebuje, aby mu sledování dovolili. Celosvětově by podle Flurry Annalytics mělo sledování povolit 11%. Via Only 4% of iOS users in US are opting in to ad tracking, report says.

Apple musel přiznat, že došlo k hacknutí 128 milionů uživatelů iPhone. Došlo k tomu v roce 2015, kdy se neznámým útočníkům podařilo dostat malware do tisíců aplikací v App Store. XCodeGhost se pak dostal až do zařízení uživatelů. Tehdy se předpokládalo, že by mohlo jít o stovky milionů zasažených lidí, ale Apple žádné informace neposkytl. Až soudní spor Epic vs. Apple přinesl zveřejnění e-mailů ukazujících zásadní dopad incidentu. 128 milionů lidí si stáhlo některou z 2500+ zavirovaných aplikací. 55 % z Číny, ale 18 milionů jich bylo z USA. Apple v té době nevěděl, jak reagovat, a napadení uživatelé se tak o nebezpečí vůbec nedozvěděli. Velmi zajímavé čtení v The Fortnite Trial Is Exposing Details About the Biggest iPhone Hack On Record.

TELEgraficky

Audacity je nově součástí MuseGroup ■ Kahoot kupuje Clever ■ Zynga kupuje Chartboost ■ JavaScript for Shell Scripting ■ Sonova kupuje spotřebitelskou část Sennheiseru ■ Amiga emulace pro ARM ■ The Gates to Hell: Apples Notarizing ■ Stránka, která shodí Chrome ■ Ani Microsoft se nevyhnul 30% poplatkům v App Store ■ Clubhouse pro Android se testuje

WEBDESIGN, INTERNET

Služba LiveLeak skončila. Výkladní skříň krveprolití a násilí fungovala 15 let. V oznámení o jejím konci se o důvodech moc nedozvíte. Doména nově přesměrovává na ItemFix.com – více v LiveLeak, the internet’s font of gore and violence, has shut down.

Google od 18. května zakazuje inzerci prodeje e-knih v Google Shopping. Všech formátů, netýká se ale audioknih ani hmotných knih. A netýká se tak neplaceného zobrazování. Dělá to prý proto, že „nemůže poskytnout nejlepší uživatelskou a vydavatelskou zkušenost, která by splňovala vysoké standardy pro digitální knihy“. Dost originální zdůvodnění. Oznámení v Policy update: Digital books can no longer be advertised on Shopping ads.

HARDWARE

Co se stane, když dáte AirTag do obálky a pošlete poštou? Zajímavý experiment ukázal, že to (tak trochu) funguje. AirTagy od Applu využívají síť vytvořenou jablečnými zařízeními (těmi, která umí UWB) a narozdíl od konkurenčních řešení tak je možné AirTag hledat nikoliv pouze v blízkosti vašeho telefonu.

Xbox hardware je ztrátový. V rámci sporu Epic vs. Apple to soudu sdělila vedoucí oddělení rozvoje obchodu pro Xbox u Microsoftu. Samotné konzole jsou prodávány se ztrátou, peníze plynou z prodeje her a předplatného.

Scan the World obsahuje tisíce 3D naskenovaných soch, sousoší a dalších 3D muzejních exponátů ve formátu STL. Stačí stáhnout a použít v 3D tiskárně. Via Scan the World Offers 17,000+ Scans of Famous Artworks You Can Download and 3D Print.

SOFTWARE

Flash z Windows 10 zcela zmizí 10. července. Aktualizace na Windows 10 verze 21H1 ho případně odstraní i dříve. Tedy pokud jste to sami neudělali ještě dříve. Nakonec Adobe přestalo Flash podporovat už někdy loni.

Tak už i Linux opouští staré počítače. Můžete si na ně pořídit staré neaktuální verze distribucí, ale aktuální (a bezpečné zejména) už ne. Čtěte v Linux has Largely Abandoned Still-Useful Near-Vintage Computers.

Skupina vlastníků PlayStation žalují Sony, vadí jim monopol v možnosti nákupu digitálních her. Pro PlayStation si prostě koupit hry nemůže jinde, než tam, kde Sony povolí. Podle žaloby je součástí problému i umělé navyšování cen.

TikTok přichystal přihlašování pomocí TikToku, tedy totéž co umí Facebook, Twitter, Google, Apple či LinkedIn. A také to, co byste měli používat velmi uvážlivě a když už použijete, tak se ujistit, že máte aktivní i klasické přihlášení pomoci e-mailu a hesla. Podrobnosti v TikTok’s new developer tools allow apps to offer ‘Login with TikTok,’ sound sharing, and more.

MARKETING A KOMUNIKACE

Steve Jobs měl Facebooku říkat Fecebooks. „Feces“ je anglické označení pro výkaly. Hanlivé označení se objevilo v interních e-mailech Applu.

Donald Trump spustil vlastní blog, na vlastní sociální síť tedy nedošlo. Čtenáře žádá, aby ho sdíleli na Twitter a Facebook, kde má zákaz. Ten navíc zůstane, jak čerstvě uvedl Facebook. Na sociální sítě se tedy nevrátí. A je dost jisté, že pokud na blogu bude pokračovat v šíření dezinformací, tak se i jeho blog časem dostane mezi ty blokované. Prozatím From the Desk of Donald J. Trump obsahuje trochu delší tweety.

Trump ztratil vliv v médiích. Nejen kvůli ztrátě přístupu na Twitter a Facebook, roli bude hrát i to, že už prostě není prezident. V Trump's spell over the media broke once he lost his megaphones je to hezky znázorněno v grafu a doplněno o další zajímavé informace.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Peloton je děravý. API umožňuje komukoliv získat privátní informace z účtů uživatelů. A to i když si účty nastavili jako soukromé. Nejde přitom o maličkost, Peloton má tři miliony předplatitelů a zařízení od Pelotonu stoji až 1 800 USD. V API je možné se dostat k věku, pohlaví, městu, váze, statistikám aktivit i datu narozen. Objevitel chybu oznámil 20. ledna Pelotonu s tradiční 90denní lhůtou na její opravu. Chybu Peloton neopravil a nekomunikoval. Via Peloton’s leaky API let anyone grab riders’ private account data.

Výukové/školní aplikace odesílají na Androidu data o studentech, kam nemají, osmkrát více než na iOSu. Odesílají je navíc vysoce rizikovým subjektům. Ne iOSu je to méně, ale stále k tomu ve vysoké míře dochází a školy tyto aplikace masově používají. Nutno dodat, že v řadě případů je to způsobené různými SDK, které použili tvůrci aplikací. Čtěte v Report: Android apps send student data to ‘very high-risk’ third parties 8× more often than iOS (kompletní studie zde).

Otevřená ElasticSearch databáze odkryla obří aktivity podvodných recenzí na Amazonu. Prodejci na Amazonu platí za recenze tím, že si „recenzent“ koupí produkt, zveřejní „recenzi“ a dostane zpět cenu produktů (a občas ještě nějaké peníze navíc).

Twitter doplnil možnost poslat „peníze za Tweet“. Tip Jar má ovšem velký problém, při placení přes PayPal sdělí příjemci vaší domácí adresu a také váš e-mail. Dokonce aniž by došlo k transakci. Přitom by stačilo, aby Twitter placení přes PayPal implementoval správně. Náprava? Twitter pouze doplní varování, že při placení se příjemci mohou dozvědět informace o vás.

Vlastně nic nového, miliony starších routerů mají bezpečností chyby. Chybí aktualizace a i když nechybí, tak uživatelé netuší jak aktualizovat. Jen ve Velké Británii jde možná o až 7,5 milionu routerů.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Twitter Spaces, konkurence Clubhouse, už může mít kdokoli s 600+ sledujícími. Výhodou je funkčnost na Androidu i na Twitteru. Stačí kliknou vlevo nahoře na přidávání do Fleets a vybrat si Spaces.

Wall Street Journal objevil tajuplný svět „banů“ na Facebooku. Letitá věc, kdy dostanete za „nevhodné chování“ zákaz na různý počet dní. Od jednoho či tří až po třeba celý měsíc. Může být kompletní, tedy nemůžete dělat nic, nebo třeba jenom nesmíte komentovat, či přispívat do skupin, psát nové příspěvky. Proč se to stalo se dozvíte málokdy, když už ano, tak jsou to zcela absurdní věci, které nikdo nechápe. Odvolat se nemáte kam, stěžovat si také nemůžete. Žádné kontakty Facebook nemá a s uživateli se o ničem nebaví.

Twitter v mobilním telefonu mění náhledy obrázků. Z původně malých náhledů se stávají velké, v řadě případů prostě zobrazí celý obrázek (i pokud je na výšku). V Twitter launches larger image previews on mobile, ruins the surprise správně upozorňují, že tím Twitter zkazil možnost využívat menší náhledy pro překvapení po rozkliknutí.

Starbucks zvažuje opuštění Facebooku, vadí nezvládatelné záplavy nenávistných komentářů. Řešením je zrušení firemní stránky a využívání Facebooku pouze pro reklamu. Nutno dodat, že pod tou se nenávistných komentářů také nezbaví. Nejdou zakázat na stránce, ale ani pod reklamami a algoritmy Facebooku mají v oblibě právě ty nejvíce nevhodné komentáře. Faceboková stránka Starbucks má 35 milionů fanoušků.

MOBILNÍ APLIKACE

Růst služby Clubhouse se zastavil. Alespoň tedy pokud budete usuzovat podle počtu stažení (někdy mylně označovaných jako počty instalaci). V únory jich bylo 9,6 milionu, v březnu už jenom 2,7 milionů a v dubnu přišel další pokles, na 922 tisíc. O Clubhouse se v posledních měsících přestalo mluvit, nepodařilo se nalákat žádné hvězdné osobnosti a na škodu je i stále nedostupná aplikace pro Android.

Google Play od příštího roku doplní stejné informace o užití dat jako App Store. Stejně tak ale půjde o informace, které tvůrci aplikaci vyplňují sami o sobě a neexistuje žádná možnost jak ověřit pravdivost či dodržování.

WhatsApp 15. května prozatím nezablokuje, neomezí ani nesmaže účty těm, kdo neodsouhlasí nové podmínky. V únoru přitom Facebook tvrdil, že pokud uživatelé nové podmínky užívání nepřijmou, budou funkčnost jejich účtu omezena a později účet kompletně zrušen. Jaká je vlastně nový termín pro nutné přijetí podmínek známo není. Po „několika týdnech“ se ale uživatelům objeví „trvalá připomínka“ o nutnosti přijmout nové podmínky a dojde k původně oznámenému omezení funkčnosti účtu. To po dalších několika týdnech povede k ještě většímu omezení, zejména nemožnosti přijímat volání, upozornění a zprávy. Nakonec bude účet „automaticky“ smazán „pro neaktivitu“. K tomu dochází po 120 dnech nepoužívání.

Apple uvádí, že odvolání proti zamítnutí aplikací je méně než jedno procento. V letech 2017 až 2019 bylo zamítnuto 33 až 36 % aplikaci. V roce 2019 se přitom jednalo o 4,8 milionu aplikací celkem, 1,74 milionů bylo odmítnuto. Další zajímavá zjištění z Apple vs. Epic Games.

STARTUPY A EKONOMIKA

Zisková marže App Store je 78 procent. Informace ze soudního slyšení v rámci sporu Apple vs Epic hovoří o tomto čísle pro rok 2019 a o 75 procentech v roce 2018. Epic se snaží ukázat, že Apple vytváří nadměrné zisky, protože má monopol na trhu aplikací pro iPhone a iPad. Dožaduje se snížení poplatků a umožnění dalších aplikačních obchodů. Via Apple runs App Store with 78% profit margin, according to court testimony.

Epic Games koupili ArtStation a rovnou snížili poplatky z 30 na 12 procent a tutoriály a výukové materiály budou do konce roku zdarma. Oznámení v ArtStation is Joining the Epic Games Family a ArtStation is Now Part of Epic Games.

Yahoo a AOL za 5 miliard dolarů přechází k Apollo Global Management. Soukromá kapitálová společnost dvojici služeb získala skoro za polovinu toho, co za ni Verizon zaplatil v roce 2015 (4,4 miliardy za AOL) a 2017 (4,5 miliardy za Yahoo). Moc zájemců o koupi nebylo, čemuž se nelze divit. Dobrý věcí se uvnitř moc neskrývá.

Twitter koupil Scroll a ten přechází do privátní bety, aby mohlo dojít k integraci. Scroll si můžete pamatovat i z koupě služby Nuzzel, která po akvizici postupně přestávala fungovat. Po akvizici Twitterem to znamená, že Nuzzel přestane fungovat zcela. Scroll je snaha najít pro vydavatel řešení, jak mít předplatitele. Nutno dodat, že jedna z mnoha. Pro Twitter je to způsob, jak vytvořit systém předplatného. Zapadá do toho ostatně i nedávná akvizice Revue.

Sony (PlayStation) investuje do Discordu a v roce 2022 se plánuje integrace do PSN. Via Announcing PlayStation’s new Partnership with Discord.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.