 »  Wi-Fi v části metra jede. Jednání o pokrytí mobilním signálem se ale neposunulo

Několik dní před volbami se politikům hodí jakýkoli pozitivní bod. Třeba spuštění pilotního provozu Wi-Fi v šesti stanicích pražského metra. Nebo prohlášení, že se po letech nekonečného vyjednávání město konečně domluvilo s mobilními operátory na pokrytí metra mobilní signálem. Jenže když se na to podíváte trochu blíž, má všechno své háčky.

Nejdřív Wi-Fi. Od úterý 17. října se k bezdrátové síti s SSID Wi-Fi – Metro cestující připojí zdarma v celkem šesti stanicích (Pražského povstání a Hlavní nádraží na lince C, Florenc na lince C a B a Náměstí Republiky a Smíchovské nádraží na lince B.

Podle Všeobecných podmínek síť uživatele po 30 minutách používání odpojí a musí se k ní připojit znovu. „Uživateli není povoleno při užívání služby provozovat podnikatelskou činnost, ani rozesílat nevyžádanou elektronickou poštu (spam),“ stojí také v podmínkách. Jinak ale vše funguje tak, jak byste od veřejné bezdrátové sítě čekali.

Zakázku na projekt za 12 milionů Kč (včetně DPH) získala firma ČD-Telematika. Kromě Wi-Fi dostala za úkol vybudovat „bezpečnostně informační systém“ – tedy v podstatě jednoduchou přihlašovací (captive) stránku (najdete ji zde), na které se uživatelé dozví, jaké jsou kde výluky. Informace se jim zobrazí v závislosti na jejich aktuální poloze, kterou aplikace zjišťuje podle toho, k jakému AP je zařízení připojeno.

Dopravní podnik přes aplikaci může připojeným lidem poslat také push notifikaci o tom, že se děje něco mimořádného. Funguje to tak, že se v takovém případě Wi-Fi odpojí, znovu připojí a zobrazí stránku s upozorněním, popsal Lupě Lukáš Kulovaný z firmy Simpleway Europe, která aplikaci vyvinula.

O pokrytí vestibulů i přilehlých chodeb v šesti pilotních stanicích se stará celkem 75 AP (na obrázku najdete jedno zavěšené na stropě).

Ano, ČD-Telematika si na projekt najala subdodavatele. Jak vyplývá ze smluv zveřejněných v Registru smluv, kromě Simpleway šlo také o firmu Janus Elektro, která pravděpodobně měla na starosti instalaci vedení a hardwaru. Podrobnosti, včetně cenových podmínek, jsou ale v registru ze smluv vymazány.

Nejsou to vyhozené peníze

Jak jsme psali už dříve, odměna pro ČD-Telematiku není konečným nákladem na celý pilotní projekt. Necelých 600 tisíc Kč (s DPH) Dopravní podnik vydal ještě firmě Gating Services za přípravu projektové dokumentace a inženýrskou činnost a stejná firma dodala také kabeláž za 3,1 milionu (s DPH). Celkem se tak účet na pilotní pokrytí šesti stanic Wi-Fi a jednoduchou captive stránku s možností zasílat push zprávy vyšplhal na skoro 16 milionů Kč s DPH (přes 13 milionů bez daně).

Zástupci města ani Dopravního podniku na Wi-Fi projektu nevidí nic špatného – ani když bude v podstatě dublovat chystané pokrytí metra mobilním signálem. „Za prvé nemyslím, že by to šlo proti sobě, za druhé ten signál bude ještě dlouho trvat a za třetí mobilní sítě budou nejdřív jen pilotně mezi stanicemi Muzeum a Roztyly. Proto je pro nás lepší, aby byl Wi-Fi přístup k dispozici už nyní,“ řekl Lupě pražský radní Petr Dolínek.

Detail AP

Peníze na vybudování Wi-Fi v metru se podle něj navíc neztratí. „Ta investice není taková, že by tady musela navždy skončit. Kdyby se jednou zjistilo, že tady Wi-Fi nemusí být, může Dopravní podnik všechny ty přístupové body demontovat a použít je jinde. Nebudou to vyhozené peníze,“ dodává Dolínek.

Dopravní podnik si má pilotní provoz časem vyhodnotit a rozhodnout, jestli v něm bude pokračovat. Kritériem má být to, jak moc budou lidé připojení a portál využívat.

Mobilní signál v metru?

A teď pokrytí mobilní signálem. Asi jste také zaznamenali pondělní prohlášení šéfa ANO Andreje Babiše o tom, že „Dopravní podnik konečně přistoupil na naše požadavky“ a Praha bude mít v roce 2018 signál v metru. Paralelně s ním oznámil uzavření letitého vyjednávání také radní Dolínek (ČSSD).

„Já jsem ta prohlášení do médií nečinil,“ odpovídá den poté předseda představenstva a ředitel Dopravního podniku Martin Gillar na dotaz Lupy, co na vyjádření politiků říká a jaký posun tedy v jednání mezi DPP a operátory nastal.

„Ta smlouva je pořád stejná,“ dodává poté. „Řeší se odměna, kterou Dopravní podnik bude za umístění vyzařovacích kabelů chtít. Jednali jsme o tom, že by tou odměnou mohla být data o pohybu cestujících. Mluvili jsme o intervalech, jestli by mohla být online, ale problém je, že si to vzájemně neumíme nacenit, a tak neumíme stanovit hodnotu protiplnění,“ popisuje vlastně už docela známé detaily o jednání.

„Jedna z variant dalšího postupu je, že bychom se soustředili na pilotní provoz v úseku Muzeum–Roztyly, kde bychom pokrytí realizovali za podmínek z pokryté části trasy A. Skutečně věřím, že se dohodneme,“ dodává Gillar. Rozhodnuto ale ještě rozhodně není. „Nemáme finální souhlas od operátorů,“ uznává ředitel Dopravního podniku.

To Lupě potvrdila také mluvčí T-Mobilu, který za tuzemskou trojici síťových operátorů jednání s DPP vede. „Jednání konsorcia operátorů s DPP probíhají již třetím rokem. Operátoři mají enormní zájem metro pokrýt, a to na vlastní náklady. Zatímco technologicky je vše připraveno, stále se nepodařilo uzavřít smlouvu s DPP. Poslední verze dokumentu je od minulého týdne v DPP a podle našich informací stále není jasné, zda a kdy bude smluvní rámec schválen Radou města. Pokud by k podpisu došlo v nejkratším možném termínu, byli bychom schopni mobilní služby v metru zprovoznit do konce příštího roku,“ říká Martina Kemrová.

Vypadá to tedy, že pondělní optimistická vyjádření politiků jsou motivována spíš blížícími se volbami než reálným posunem ve vyjednávání. Podle Dolínka ale město, které je majitelem DPP, jednu změnu skutečně připustilo – už nepožaduje přístup k datům o pohybu cestujících v reálném čase.

„Důležité je, že jsme si vyjasnili data o pohybu cestujících. Nebudeme je dostávat online, ale několikrát za rok. Teď už řešíme jen nacenění odměny pro nás v řádu několika set tisíc korun ročně. To jsou poslední detaily, jinak je hotovo,“ říká Dolínek.

Taky vám připadá, že jste to od pražských politiků už někdy slyšeli?