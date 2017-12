 »  Windows 10 na 600 milionech zařízení, superpočítač pro Hawkinga, nejlepší čeští inovátoři

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Windows 10 už každý měsíc aktivně používá 600 milionů zařízení, upozornil GeekWire. Microsoft při vydání systému v roce 2015 uvedl, že se do dvou až tří let chce dostat na miliardu. Růstu pomohl i upgrade zdarma.

Žádná dech beroucí čísla to stále nejsou, ale stejně – prodeje headsetů pro virtuální realitu v posledním kvartálu poprvé překonaly milion kusů, říká Canalys. Tempo by mělo pokračovat. Přispěje k tomu příchod Windows Mixed Reality, kdy se do VR oblasti pouští také Dell, Asus, Acer, Lenovo a HP Inc. Nyní vládne Sony se svým PlayStation VR (49 procent), následované firmou Oculus (21 procent), HTC Vive (16 procent) a zbytkem. Zlepšení prodejů pomohlo výrazné snižování ceny headsetů.

A na vlnu virtuální reality naskakuje také Amazon. Ten v rámci cloudu AWS spouští nový nástroj Sumerian, pomocí něhož je možné vytvářet obsah jak pro VR, tak i pro AR. K dispozici je editor, knihovna objektů, import assetů, integrace do AWS, knihovna skriptů a tak dále. Amazon má určitě potenciál stát se silným hráčem.

Ruský Kaspersky Lab v posledních měsících čelí obviněním, že pomáhá ruskému státu v kybernetické špionáži. Eugene Kaspersky nyní před novináři uvedl, že to není pravda a že kdyby ho vláda do něčeho takového nutila, firma by z Moskvy odešla. Více referuje ZDNet.

Mezi nejlepšími inovátory střední a východní Evropy je také řada Čechů. Konkrétně jde o žebříček New Europe 100, který dávají dohromady Financial Times, polský Res Publica Nowa, Google a Mezinárodní visegrádský fond. Česko má mezi zeměmi silné zastoupení, i když Polsko má zástupců výrazně více. Kompletní seznam je zde, mezi jmény je třeba Ivo Lukačovič, tým kolem projektu Rossum, Petr Chaloupka z GreyCortex nebo pánové z Neuron Soundware.

CNBC tento týden přišla se zprávou, že finská Nokia jedná o koupi Juniper Networks, což by mohl být obchod až za 16 miliard dolarů. Nokia ale v oficiálním prohlášení uvedla, že o ničem takovém nejedná. Akcie Juniperu i tak poskočily o asi 18 procent. Obchod by mohl dávat smysl, Nokia by kromě byznysu v mobilních sítích posílila i datových centrech.

Microsoft investuje miliardy dolarů do úprav a rozšíření svého sídla v Redmondu, píše Bloomberg. Má to odpovídat novému stylu práce a firemní kultury. V sousedním Seattlu zase neustále staví Amazon, ale i další technologické firmy. Více v naší reportáži z Cloud City.

Hewlett Packard Enterprise dodá superpočítač na University of Cambridge. Konkrétně do centra COSMOS, kde se slavný Stephen Hawking a jeho tým snaží rozlousknout původ vesmíru. Stroj HPE Superdome Flex se připojí k dalším superpočítačům, které zpracovávají kvanta dat.

Dalším, kdo nahradí čipy ARM alternativou v podobě RISC-V, je Western Digital. Otevřenou architekturu využije u disků a dalších zařízení. V první fázi chce dělat asi miliardu čipů ročně. Firma chce získat lepší bezpečnost, nižší náklady a vyšší kontrolu. Z nástupu RISC-V těží také brněnský Codasip (náš článek), který na této bázi tento týden vydal svůj první 64bitový procesor.

Masarykova univerzita po deseti letech spolupráce podepsala s Red Hatem smlouvu na další období. Red Hat v Brně vybudoval své největší vývojové centrum na světě (přes tisíc lidí) a podílí se také na výuce, praxích studentů a výzkumu.

Samsung kupuje jihokorejskou firmu Fluenty. Její technologie se snaží na základě dotazů nabízet odpovídající otázky, spadá tedy do kategorie takzvaných konverzačních AI. Samsung začlení Fluenty do své vyvíjené digitální asistentky Bixby. Ta byla představena společně s Galaxy S8 a zatím nic moc.

McAfee získává společnost Skyhigh Networks. McAfee se osamostatnilo od Intelu a zase investuje. Skyhigh je posílení v cloudové bezpečnosti. Firma konkrétně dělá takzvaný Cloud Access Security Broker, což je jedna z oblastí, do které nejrychleji rostou investice.

Storage hráč Barracuda Networks byl za 1,6 miliardy dolarů prodán do rukou Thoma Bravo. Tento investor už udělal několik IT nákupů, získal třeba Compuware. Barracuda v posledních kvartálech stagnuje. Thoma Bravo se zajímá zejména o kyberbezpečnostní část byznysu, do kterého chce investovat a posílit ho.

Sekci Google Cloud povládnou dvě ženy. K zakladatelce VMwaru Diane Greene, která cloudové aktivity Googlu už nějakou dobu vede, se připojuje také dosavadní šéfka divize datacenter v Intelu Diane Bryant. Zájem Googlu v enterprise branži uspět je zřejmý.

Autodesk propustí 1150 zaměstnanců, tedy asi 13 procent lidí. Změny přichází s tím, jak se firma snaží přejít na model předplatného u svých aplikací typu AutoCAD, Maya či 3ds Max.

Dropbox kupuje firmu Verst, která doposud vyvíjela nástroje na monetizaci webů, zejména paywall. Dropbox službu vypne a přesně neuvádí, co se získanými aktivy bude dělat.

Fujitsu, Accenture a další investují 45 milionů dolarů do kanadské firmy 1QBit, která vyvíjí machine learning algoritmy pro kvantové počítače.