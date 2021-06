Upgrade na Windows 11 bude zdarma, EU uvolnila pásmo 6 GHz, ceny grafických karet klesají

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft představil Windows 11, vyjdou na podzim. Insider verze dorazí příští týden. Upgrade z desítek bude zdarma. Minimální hardwarové požadavky jsou 4 GB RAM, 64 GB volného místa na disku, deska s UEFI s podporou TPM 2.0, grafická karta podporující DirectX 12 a dvoujádrový procesor alespoň na 1 GHz. Ke stažení je aplikace, která ukáže kompatibilitu vašeho PC. Zejména podpora TPM 2.0 bude u desktopových desek dost problém. Aktuálně dostupné informace pro vývojáře jsou tady. Windows 11 přinesou nový vzhled, lišta vycentruje ikony, nabídka Start bude předělána a bude se lépe pracovat s okny. Teams se stanou součástí systému místo Skypu. Microsoft Store bude přepracován a jeho součástí bude Amazon Appstore, díky čemuž bude možné instalovat Android aplikace (Intel Bridge). Windows 11 mají být systém připravený na různé platformy a zařízení, pracuje se třeba s Qualcommem na podpoře ARMu.

Tržní hodnota Microsoftu na burze překročila dva biliony dolarů. Akcie se obchodují kolem 265 dolarů. Po Applu jde o druhou americkou firmu s touto hodnotou. Podařilo se to také Saudi Aramco. Investorům se obecně líbí rostoucí příjmy z cloudu nebo očekávání kolem Windows 11.

Evropská unie uvolnila pásmo 6 GHz pro nelicencované využití. V zemích EU se má do užití dostat do 1. prosince tohoto roku. K dispozici bude frekvence 5945 až 6425 MHz s pásmem 480 MHz. ČTÚ se do 6 GHz nijak extra nežene: „Nakračujeme k WiFi-6 a WiFi-7: ČTÚ na dnešní konferenci European Spectrum Conference navrhl podpořit studie pro WiFi v horní části pásma 6 GHz. Chceme se již v této dekádě dočkat bezdrátového gigabitového připojení v domácnostech a kancelářích.“

Ceny grafických karet začaly klesat. Čína rozjela velkou regulaci kryptoměn, což vede k masivnímu omezování těžby na tamním území. Ceny posledních modelů Nvidia GeForce RTX série 3000, které běžně nelze skoro sehnat, se v Číně propadají až o desítky procent, informuje South China Morning Post. Je možné, že se situace překlopí i na další trhy. Mírné poklesy cen lze vidět například na inzertních webech, zde je zase analýza cen v Německu. ASRock už zmiňuje snižující se poptávku, píší DigiTimes. Navíc se má navýšit výroba RTX 3060.

Nvidia ukončí podporu Windows 7 a 8 a grafických karet z generace Kepler. Aktualizace ovladačů Game Ready nebudou dostupné od 31. srpna příštího roku. Stejný termín platí pro architekturu Kepler. AMD zase ruší podporu i starších GPU a APU. Nové ovladače budou dostávat jen modely od roku 2016 výše. Seznam je zde.

Nový šéf Intelu Pat Gelsinger rozjel restrukturalizaci. Technickým šéfem se stal Greg Lavender, doposud CTO ve VMwaru, odkud přišel i Gelsinger. Raja Koduri, který do Intelu přišel z AMD, kde pracoval na grafikách, povede skupinu pro grafiku a akcelerované systémy. Dále se divize Data Platform Group dělí na Datacenter and AI (Xeon, FPGA po vedením Sandry Rivera) a Network and Edge (tam spadá i koupený Netcope v Brně, šéf Nick McKeown). Vznikají sekce pro software a superpočítače a grafické čipy.

V Číně se od začátku roku do května vyrobilo 140 miliard čipů. V květnu to bylo 30 miliard, meziročně téměř o 40 procent více, referuje South China Morning Post. Mezi to se počítá i tamní produkce firem jako Intel, Samsung nebo SK Hynix. Čína ovšem po trhu skupuje výrobní stroje všeho druhu včetně těch starších. Snaží se obejít americké sankce (SMIC by už údajně měl schopný najet na 7nm proces, ale na firmu je embargo) a postupně si budovat kapacity. Čína také dále čipy ve velkém dováží, v prvních pěti letošních měsících jich bylo přes 260 miliard.

Čínská vláda uvedla, že SMIC a Hua Hong Semiconductor mají v příštím ve větší míře rozjet 14nm výrobu za použití FinFET. Další detaily ukazuje finanční zpráva SMIC (PDF) nebo text od CnTechPost.

USA mezitím začaly protlačovat zákon FABS Act, podílejí se na tom republikáni i demokraté. Zákon má do Států vrátit výrobu čipů. Součástí zákona je například daňová úleva 25 procent při stavbě továren a nákupu vybavení. Podíl USA na výrobě čipů je dnes 12 procent, vládnou Tchaj-wan a Jižní Korea. Prezident Joe Biden proto vedle toho tlačí návrh o poskytnutí 52 miliard dolarů na podporu výroby.

Spojené státy a Jižní Korea také blokují nákup firmy Magnachip, kterou chce získat čínský fond Wise Road Capital. Jde o odštěpenou odnož SK Hynix s vlastními továrnami s produkcí MOSFET, DDIC, PMIC a podobně. Jde o další z bitek v rámci technologické čipové války, což více rozebírá Foreign Policy.

GlobalFoundries v Singapuru postaví novou čipovou továrnu, ročně má produkovat 450 tisíc waferů. Vyjde na čtyři miliardy dolarů, rozjede se v roce 2023 a bude vyrábět pomocí starších procesů, typicky pro radiové čipy, paměti a podobně. GlobalFoundries rovněž posílí kapacity v Drážďanech.

Mnichov se zase snaží nalákat výstavbu továrny Intelu, zjistili v Reuters. Bavorská vláda nabízí opuštěnou leteckou základnu. Intel chce od Evropy pobídky až osm miliard eur a vede několik jednání. Mnichov má mimo jiné výhodu v tom, že je jednou z čipových základen v Evropě. Apple tam například za miliardu eur postaví křemíkové R&D centrum.

SiFive představila nové RISC-V jádro Performance P550. Výkon má být zhruba na úrovni Cortex-A75 od ARMu, a jde tedy o nejrychlejší RISC-V jádro. Mají se objevit až čtyřjádrové procesory. Intel chce P550 začít používat v rámci platformy Horse Creek postavené na 7nm procesu. Dodat na trh ji má v roce 2022.

Microsoft vypustil Visual Studio 2022 v první preview verzi. Přešlo se na 64 bitů, díky čemuž lze pracovat na projektech vyžadujících více RAM. Došlo na integraci .NET 6, vylepšen byl IntelliCode a podpora GitHubu a CMake.

Beta verze OpenSSL 3.0 je zde. Implementováno bylo CMP, nástroj má nové API a podporu pro TLX v linuxovém jádře. Finální verze by měla vyjít ještě letos.

Vychází stabilní verze Rocky Linux 8.4. Projekt navazuje na CentOS Linux, který Red Hat nahradil CentOS Streamem. Více píše ZDNet.

Splunk získal od Silver Lake investici miliardu dolarů. Mimo jiné rozjede program zpětného odkupu akcií.

Electronics Arts za 1,4 miliardy dolarů kupují mobilní herní studio Playdemic. Dosavadním vlastníkem byl Warner Bros. Tak uvidíme, zda to nebude další z řady firem, které EA koupí a pohřbí.

Visa za 1,8 miliardy eur kupuje evropský fintech Tink. Visa původně chtěla za 5,3 miliardy dolarů koupit konkurenta Plaid, to ale neprošlo přes regulátory. Obě firmy se zabývají API pro open banking.

Hewlett Packard Enterprise kupuje startup Determined AI. Ten pracuje s open source platformou, pomocí které je možné spustit a nastavit infrastrukturu pro práci s modely pro strojové učení. Podporuje PyTorch, TensorFlow a další. HPE toto integruje do své AI a HPC nabídky. HPE také na konferenci Discover 2021 představila novinky, hodně se jich točí kolem GreenLake. Výkonný ředitel Antonio Neri uvedl, že by GreenLake měl být synonymem HPE. Firma se čím dál více snaží nabízet hardware a technologie jako službu.

Samsung pokračuje ve snahách stát se silným hráčem v dodávkách mobilních sítí. Představil nové integrované 5G antény a čipy určené do 5G RAN.

The Linux Foundation rozjela Open Voice Network. Prvními partnery jsou Microsoft nebo Target. Cílem je otevřeně navrhovat standardy kolem technologií pracujících s hlasem.

Oracle se dál snaží lákat zákazníky na svůj Oracle Cloud. Ti, kdo migrují z on-premise licencí na cloud, mají v rámci nového programu získat slevu až 33 centů z každého dolaru utraceného v rámci Oracle Cloud Infrastructure.

NetApp získal firmu Data Mechanics. Jejím hlavním produktem je možnost provozovat a vytěžovat Apache Spark v rámci Kubernetes.