Windows 11 mají podíl pět procent, vychází Edge pro Linux, Dell vyčleňuje VMware

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Windows 11 už mají podíl 4,8 procenta. Alespoň podle měření AdDuplex. Microsoft prozatím nový systém distribuuje postupně, pět procent po zhruba třech týdnech na trhu ale není špatné číslo.

Výkonnostní problémy procesorů AMD pod Windows nezmizely. Microsoft a AMD sice vydaly záplatu a ovladač, který problém řeší, ale stačí v desce vyměnit procesor a objeví se znovu. Zjistili to v Hardware Unboxed.

Webový prohlížeč Microsoft Edge vychází v ostré verzi pro Linux. Jednotlivé balíčky jsou k dispozici zde. Edge pro Linux byl zhruba rok ve fázi preview.

Nový Microsoft Store zamíří také na Windows 10. Přepracovaná verze obchodu s aplikacemi je součástí Windows 11, členové programu Windows Insider už ale mohou testovat i na desítkách. Podpora aplikací pro Android ale k dispozici nebude.

NSO Group se ocitla na sankčním listu USA. Jde o izraelskou firmu, pomocí jejíhož nástroje Pegasus byli špehování novináři a spol. Kromě toho jsou na seznamu další tři firmy: Candiru (Izrael), Positive Technologies (Rusko) a Computer Security Initiative Consultancy (Singapur).

AMD už má na trhu s x86 procesory podíl 25 procent. Čísla Mercury Research ukazují, že jde o druhý nejlepší výkon AMD v historii, v roce 2006 podíl činil 25,3 procenta. Číslo by bylo zřejmě vyšší, kdyby AMD mělo lepší kapacity u TSMC. Uvidíme, co se stane dále, Alder Lake od Intelu totiž vypadá zajímavě, stejně jako jeho roadmapa. K dispozici už jsou první testy.

Dell Technologies ze svých struktur vyčleňuje VMware. Spin-off zahrnuje vyplacení dividendy ve výši 11,5 miliardy dolarů do rukou akcionářů VMwaru. Dell v lukrativní softwarové firmě vlastnil 81 procent, a to díky odkupu EMC. Právě to a odchod z burzy ho dostaly do dluhu, který se nyní musí řešit. Dell má nyní dluh 32 miliard dolarů.

GlobalFoundries vstoupilo na burzu. Akcie už narostly o více než 20 procent. Bývalá výrobní součást AMD může být zajímavým investičním hitem, zapadá do situace kolem nedostatku čipů.

Nat Friedman končí jako výkonný ředitel GitHubu. Novým šéfem se stane Thomas Dohmke, současný produktový ředitel. Friedman se dle svých slov chce vrátit do startupového prostředí.

Huawei v Evropě čelí velkým problémům v 5G. Web LightReading rozebírá, že útlum, i když menší, přichází i v optice a fixních sítích obecně. Huawei se snaží navigovat nepřátelským evropským prostředím. Jak jsme psali, někde se mu to daří. Huawei také hlásí propad tržeb o 33 procent.

Policie zadržela 150 podezřelých z darkweb tržiště DarkMarket. Šlo o operaci Dark HunTOR, kterou zajišťoval Europol. Během akce bylo zabaveno 26,7 milionu eur, 234 kilogramů drog a 45 střelných zbraní. DarkMarket byl největším nelegálním darknet tržištěm, zrušeno bylo začátkem letošního roku.

Startupy ve střední a východní Evropě jsou rozjeté. Studie Google for Startups ukazuje, že hodnota startupů v CEE je 186 miliard dolarů. Firmy jako AVG, Avast, Skype nebo Allegro přilákaly pozornost investorů. Mezi další generace úspěchů má mimo jiné patřit Rohlík.cz.

G.Skill má paměti DDR5 s frekvencí 6666 MHz, časování je CL40. Firma také testuje frekvenci 7 GHz, používá k tomu čipy od Samsungu. Kingston zase přichází s M.2 NVMe SSD diskem Fury Renegade, který zvládá čtení 7,3 GB/s a zápis až 7 GB/s. Používá se řadič Phison E18, 3D NAND flash TLC a PCI Express 4.0.

Novinky od Microsoftu oznámené na konferenci Ignite: k dispozici je Azure Database for MySQL a PostgreSQL, Cosmos DB má několik vylepšení, Azure Event Hubs Premium startuje v ostré verzi, SQL Server 2022 má privátní preview verzi a Loop je nový projekt pro spolupráci. Také Microsoft se zajímá o metaverse, a to skrze integraci funkce Mesh do Teams.

Microsoft do roku 2025 v USA pomůže vyškolit 250 lidí v kybernetické bezpečnosti. Nabídne například bezplatné kurikulum pro veřejné školy. Chce pomoci v boji s nedostatkem lidí.

Superpočítač Aurora má mít výkon 2 exaFLOPS. Intel, který je dodavatelem čipů, oznámil navýšení původních plánů. Výkonu chce dosáhnout díky integraci akcelerátorů Ponte Vecchio. Tyto akcelerátory bude používat i evropský procesor SiPearl.

IBM chce prosadit standard pro měření výkonu kvantových počítačů. Po MIPS či FLOPS tak přichází CLOPS, tedy Circuit Operations per Second. Rozebírá to Tom's Hardware.

Čínský kolos Tencent chystá vlastní čipy, chce jimi nahradit ty od Intelu a Nvidie. V přípravě je AI akcelerátor Zixiao, dále model pro transkódování videa Canghai a NPU (network processing unit) Xuanling. Jde tedy o snahu další čínské firmy se co nejvíce osamostatnit. Více píše South China Morning Post.

Vychází Fedora 35, verze Workstation i Server. Nejviditelnější novinkou je integrace prostředí GNOME 41 a dále podpora XWayland s integrací ovladačů Nvidia. Novinky shrnuje český komunitní web Fedory.

NÚKIB začal spolupracovat na mezinárodním projektu pro ochranu zdravotních zařízení. Jde o projekt Protecting the Healthcare Sector from Cyber Harm. Podílí se na tom také Microsoft a nevládní organizace CyberPeace Institute. Další novou spoluprací kyberúřadu jsou Cevro Institut a Diplomatická akademie.

Yugabyte je dalším databázovým jednorožcem. Firma zaměřená na cloud native databázi (oblast označovaná jako NewSQL) získala investici 188 milionů dolarů při ohodnocení 1,3 miliardy dolarů.

Microsoft kupuje firmu Two Hat zabývající se moderováním obsahu na internetu. Už dříve probíhala spolupráce na MSN a Xboxu. IBM zase získává podnik ReaQta, díky čemuž expanduje do endpoint bezpečnosti.