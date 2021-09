Windows 11 zrychlí, Apple se zajímá o RISC-V, Intel postaví továrny na čipy v Evropě

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Intel by mohl v Evropě během deseti let investovat až 80 miliard eur do výroby čipů. Během návštěvy Německa to prohlásil šéf firmy Pat Gelsinger, informuje Reuters. Intel ještě do konce letošního roku oznámí dvě evropské lokality, kde otevře své továrny. Mluví se o tom, že by jednou z nich mohlo být Německo, zejména Drážďany. Ty jsou největším evropským výrobním hubem na polovodiče, viz naše reportáž. Druhou lokalitou by mohla být Francie, snaží se i Polsko, Nizozemsko a Belgie. Intel má vlastní výrobu v Irsku, tu chce nyní otevřít i evropským automobilkám. Americký podnik se chystá vyrábět pro externí zákazníky a konkurovat tím TSMC a spol. Evropa do této strategie zapadá. Intel také tento týden v Německu prezentoval své pokroky se samořiditelnými systémy Mobileye.

SMIC u Šanghaje postaví továrnu na čipy za 8,8 miliardy dolarů. Zpracovávat se budou 300mm wafery a půjde nejspíše o 28nm proces. SMIC je největší čínský výrobce čipů a byly na něj byly uvaleny sankce USA. Nemůže tedy nakupovat stroje od ASML a podobně. Skupuje proto starší přístroje zejména z Japonska. V nové továrně se budou produkovat mikrokontroléry, Wi-Fi a síťové čipy, obsluha displejů a další. SMIC je nyní pátý největší producent na světě.

Apple začíná pracovat s RISC-V, tedy otevřenou alternativou ARMu. Zveřejnil pracovní inzerát, kde na tuto oblast hledá inženýry. Je možné, že se Apple bude chtít touto cestou vydat. RISC-V se stává stále schopnější architekturou a Apple by oproti ARMu ušetřil obrovské prostředky za licence. Může začít od menších čipů a dostat se až k těm hlavním. Vzhledem tomu, jak se Apple snaží být samostatný a odstřihuje se od Intelu, to může dávat smysl. RISC-V v discích používá třeba Western Digital, který je investorem a partnerem českého Codasipu.

Windows 11 dostanou zajímavé optimalizace, což by mělo zvýšit jejich výkon. Změny se týkají RAM, procesoru i SSD. Více v tomto videu:

Největším dodavatelem mobilních čipů je MediaTek. V druhém kvartálu ovládl trh s 38 procenty. Druhý byl Qualcomm s 32 procenty. Ještě před rokem byl MediaTek na 24 procentech. Naopak HiSilicon, čipová odnož Huawei, za rok spadla z dvanácti na tři procenta. Projevují se sankce USA. Více v číslech Counterpoint Research.

Cloudflare do nové generace serverů nebude nasazovat Intel. Do nové série nasadí AMD Epyc 7713. Intel nevyhovuje kvůli spotřebě, testovaly se Xeony Ice Lake. Spotřeba oproti AMD byla v každém serveru o stovky wattů vyšší. Cloudflare rovněž zvažoval Ampere Altra, tedy ARM.

Ampere začíná nabízet procesory Altra Max se 128 jádry. Jde o architekturu Neoverse N1. TDP je 190, 230 a 250 wattů, frekvence do 3 GHz. Vyrábí se pomocí 7nm procesu. ARM se takto postupně dostává do více serverů.

Intel vydal procesory Rocket Lake také pro levné servery. Jde o model Xeon E-2300. Pro pracovní stanice pak vznikl Xeon W-1300. Více na Cnews.cz.

ESET analyzoval útoky Cobalt Strike, které napadaly slovenskou vládu. Technický popis je k dispozici zde, přednáška v rámci Def Conu tady:

Kingston jasně dominuje trhu s DRAM. Podle TrendForce za celý rok 2020 držel podíl 78 procent. Druhá ADATA má 3,2 procenta. Top 5 uzavírají nepříliš známé podniky Ramaxel, Kimtigo a POWEV – všechny jsou z Číny.

Trh s grafickými kartami v druhém kvartálu dosáhl na 11,8 miliardy dolarů, počítá Jon Peddie Research. Meziročně jde o 179 procent více. Nvidia drží podíl 80 procent.

Amazon Web Services a NetApp spouští managed ONTAP souborový systém v cloudu. Jde o první službu tohoto typu. Název má Amazon FSx for NetApp ONTAP.

Microsoft se připojil do Open Infrastructure Foundation. Její součástí je třeba OpenStack. Co tento krok znamená, rozebírá ZDNet.

IBM začíná nabízet procesory Power10 ve formě hybridního cloudu. Konkrétně je možné si koupit či pronajmout nové servery IBM Power E1080.

Microsoft kupuje firmu Clipchamp. Jde o nástroj pro editaci videa, který Redmond bude integrovat do nabídky Microsoft 365.

Podívejte se na krátký dokument o tom, jak se vyšetřovatelům podařilo sundat malware Emotet, který řádil i v Česku:

Contentsquare kupuje společnost Hotjar, konkurenta brněnského startupu Smartlook. Spojují se dvě firmy umožňující analyzovat chování uživatelů na webu či v mobilních aplikací (nahrávky a podobně).

Japonský SoftBank získal podíl 4,5 procenta v Deutsche Telekomu. Ten získal podíl SoftBanku v T-Mobile US. Více píše Bloomberg. DT také dělal změny v Nizozemsku, o čemž informuje Light Reading.

Je zde finální verze OpenSSL 3.0. Kód byl vyčištěn, byla vylepšena architektura, přibyla nová API a licencí je nově Apache 2.0. Přehled novinek je zde.

Vyšel také RSS Guard 4.0. Tato verze není kompatibilní s předchozími, byla restrukturalizovaná datová vrstva. Přibyl nový notifikační systém, přepsána byla dokumentace a dvoucestná synchronizace je rychlejší.

DigitalOcean kupuje firmu Nimbella. Do nabídky tohoto cloudového hráče (IaaS a PaaS) přidá serverless funkce.

Konsorcium e-INFRA CZ dosáhlo nejvyššího možného počtu bodů v rámci mezinárodního hodnocení velkých výzkumných agentur v Česku. Do konsorcia spadají CESNET, CERIT SC a národní superpočítačové centrum IT4Innovations. Skupině se mimo jiné povedlo přenést kvantový klíč mezi Ostravou a polským Těšínem.