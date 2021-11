Windows Media Player se vrací, DDR5 nejsou k dostání, Windows 11 Enterprise zdarma

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Windows Media Player se po letech dočká reinkarnace. Přehrávač multimédií, na který se už dlouhou dobu v podstatě nesáhlo, stále zůstává ve Windows. Nové Windows 11 Insider Preview už obsahuje modernizovanou aplikaci Media Player.

DuckDuckGo vydává App Tracking Protection for Android. Aplikace filtruje sledování. DuckDuckGo také v rámci ochrany proti sledování přišel s možností si vytvářet e-mailové schránky.

Nové paměti DDR5 nejsou k dostání a scalpeři je prodávají i o stovky procent dráž. Například 32GB kit Corsair Dominator Platinum normálně vyjde na 329 dolarů a na eBayi je k dostání za 2500 dolarů, rozebírá Tom's Hardware. DDR5 se zatím využívají pouze u Intel Alder Lake, výkon zvyšují mírně či vůbec. K Alder Lake lze pořídit i desky s DDR4. Důvodem nedostatku DDR5 je málo PMIC, tedy Power Management Integrated Circuit. DDR4 naopak využívají napájecí obvody na základní desce.

MediaTek se chystá dodávat ARM čipy do počítačů s Windows. Vedení mluví o jistém boji s tradiční dvojkou Wintel. Microsoft už se nějakou dobu snaží ARM do Windows dostat. Sám na trh dodává Surface Pro X, kde má ARM čipy SQ1 a SQ2. Ty vyvíjel s Qualcommem, který měl doposud na ARM pod Windows exkluzivitu. Ta končí a ekosystém se zřejmě bude moci rozrůst. Qualcomm už oznámil, že ARM na Windows je nevyhnutelný a že chce přijít s něčím, co se vyrovná M1 od Applu. MediaTek je největší hráč v mobilech a z low-end hráče se díky novým čipům Dimensity dokázal dostat až do high-endu. Nově představený Dimensity 9000 se bude vyrábět pomocí 4nm procesu, využije architekturu ARMv9 a nejvýkonnější jádro Cortex-X2 dá až 3,05 GHz.

Ericsson za 6,2 miliardy dolarů kupuje Vonage, významného B2B hráče ve VoIP komunikaci. Švédský dodavatel telco technologií uvádí, že tím chce těžit z nástupu 5G. Nejvíce zajímavá je cloudová platforma VCP, kterou chce Ericsson kombinovat s dříve koupeným Cradlepointem a mít nabídku pro CPaaS.

Microsoft nabízí zdarma ke stažení virtuální obraz Windows 11 Enterprise. Součástí je i Visual Studio 2019 nebo WSL. Nabídka cílí na vývojáře, aby mohli rychle a jednoduše vyvíjet. Obraz je k dispozici pro VMware, Hyper-V, VirtualBox a Parallels.

AMD a MediaTek přináší kontrolér AMD RZ600, který chce konkurovat Intelu u bezdrátové komunikace zabudované do základních desek. Zvládá Wi-Fi 6 a 6E a Bluetooth 5.2. Komunikace je postavená na čipu MediaTek Filogic 330P. AMD zřejmě bude chtít tuto novinku nasazovat u “svých” desek, kde často pro tyto účely používá Intel.

Vznikla organizace PHP Foundation, která se má dál starat o rozvoj jazyka PHP. Na chod může přispívat každý, z peněz se budou platit vývojáři na plný úvazek. Z PHP rovněž odešel Nikita Popov.

Samsung za 17 miliard dolarů postaví továrnu na čipy v USA. Bude v Texasu. Má začít fungovat v druhé polovině roku 2024 a vytvoří dva tisíce míst. Jihokorejský kolos mimo jiné využil programu vlády USA poskytujícího pobídky. Samsung doposud ve Státech investoval 47 miliard dolarů.

Texas Instruments postaví čtyři nové továrny na čipy. Příští rok odstartuje stavbu dvou továren v Texasu, zaměří se na zpracování 300mm waferů. O dalších zatím nejsou detaily. Investice se mají vyšplhat na 29 miliard dolarů.

Čínská vláda chce po domácích výrobcích čipů, aby upřednostňovali dodávky pro čínské firmy. Bloomberg informuje, že vznikla komise, která má vše hlídat. Někteří výrobci už hlásí omezení dodávek do zahraničí. Americká vláda zase nedávno donutila Intel, aby v Číně nerozšiřoval kapacity.

Niantic, tvůrce Pokémon Go, získal investici 300 milionů dolarů. Firma byla ohodnocena na devět miliard dolarů. Značné finanční prostředky mají jít na vyvinutí něčeho, čemu firma říká “metaverse v reálném světě”. Lze tedy čekat další rozšiřování možností AR technologií Nianticu. Ten už zdarma vydal SDK Lightship.

Objevují se první informace o 4nm procesorech Intel Meteor Lake. Zdá se, že mimo jiné budou částečně využívat 3nm výrobu od TSMC. Více na Cnews.cz.

Nvidia vydala profesionální grafiku RTX A4500. Má 7168 jader CUDA, TDP 200 wattů, 20 GB GDDR6 a propustnost 640 GB/s.

Amazon Linux bude od příštího roku postavený na distribuci Fedora. Amazon doposud pracoval s RHEL, respektive CentOS. Je možné, že přechod souvisí se změnami kolem CentOS.

Také americký regulátor FTC vyjadřuje obavy ohledně převzetí ARMu ze strany Nvidie. Někteří zákazníci se například domnívají, že Nvidie přiškrtí licencování a podobně. V současné době v USA probíhá šetření, stejně jako ve Velké Británii a Evropské unii.

Mezi dvěma procenty nejlepších vědců světa jich je osm z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Žebříček sestavuje Stanford.

Lacework získal investici 1,3 miliardy dolarů, připojily se mimo jiné Liberty Global a Snowflake. Lacework zajišťuje bezpečnost pro kontejnery nebo DevOps. Celkově už si firma přišla na 1,9 miliardy dolarů, hodnota firmy je 8,3 miliardy dolarů.

ServiceNow kupuje DotWalk. Jde o firmu umožňující automatické testování updatu aplikací. Proběhne začlenění do technologie ServiceNow.