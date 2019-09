 »  X není křížek, testy o zdraví sbírají data a pražské metro hraje v reklamě na Apple Watch

X, nebo křížek? Na internetu zuří bitva o „správné“ pojmenování tlačítka X na herním ovladači. Výrazně v tom pomohla firma Sony, která na Twitteru napsala „If Cross is called X (it's not), then what are you calling Circle?“ v reakci na tweet kritizující „cross“ (křížek). Počátek má vše podle všeho v tomto tweetu, nevinném dotazu, zda se říká „X“ nebo „křížek“. Jak složité to je, ukazuje i anketa, kterou Sony PlayStation účet uspořádal. Z té plyne, že 81 % lidí používá X, pouze 8 % název, který prosazuje Sony.

LinkedIn (Microsoft) neuspěl u odvolacího soudu, hiQ Labs, Inc., může nadále sbírat z LinkedIn veřejně přístupné informace. Jakkoliv to nevypadá zásadně, jde o přelomové rozhodnutí, protože soud jasně určil, že cokoliv je na webu veřejně dostupné, je možné strojově sbírat a dál zpracovávat. Viz Microsoft's LinkedIn loses appeal over access to user profiles.

Americký Kongres vyšetřuje Apple kvůli monopolu na opravy – tedy dlouhodobé znemožňování a omezování oprav kýmkoliv jiným než přímo Applem. V dopise Kongres požaduje předání všech interních dokumentů týkajících se tohoto tématu. Viz Congress Is Investigating Apple's Repair Monopoly.

Trypophobia je fóbie z nepravidelných vzorů nebo shluku malých děr či hrbolů. Lékařsky uznávaná není, ale teď se jako téma objevila ve spojení s kupou kamer na zadní straně nového iPhone 11 Pro. Viz People with trypophobia are freaked out by the iPhone 11 Pro.

TELEgraficky

Na čem v tom Microsoftu asi jedou? ■ RIP Google Search Console (původní, samozřejmě) ■ Hims kopíruje Ro ■ Vivaldi pro Android ■ KeePass 2.43 ■ Zemřel Charlie Cole ■ Free Online Image Editor ■ iOS 13 ještě není venku a už je děravý ■ Remove Richard Stallman ■ Fallout 76 a lednička za 7 USD ■ Linux Lite 4.6 ■ DownThemAll WebExtension pro Firefox

WEBDESIGN, INTERNET

Switching.social nedoporučuje používat prohlížeč Brave. Nepovažuje jej za bezpečnější alternativu s ohledem na vlastníka (Peter Thiel, šéf společnosti Palantir, vydělávající na šmírování) a obchodní model (Brave je inzertní společnost vydělávající na inzerci, jejím cílem je vydělávat peníze, nikoliv chránit soukromí lidí). Za lepší volbu považují Firefox či Tor Browser a za důležité považují používat uBlock Origin a Privaxy Badger.

Google neplní slib o zákazu komentářů u dětských videí na YouTube. Za ohrožování soukromí dětí na YouTube přitom zaplatil pokutu 170 milionů dolarů. Aféra s pedofily využívajícími YouTube pro lov na děti před půlrokem vedla ke slibu, že YouTube zakáže komentáře, upozornění i personalizovanou inzerci na všech videích mířících na děti. Mělo to zajistit strojové učení, ale jak se dalo očekávat, nefunguje to. Viz YouTube promised to halt comments on videos with young kids. It hasn't.

Google rozšiřuje možnosti identifikace odkazů a nofollow už nebude znamenat, že odkaz nebude použit. rel=„nofollow“ má nově sloužit k odkazům, které nemají mít vztah k vaší/cílové stránce a (pouze) nedojde k předávání hodnoty stránky (rank credit). Nové je rel=„ugc“ sloužící pro uživateli generovaný obsah (fóra, komentáře atd.) a rel=„sponsored“ pro odkazy vysloveně vytvořené v rámci inzerce, sponzorství či jiných placených schémat. Označení lze kombinovat, např. rel=„ugc sponsored“. Detaily viz Evolving “nofollow” – new ways to identify the nature of links.

Google mění algoritmus vyhledávání, ve zpravodajství bude dávat přednost původním zprávám. Mělo by to vést k tomu, že noviny, které opisují od původního zdroje, se před originál nedostanou. Jak to chce Google zajistit, je otázka (pomoci v tom má tým hodnotící stránky, ale to stačit nebude), ale v Česku to tradičně hned tak nečekejte. Viz Elevating original reporting in Search.