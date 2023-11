YouTube bojuje proti adblocku, velká aktualizace Windows 11 s AI, Česko chce vytvořit evropský procesor

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

YouTube začal tažení proti blokátorům reklam. Uživatelům zobrazuje hlášku, že porušují podmínky služby. Někdy je možné hlášku přeskočit a dostat se na video, jindy není možné ho přehrát. Google doporučuje vypnutí AdBlocku nebo předplatné YouTube Premium. V podmínkách YouTube je nyní uvedeno, že při používání blokátorů reklam je možné zablokovat přehrávání videa.

Vychází velká aktualizace pro Windows 11 s označením 23H2. Ve Windows Update se uživatelům začne nabízet postupně. Největší novinkou je integrace prvků umělé inteligence – podobně, jako to Microsoft dělá u řady dalších produktů. Kopilot je integrován do funkce systému, Evropa si ale ještě nějakou dobu oficiálně počká.

Windows 11 už údajně běží na 400 milionech počítačů. Na půl miliardy by se systém měl dostat někdy začátkem příštího roku. Windows 10 rostly rychleji. Může to být i tím, že Windows 11 standardně klade omezení na hardware počítačů, třeba ohledně TPM. Meta Platforms má zase čtyři miliardy uživatelů skrze své služby Facebook, WhatsApp a Instagram.





Apple představil nové počítače a čipy M3. Vlastní čipy postavené na ARMu mají tři verze. M3 má osm CPU jader, deset GPU jader a podporu maximálně 24 GB RAM. M3 Pro má 12/18 jader a až 36 GB RAM. M3 Max disponuje 16/40 jádry s podporou až 128 GB RAM. Nové MacBooky Pro ve verzích 14" a 16" tyto čipy nasazují – ceny jsou od 49 990 do 119 990 korun. Také je zde nový 24" iMac, a to pouze s čipem M3 za ceny 39 990 nebo 45 990 korun.

Česko se chce zapojit do vývoje evropského čipu za miliardu eur. Postavený bude na otevřené technologii RISC-V. Nejdříve bude určený do evropských superpočítačů, nahradit má Intel a AMD. Později by se mohl dostat i do dalších oblastí. Nabídku na vývoj podala skupina, do které patří i brněnský Codasip.

Revoluční česko-švýcarský displej pro AR/VR míří na trh. Startup CREAL ho začne prodávat příští rok. Displej je v podstatě projektor promítající na oko, který má oproti běžným displejům výhodu v tom, že oko lépe vnímá hloubku a lépe ostří.

Daniel Křetínský a Patrik Tkáč skrze Vesa Equity Investment za miliardu korun získali podíl ve francouzské softwarové firmě Quadient. Částka stačila na asi šest procent. Společnost se dříve jmenovala Neopost a dodává software pro logistiku a pošty. Křetínský se také točí kolem francouzského Atosu.

Je zde další várka dění kolem amerických čipových sankcí vůči Číně. Čínský výrobce pamětí YTMC dostal od investorů další miliardy dolarů. Podnik kličkuje mezi sankcemi, mimo jiné kvůli dodávkám na výrobní stroje, což ho stojí hodně peněz. Apple chtěl od YMTC odebírat paměti, zatrhla to ale americká vláda. YMTC i přes sankce údajně dokázala vyvinout velmi pokročilý paměťový čip. Bloomberg rozebírá, že kroky USA nemohou zastavit čínské firmy jako SMIC či Huawei od dalšího pokroku. Této dvojici se podařilo vyrobit 7nm čip do mobilů, což Huawei v Číně vrací mezi velké prodejce. A čínským vědcům se údajně podařilo vytvořit čip, který zvládá operace kolem AI mnohonásobně rychleji než Nvidia A100.





Bílý dům chce vytvořit MVP k technologii open RAN, na čemž spolupracují firmy jako Microsoft, Intel, Dell nebo Mavenir. USA chtějí open RAN jako alternativu k Huawei, Ericssonu či Nokii tlačit doma i v zahraničí, o což se pokouší už nějakou dobu. Technologie ale zatím naráží na nevyspělost a vysokou fragmentaci. Evropa zároveň chce držet pozici svých firem Nokia a Ericsson.

Western Digital se příští rok rozdělí na dvě firmy. Jejich názvy zatím nebyly oznámeny. Jedna se bude soustředit na klasické pevné disky, druhá na flash. Není jasné, jaká ve výsledku bude budoucnost HDD od WD, firma už v minulosti zmenšila výrobní kapacity. Western Digital se také chtěl spojit s firmou Kioxia a vytvořit tak silného hráče na trhu s SSD. Akce se ale nepodařila, protože akcionáři SK Hynix a Bain Capital byli proti.

Je tady první externí disk s rozhraním USB 4. Jedná se o model Adata SE920 se sekvenčním čtením až 3,8 GB/s a zápisem 3,7 GB/s. Lze využít čtyři linky PCI Express 3.0. Disk musí být aktivně chlazený. K dispozici budou dva modely s kapacitami 1 TB (čtyři tisíce korun) a 2 TB (pět a půl tisíce).

Vodafone za pět miliard eur prodává svůj byznys ve Španělsku. Kupcem je investiční společnost Zegona Communications. Vodafone v zemi držel třetí pozici za Telefónikou a Orange, ale nebyl na tom moc dobře. Skupina se chce soustředit na zajímavější trhy.

Oracle získal zvučného zákazníka na svůj cloud, smlouvu podepsal s Evropskou komisí. Obchod má velikost 15,8 milionu dolarů. Oracle se se svým Sovereign Cloudem snaží i v Česku. AWS zase oznámil spuštění suverénního cloudu, kde data neopustí Evropu.

Vyšla první betaverze WinRARu 7.0. Hlavní novinkou je možnost balení s pomocí slovníků přes 1 GB, podporováno je až 64 GB.

Google chce mít do příštího roku k dispozici nástroje Androidu pro RISC-V. Dostupné budou emulátory, testovací prostředí a podobně. S Qualcommem už oznámil čip pro chytré hodinky na Androidu. RISC-V má být plnohodnotnou platformou vedle ARMu.

Softwarová knihovna pro computer vision OpenCV spouští kampaň na Indiegogo, kde chce vybrat půl milionu dolarů. Peníze mají jít na vývoj OpenCV 5. Projekt nemá tolik peněz, i když má několik korporátních sponzorů včetně Microsoftu a Googlu.

Amazon Web Services spustil EC2 Capacity Blocks for ML, díky čemuž je možné rezervovat kapacity na karty od Nvidie. Týká se to modelů H100.

Google položí dva nové podmořské kabely. Pomocí nich propojí Pacifik, konkrétně USA s Austrálii a okolím. Austrálie přispěje padesáti miliony dolarů, Spojené státy dají patnáct.

Velká Británie bude mít nový nejrychlejší superpočítač. Poběží na univerzitě v Bristolu a vyjde na 225 milionů liber. Stroj dodá Hewlett Packard Enterprise. Cray EX bude mít přes pět tisíc karet Nvidia GH200.

Oxide je zajímavý startup nabízející serverový on-premise hardware s možnostmi cloudu. Firma teď získala investici 44 milionů dolarů, mezi investory je i Intel. Vyzvat Dell či HPE s jejich podobnými nabídkami bude nelehké.

