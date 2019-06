 »  YouTube odstraní počty sledujících, Chrome omezí blokátory a ani na iPhonech nemáte soukromí

Weby se skvělým umístěním v Googlu spíše ignorují přístupnost. Ukazuje to studie Google Lighthouse Ranking Factors 2019 (web, kterému by rozhodně neuškodilo změnit světle šedou barvu písma na bílé). Detaily viz Study Shows High Ranking Websites Are Neglecting Accessibility , a pokud si chcete otestovat vlastní web, tak viz Google Lighthouse .

The North Face a Leo Burnett Tailor Made se pokusili manipulovat Wikipedii ve vlastní komerční prospěch. Viz Let’s talk about The North Face defacing Wikipedia a THE NORTH FACE USED WIKIPEDIA TO CLIMB TO THE TOP OF GOOGLE SEARCH RESULTS . V krátkosti k tomu využili náhradu fotografií na Wikipedii za vlastní fotky obsahující reklamu. A korunu nasadili tím, že lživě tvrdili, že na tom spolupracovali s Wikipedií.

Google stále chce zásadně omezit možnost používání blokátorů reklamy. Nově to ale umožní pouze firemním (platícím) zákazníkům. Je to praktická ukázka toho, jak to dopadne, když má tvůrce prohlížeče jako hlavní obchodní zájem zobrazování inzerce. Viz Google to restrict modern ad blocking Chrome extensions to enterprise users a Google relents slightly on ad-blocker crackdown – for paid-up enterprise Chrome users, everyone else not so much .

Antimonopolnímu šetření bude čelit nejspíš i Amazon, zajímá se o něj americká FTC. Viz U.S. regulators divide scrutiny of Amazon and Google: Washington Post .

Americké ministerstvo spravedlnosti chystá antimonopolní šetření Googlu. Holding Alphabet, pod který Google patří, měl v roce 2018 příjmy 136,8 miliardy dolarů a 85 % z nich tvoří příjmy z reklamy. Google ovládá více než 70 % vyhledávacího trhu. Viz Justice Department is reportedly preparing antitrust probe of Google .

Rozpoznávání obličejů ve škole v New Yorku je jen další ukázkou toho, kam až mohou dojít nápady nasadit nepromyšleně technologie. Nechybí ani to, že důvodem mají být střelby v amerických školách. Systém má prý bránit vstupu lidem, kterým škola zakázala vstup, a dalších se nemá týkat. Viz New York school district's facial recognition system sparks privacy fears a A MESSAGE FROM SUPERINTENDENT BRADLEY .

Microsoft Xbox Game Pass bude nově i pro Windows 10. Hry v Microsoft Store navíc přestanou mít jako požadavek UWP. Cena a přesné podmínky zatím nejsou známé. Nové hry se navíc Microsoft chystá pouštět do světa i přes další herní obchody. Viz Microsoft's Xbox Game Pass is coming to PC.

Google se chystá změnit mechanismus přidělování práv k účtům. Ze stávajícího jednoho dotazu na přidělení všech požadovaných práv se vše změní na postupné dotazování na jednotlivá práva. V principu je to potřebná a zásadní změna, ale provedení pro uživatele je značně nepraktické a obtěžující. Ve finále povede k tomu, že prostě na všechno budou klikat „ano“. Viz Google is about to change the account access permission workflow.

Windows 10 Home Ultra? Jde o marketingový termín, který si Dell vymyslel a který reálně neexistuje. To, co Dell dodává se svými počítači, jsou prostě Windows 10 Home. Nekoná se ani žádné vylepšení pro hardware těchto počítačů (Dell XPS model). Viz Windows 10 Home Ultra.

ByteDance chce uvést na trh vlastní telefon. Provozovatel TikToku doufá, že telefon vybaví vlastními aplikacemi. V první řadě jde o čínský trh. Dřívější podobné pokusy končily neslavně, stačí vzpomenout na Facebook a rok 2013. Viz TikTok’s parent company ByteDance reportedly wants to launch its own phone.

3D Touch od Applu? Mrtvé. Haptic Touch? Mrtvý. Otázkou zůstává, proč. Věnují se tomu v In death, 3D Touch shows Apple has innovated without an endgame a v zásadě viní Apple z toho, že nemyslí na konečné využití. Osobně bych spíš řekl, že 3D Touch je problematické rozšíření klasického podržení displeje s ještě problematičtějším modelem využití (včetně situací, kdy využít nepůjde s ohledem na prostředí, kde se telefon nachází). Pravda je každopádně ta, že pokud to v aplikacích nikdo nezačal používat, tak se to prostě rozšířit a udržet nemohlo. Jenže to je ta klasická „hlava 22“ – proč něco dávat do aplikací, když to nikdo nepoužívá. A proč se namáhat, když běžné podržení v zásadě umožní totéž.

Pokémon Go vstupuje do fitness se sledovačem spánku Pokémon Sleep. Představili ale i nějaké další věci pro Switch a navíc Pokémon Home, cloudovou službu pro ukládání (Switch, iOS a Android).

Engagement (zapojení) na Facebooku stále klesá. Klesá i míra užívání, je o 3 minuty denně nižší (38 minut v roce 2018, 41 v roce 2017). Nutno dodat, že jde o čísla týkající se USA. Facebook na problémy zareagoval tím, že přestane zveřejňovat čísla o míře využití jeho mobilní aplikace. Jak jinak. Viz Facebook doesn't want to talk about how many people use its app anymore a Facebook's engagement is sinking with no end in sight.

Cílení reklamy podle chování vydavatelům nefunguje. Zjistila to studie a podle Behavioral Ad Targeting Not Paying Off for Publishers, Study Suggests to může ovlivnit i to, kam se vyvine bitva o soukromí. Ve skutečnosti nic nového, algoritmické odhadování zájmů uživatelů sociálních sítí ve velké míře nedokáže správně zjistit, o co mají zájem. Míra chybovosti se pohybuje od 30 až do 70 procent. Onen vliv na bitvu o soukromí je vcelku jasný, pokud hromadění údajů o uživatelích nevede k možnosti na ně cílit, tak nemá smysl tyto údaje hromadit.

Cesta Huawei na vrchol je dlážděna obviněními z nerespektování intelektuálního vlastnictví, krádeží a pochybné etiky. Viz Huawei’s Yearslong Rise Is Littered With Accusations of Theft and Dubious Ethics.

Soukromí na iPhonu? Dle Applu priorita, reálně jsou aplikace prošpikovány sledovacími mechanismy. Podle It’s the middle of the night. Do you know who your iPhone is talking to? během jediného týdne z telefonu odcházela data v 5400 případech. Předávají polohu, e-maily, telefonní číslo, značkují si telefon pro pozdější rozpoznání, samozřejmě i IP adresu, přes kterou zrovna jste připojení, a běžně vše, co o telefonu či tabletu lze zjistit. Za jediný měsíc by zmíněné aplikace jenom v tomto ohledu přenesly 1,5 GB dat. Vlastně víc, než je běžný FUP u českého mobilního operátora. Některé z aplikací obsahují i více než jeden šmírovací přídavek – DoorDash na objednávání jídla jich například používá devět. Včetně těch od Facebooku a Googlu.

Grindr umožnil čínským zaměstnancům vidět data milionů amerických uživatelů. Grindr je přitom gay seznamka a řada informací zde dostupných je zásadně zneužitelná. Ke zneužití prý dojít nemělo, ale zjištění o tom, že čínský vlastník zpřístupňuje data svým lidem, nakonec vedla k tomu, že by Grindr měl změnit majitele. K tomu by mělo dojít příští rok. Viz Exclusive: Behind Grindr's doomed hookup in China, a data misstep and scramble to make up.

Flipboard byl hacknut a provozovatelé o tom nevěděli více než devět měsíců. Hackerům se podařilo získat přístup k databázím. Flipboard má přitom přes 145 milionů měsíčních aktivních uživatelů – ohrožena by prý ale měla být jenom část nebo jenom část jejich dat (ale víte, jak to s hacknutím chodí). Uniklá data určitě zahrnují jména, e-mail, šifrovaná hesla (hash+salt). Ta ostatně služba preventivně resetovala (a považujte je za kompromitovaná, zejména ta starší než z března 2012, kdy byl používán pouze SHA-1). Hrozbou je u únik tokenů, kterými se uživatelé připojili na sociální sítě. Viz NOTICE OF SECURITY INCIDENT.

Služba Canva byla také hacknuta, data 139 milionů uživatelů skončila v rukou útočníka. Hesla měla být ukládána jako hash+salt (bcrypt), takže teoreticky jsou v bezpečí. Na druhou stranu, stejně jako u Flipboardu platí poznámka, že nikdo neví, jak to bylo, a preventivně proto považujte své heslo z Canva za kompromitované. Viz Australian tech unicorn Canva suffers security breach. Uniklá data obsahují uživatelská a skutečná jména, e-maily, město a zemi. Hash hesel unikl pro 61 milionů uživatelů, u ostatních pak token pro Google, který byl použit pro přihlášení. Hack se netýká služeb Pexels a Pixabay, které Canva nedávno koupila.

Kompromitované instalace Dockeru přes Shodan infikují další cíle. Jsou využívány i pro dolování kryptoměn. Zajímavé čtení v Compromised Docker Hosts Use Shodan to Infect More Victims a Infected Cryptocurrency-Mining Containers Target Docker Hosts With Exposed APIs, Use Shodan to Find Additional Victims.

V žádosti o vízum do USA bude nově nutné uvést sociální sítě. A to všechny účty, které žadatel používal za posledních pět let. Ministerstvo zahraničí chce sociální sítě analyzovat. Co na nich chce objevit, je otázka, ale určitě se najde dost nových důvodů, proč vízum neudělit. Vše je založené na původním nařízení s názvem „Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States“, které najdete pod Executive Order 13780. Viz The State Department will start asking visa applicants for their social media accounts a Trump administration to ask most US visa applicants for social media information.

Apple promazal účty iTunes na sociálních sítích. Podle Apple Wipes iTunes Pages on Facebook and Instagram, Begins Moving Away From iTunes Links jde o další náznak toho, že iTunes to mají spočítané. Navíc to vypadá že stránka iTunes na Facebooku se spojila do stránky Apple TV. Ve skutečnosti je to ale tak, že už v říjnu 2017 byla vytvořena stránka Apple TV Dummy, v říjnu 2016 přejmenována na Apple TV a nakonec 1. června 2018 přejmenována na iTunes. Aktuální Apple TV má za sebou podobnou cestu a skutečně vznikla spojením (duben 2009 iTunes, duben 2019 spojení s iTunes a 31. května 2019 změna jména na Apple TV). Je to logické, protože „merge“ (spojení stránek) umožňuje vždy spojit menší do větší.

Facebook opět mění algoritmy viditelnosti pro stránky a skupiny. Podle Using Surveys to Make News Feed More Personal se prý bude dotazovat uživatelů, co vlastně chtějí vidět. Vcelku nejde o nic nového, tento způsob Facebook opakovaně v minulosti používal a nikdy to nefungovalo. Nově je ale navíc mezi faktory ovlivňujícími viditelnost toho, co jste si „objednali“, to, jak dlouho jste fanoušci, jak často se zapojujete a kolik příspěvků stránka či skupina zveřejňuje. Prostě přibude další kupa důvodů, proč příspěvky bez připlácení za dosah budou vidět ještě méně.

YouTube Gaming končí. Ti, kdo si službu předplatili, dostanou předplatné klasického YouTube. Ti, kdo si zde ukládali obsah, budou mít smůlu, nepřenese se. YouTube Gaming spustil Google v roce 2015 víceméně jako reakci na Twitch koupený Amazonem. Detaily ke konci viz Understand upcoming changes to YouTube Gaming a od 30. května najdete herní obsah na www.youtube.com/gaming.

Amazon chystá zásadní čistku mezi malými dodavateli, píše Bloomberg v Amazon Is Poised to Unleash a Long-Feared Purge of Small Suppliers. Přestane od nich ve velkém objednávat. Tohle bude zajímavé sledovat. Důvodem by mělo být omezení nákladů a zaměření velkoobchodních nákupů pouze na velké dodavatele. Pokud k tomu skutečně dojde, jde o opravdu zásadní změnu strategie Amazonu a také velký zásah do chodu malých výrobců a dodavatelů. Ti budou muset najít způsob, jak prodávat přímo jednotlivým zákazníkům.

Uber zruší špatně hodnoceným pasažérům možnost používat jeho služby. Zdůvodňuje to tím, že když už hodnotí řidiče a ty špatně vyhazuje, tak bude stejně hodnotit i cestující. Nezbývá než se těšit na souboj v negativních hodnoceních z obou stran. Viz Uber Will Start Booting Shitty Passengers From Its App.

Uber byl za poslední čtvrtletí 1,01 miliardy dolarů ve ztrátě. Při příjmech 3,10 miliardy dolarů. Viz Uber stock rises as net losses match expectations.

Největším problémem online hudby jsou metadata. Jejich absence či nedostatky mohou za miliardy v nevyplacených odměnách umělcům. Viz METADATA IS THE BIGGEST LITTLE PROBLEM PLAGUING THE MUSIC INDUSTRY a What's The Deal With Black Box Royalties?

Zpráva o stavu obsahového marketingu 2019 v infografické podobě je k nalezení v The 2019 State of Content Marketing [Infographic].

25 nejvlivnějších PPC expertů roku 2019 je příklad infografiky, která postrádá to nejzásadnější: možnost ony experty začít sledovat, přejít na jejich weby a sociální sítě. Pro něco takového se prostě obrázek nehodí. Viz The Top 25 Most Influential Experts of 2019, kde ani v doprovodném článku nenajdete nic víc než jen onu infografiku. Poučné.

