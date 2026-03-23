YouTube se stal největší mediální firmou na světě, Disney je těsně druhý

Server YouTube poprvé překonal mediální divizi Walt Disney Company v ročních tržbách. Podle analýzy americké poradenské firmy MoffettNathanson se stal největší mediální společností na světě.
Platforma vlastněná společností Alphabet dosáhla v roce 2025 odhadovaných celkových tržeb 62 miliard dolarů (asi 1,3 bilionu korun). Odsunula tak na druhé místo společnost Disney, jejíž mediální aktivity ve srovnatelném období vydělaly 60,9 miliardy dolarů.
Přesné srovnání výnosů je ale omezené tím, jak podrobné údaje poskytují americké společnosti ve svých výročních zprávách. Alphabet v povinném hlášení pro burzovní dohled vykazuje samostatně tržby za reklamu na YouTube, ale výnosy z předplatného uvádí hromadně za všechny produkty (tedy včetně cloudových úložišť nebo obchodu Google Play). Šéf Alphabetu Sundar Pichai pouze v komentáři k výsledkům hospodaření připustil, že roční tržby YouTube „překročily 60 miliard dolarů z reklamy a předplatného dohromady“.
Přesnější číslo 62 miliard tedy vychází z vlastních propočtů poradenské firmy MoffettNathanson. Většinu sumy v každém případě tvoří peníze od inzerentů. Tržby z digitální reklamy loni podle burzovního výkazu dosáhly 40,4 miliardy dolarů. Zbytek jsou platby od uživatelů za předplatné služeb YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Music a sportovního balíčku NFL Sunday Ticket.
Při srovnání se společností Disney se záměrně nezapočítávají výnosy její zábavní divize, kterou tvoří proslulé tematické parky plné různých atrakcí nebo zaoceánské plavby. Z těchto aktivit Disney inkasoval dalších 32,6 miliardy dolarů.
Analytik Michael Nathanson odhadl, že kdyby YouTube fungoval jako samostatná firma obchodovaná na burze, jeho celková hodnota by se pohybovala mezi 500 a 560 miliardami dolarů (10,5 až 11,8 bilionu korun).
Byla by tedy vyšší než součet hodnoty všech pěti největších hollywoodských skupin (Disney, Comcast, Warner Bros. Discovery, Sony a Paramount Skydance), dokonce i při započítání jejich aktivit mimo zábavní průmysl. Nejbližší konkurent YouTube, streamovací služba Netflix, má na burze hodnotu zhruba 409 miliard dolarů.
„V prostředí plném obav o životaschopnost obchodních modelů vytváří globální dosah YouTube a jeho inovativní nabídka neobvykle vysokou konkurenční bariéru,“ upozornil Nathanson v analytické zprávě pro klienty. Na rozdíl od většiny konkurentů YouTube těží ze změn v diváckých návycích a z přesunu uživatelů na digitální platformy.
Příjmy z placené části YouTube rychle rostou, jen virtuální kabelová televize YouTube TV má kolem deseti milionů předplatitelů. Alphabet přitom oznámil, že chystá nové cenově dostupnější balíčky YouTube TV, ve kterých rozdělí tematicky zaměřené televizní stanice do deseti různých nabídek. Balíček s přímými přenosy nedělních zápasů amerického fotbalu zaznamenal nejvyšší počet platících předplatitelů v celé historii tohoto produktu.
Podle šéfa obchodní divize Google Services Philippa Schindlera je přitom třeba tržby z reklamy a předplatného na YouTube vnímat jako celek. Když divák přejde z bezplatné verze na placený tarif, reklamní příjmy se sice sníží, ale celkový byznys na tom vydělá.
Dominanci YouTube potvrzují i data o sledovanosti v USA od agentury Nielsen. Její projekt měří veškeré sledování obsahu na televizních obrazovkách v Americe bez ohledu na zdroj. V lednu 2026 připadalo na YouTube 12,5 procenta z celkového denního času, který američtí diváci tráví před televizní obrazovkou, přičemž celý tento žebříček vedl jedenáct měsíců v řadě. Předčil tedy nejen své konkurenty jako Netflix nebo Disney+, ale i tradiční americké kabelové a pozemní televizní sítě.
Rapidně rostou i krátká videa Shorts, která mají celosvětově přes 200 miliard přehrání denně. V řadě zemí včetně USA už Shorts vydělávají v přepočtu na jednu hodinu sledování více než klasická videa na YouTube. Platforma se stala také vyhledávaným prostorem pro podcasty. Jen v říjnu 2025 diváci na televizních obrazovkách přehráli přes 700 milionů hodin podcastového obsahu, což je o 75 procent více než o rok dříve.
Na rostoucí sílu YouTube upozorňuje i šéf Netflixu Ted Sarandos. V rozhovoru pro server Politico minulý týden poznamenal, že regulátoři a politici zásadně podceňují, čím YouTube ve skutečnosti je. YouTube je přímým konkurentem na televizním trhu, zvlášť v domácnostech s chytrými televizory připojenými k internetu. Dodal, že lidé stále vnímají YouTube jako „hromadu videí s kočkami“, ale ve skutečnosti si divák vybírá mezi YouTube a Netflixem nebo národními stanicemi úplně stejně, jako by volil mezi dvěma televizními kanály. Sarandos tím argumentoval v kontextu debaty o neuskutečněné akvizici Warner Bros. Discovery ze strany Netflixu, při níž regulátoři podle něj nedostatečně zohlednili konkurenční sílu YouTube.
Už citovaná analytická společnost MoffettNathanson ostatně upozornila, že pokud by se sečetly tržby aktuálně fúzujících firem Paramount a Warner Bros. Discovery, dosáhly by za rok 2025 dohromady 66,2 miliardy dolarů. Teoreticky by tedy YouTube v případě sloučení stále předčily. Výzkumníci však mají za to, že tento náskok po plánovaném spojení obou firem nepotrvá dlouho, protože YouTube ve srovnání s nimi roste rychleji.
YouTube jen za poslední čtyři roky vyplatil tvůrcům, hudebním společnostem a mediálním partnerům přes 100 miliard dolarů (přes 2,1 bilionu korun). „Tento ekosystém v roce 2024 přispěl v USA 55 miliardami dolarů k hrubému domácímu produktu a pomohl vytvořit přes 490 000 pracovních míst na plný úvazek,“ tvrdí generální ředitel YouTube Neal Mohan.
Za klíčový faktor budoucího růstu YouTube označuje MoffettNathanson rozvoj nástrojů umělé inteligence, které tvůrcům usnadní a zlevní produkci obsahu. „Pokračující vývoj generativní AI pomůže tvůrcům vytvářet ještě působivější obsah, který bude lépe cílený a lépe monetizovaný,“ stojí v analytické zprávě.
Celý koncern Alphabet na umělou inteligenci sází v obrovském měřítku. V roce 2025 investoval do infrastruktury, serverů a datových center celkem 91,4 miliardy dolarů a na rok 2026 oznámil plán zvýšit tyto investice na 175 až 185 miliard dolarů. Sundar Pichai při komentování hospodářských výsledků přiznal, že poptávka po výpočetním výkonu pro AI převyšuje nabídku a firmu budou i v roce 2026 brzdit nedostatečné kapacity.
Společnost Alphabet vykázala za rok 2025 celkové tržby 402,8 miliardy dolarů, přičemž hranici 400 miliard překonala poprvé v historii. Čistý zisk dosáhl 132,2 miliardy dolarů, meziročně o 32 procent více. YouTube je přitom jen jednou z rostoucích částí firmy. Například cloudová platforma Google Cloud zvýšila tržby o 36 procent na 58,7 miliardy dolarů.
