 »  Google v Česku spustil služby YouTube Music a YouTube Premium

YouTube právě v Česku spustil svoji hudební službu s názvem YouTube Music, ta částečně nahrazuje Google Play Music a v placené verzi umožní uživatelům poslechový zážitek bez přerušování reklamami a možnost stahovat hudbu do offline režimu. Druhou právě aktivovanou novinkou je služba YouTube Premium, která na bázi měsíčního předplatného nabízí možnost konzumovat veškerý videoobsah bez reklam a jednoduše stahovat videa.

Nová služba pro streamování hudby byla od Google poměrně logickým krokem. Podobné platformy nabírají ve světě čím dál tím zajímavější momentum a začínají již generovat i zajímavý profit. Samotný prostor navíc začíná být extrémně kompetitivní a Google Play Music se nikdy nepodařilo prosadit do té míry, aby byla alespoň trochu porovnatelná s dominantními konkurenčními platformami Apple Music a Spotify.

YouTube naopak svému tržnímu segmentu vládne svrchovaně a stále roste na popularitě nejen jako skrze tradiční videoobsah, ale také jako hudební platforma (od poslechu přes živá vystoupení po hudební videa). Co nového YouTube Music přináší?

Hudební katalog se špetkou umělé inteligence

Hudební streamovací služba YouTube Music staví především na velkém hudebním katalogu (posluchači zde najdou kromě oficiálních alb i videa, remixy, unikátní živá vystoupení, covery a Google slibuje i tisíce playlistů pro každý žánr) a inteligentní práci s ním. Služba se pomocí svých algoritmů snaží doporučovat uživateli hudbu nejen podle žánru, ale i podle toho, čemu se zrovna věnuje, kde se nachází a co se právě děje ve světě.

Vedle doporučení přizpůsobených tomu, jakou hudbu uživatel obvykle poslouchá, kde se nachází nebo čemu se právě věnuje, přináší služba také pokročilé vyhledávání na bázi strojového učení. To by mělo umožňovat dohledat například požadovanou skladbu, i když uživatel zapomněl název a autora, nebo se dokonce přeslechl. Dědictví videoplatformy Youtube se projevuje ve velkém množství videoklipů, u kterých je možné kdykoli v průběhu skladby jednoduše přepnout na audioverzi.

Služba je dostupná skrze mobilní a desktopovou aplikaci určenou speciálně k poslechu hudby a existuje ve dvou verzích – bezplatnou s reklamami, která má zjevně za úkol pomoci Googlu nabrat rychle dostatečnou masu uživatelů, a Music Premium bez reklam. S verzí Youtube Music Premium za 149 Kč za měsíc uživatelé získají možnost poslouchat hudbu bez přerušování reklamním obsahem, mimo otevřenou aplikaci (na pozadí) a možnost stahovat videa do offline režimu pro případ špatného připojení.

Službu lze také za příplatek 229 Kč měsíčně sdílet v rámci programu Youtube Music Family Plan až se šesti rodinnými příslušníky. Aplikaci služby lze stáhnout jak pro Android, tak i pro iOS.

Soudě dle reakcí zahraničních uživatelů má zatím služba po funkční stránce co dohánět jak proti konkurenci, tak postrádá i některé vymoženosti Google Play Music. Berme to však zatím spíše tak, že máme zatím stále ještě co do činění s betaverzí, která za pár let může vypadat úplně jinak.