 »  Youtubeři a syndrom vyhoření, facebookové příspěvky 14 milionů lidí omylem veřejné a proč lidé pirátí

Google má za lubem něco děsivého, ukazuje The Selfish Ledger. Není jediný, něco podobného se asi odehrává i v hlavě Marka Zuckerberga a řady dalších lidí. Ve zmíněném videu je ale vše postavené na řadě utopických historických referencí a celé to vypadá utopicky a děsivě. Uklidnit by vás mělo to, že Google tvrdí, že nic z videa nemá žádnou vazbu na kterýkoliv z jeho produktů. Prostě buďte v klidu.

Facebook rozdával data uživatelů firmám, včetně čínského Huawei. Prý se nemáme bát, Facebook tvrdí, že Huawei si na své servery žádná data neuložil a vše mělo zůstávat jen v telefonech. Hezké pohádky. Viz Facebook Confirms Data-Sharing Deals With Chinese Tech Firms, kde zjistíte, že od roku 2007 předával Facebook data uživatelů zhruba šedesáti výrobcům mobilních telefonů a že aktivita stále pokračuje, včetně stále platné smlouvy s Huawei. Data poskytoval i Applu, Amazonu a Microsoftu.

Google odstranil vajíčka z emoji salátu, aby bylo vhodné i pro vegany. Ne, to není vtip. Viz Google removes egg from salad emoji to make it inclusive to vegans, the internet reacts. Otázkou je, jestli by neměl odstranit ještě rajčata, spousta lidí je v salátu odmítá.

AsteroidOS ■ Takhle mělo vypadat BlackBerry Key2 ■ StarUML V3 ■ Rakuten koupil Curbside ■ DNS pro Tor ■ Uber chce koupit Motivate ■ Chief Apology Officer, dobrý nápad ■ RIP Yahoo Messenger ■ AI a Google

Chyba v Yoast SEO Plugin pro WordPress vedla k poklesu umístění ve vyhledávání. Docela zajímavá záležitost, popsaná v Yoast SEO Plugin 7.0 Bug Causes Ranking Drops, tak trochu ladí k tomu, že pokud se spoléháte na to, že vaše SEO „vyřeší“ nějakým zázrakem nějaký plugin pro váš WordPress, tak jste na dost špatné cestě. A viz též Media / attachment URL: what to do with them?

Editoři Apple News mají v oblibě několik hlavních zpravodajských platforem. Zjistila to analýza a není na tom vcelku nic překvapivého. Viz Study: Apple News’s human editors prefer a few major newsrooms.

Instagram zabil lifestyle blogování. Píší to v INSTAGRAM HAS KILLED THE ART OF LIFESTYLE BLOGGING a není to jenom o Instagramu, ale obecně o influencerech. Trochu tam ale zapomínají na to, že Instagram je plně ovládaný Facebookem, zatímco u blogů nikdo jejich dosah uměle neomezuje.

Po Minecraftu zamířil do vzdělávání i Roblox. Klon Minecraftu spouští Roblox Education. Snad ale opravdu není cílem jenom to, aby děti budovaly hry v prostředí Robloxu (podívejte se na Roblox Studio). Roblox má dnes přes 60 milionů měsíčních aktivních uživatelů a zhruba 2 miliony těch, kteří budují. Ti nejlepší si prý vydělají 2–3 miliony dolarů ročně a v minulém roce Roblox celkem vyplatil tvůrcům 30 milionů dolarů. Učitelům Roblox nabízí materiály, které je naučí vše potřebné. Viz Inspiring a New Generation of Creators with Roblox Education.

Fortnite míří na Nintendo Switch. Po Windows, macOS, Xboxu, PS4 a iOSu. V létě by navíc měla být i verze pro Android. Viz Fortnite might soon arrive on the Nintendo Switch.

Sophos je jedničkou v testu exploitů, zablokoval 34 z 35. Navíc velmi výrazně více než ostatní produkty. Viz The results are in: Sophos ranks #1 in exploit protection!

ASUS má novou základní desku, která podporuje dvacet grafických karet. Je určena těžařům kryptoměn, kteří si tak mohou postavit těžařskou farmu s jednou jedinou základní deskou. Na spotřebě při těžení toho ovšem až tak moc neušetří. Viz ASUS Announces H370 Mining Master Motherboard.

Ne, Google nepřestal prodávat tablety. Jen se jim z webu ztratila jedna sekce. Omylem, jak jinak, takže ji později museli vracet. Viz Google quits selling tablets a [Update: It's back] Google unceremoniously removes the tablet section from official Android website. Nutno dodat, že navrácená nabídka není nijak široká.

Xiaomi Mi 8 vypadá jako dvojče iPhonu X. Celé je to ještě zábavnější v tom, že kopírovat notch je dost zvláštní nápad. Všeobecně panuje shoda, že nejde o nic, co by stálo za kopírování, a pro samotný systém telefonu (displej) jde jen o zbytečnou komplikaci. Ale posedlost „bezrámečkovostí“ je tady v plné parádě. Ale jinak je tenhle kousek železa hodně zajímavý. Viz Xiaomi’s Mi 8 may be its most brazen iPhone copycat yet.

Nová pravidla inzerce Facebooku nutí noviny registrovat se jako političtí inzerenti. Pokud to neudělají, Facebook jim reklamy zamítne (příklad zrušené inzerce). Pravidla, která měla zastavit vměšování Ruska do politiky, se tak (jak jinak) ukazují jako likvidační pro legitimní aktivity. Viz Facebook’s ad rules are forcing news outlets to register as political advertisers a nutno dodat, že www.facebook.com/politicalcontentads je skvělé místo pro studování nejenom „politické“ inzerce, ale také výkonu reklam.

Syndrom vyhoření u youtuberů popisuje YouTube’s top creators are burning out and breaking down en masse. Někteří YouTube „dočasně“ opouštějí, jiní nahrávají depresivní povídání o tom, jak se asi brzy zhroutí. Mohou za to prý neustále změny algoritmů, které jdou proti jejich posedlosti zůstat relevantní. Zrychlující se tempo vede k tomu, že youtubeři nestíhají vytvářet obsah, který by uspokojil jejich fanoušky. Vyhořením trpí i takové hvězdy jako PewDiePie.

Jak vás bezpečné DNS služby ochrání před phishingem? Z testu ve Phishing Protection — Comparing DNS Security Filters zjistíte, že některé, které to slibují, vás neochrání vůbec. Nejlépe v testu vychází CleanBrowsing DNS.

Instagram sleduje, jak ho ovládáte: jak rolujete, čeho se dotýkáte. Tvrdí, samozřejmě, že to potřebuje, aby uživatele chránil před boty. Což, jak dlouho víme, je v zásadě neúspěšný boj. Instagram je dnes hlavně charakteristický masivním nákupem falešných Líbí i komentářů. Viz Instagram says it tracks how you tap and scroll inside the app a neříkejte, že o tom nevíte. V rámci #GDPR jste se o tom dozvěděli a odsouhlasili to.

Služba Ticketfly byla hacknuta a unikly údaje o minimálně 26 milionech uživatelů. E-maily, adresy bydliště, telefonní čísla a možná i další osobní data. Hacker, který web napadl a data získal, ale zveřejnil jenom část získaných údajů, takže rozsah úniku může být ještě větší. Hacker navíc upozorňuje, že Ticketfly ještě před hacknutím kontaktoval s nabídkou nápravy chyby za jeden bitcoin. Na e-maily nikdo neodpověděl, následkem čehož došlo k hacknutí. Viz Hacker Stole 26 Million Email And Home Addresses Of Ticketfly Users.

Také služba MyHeritage byla hacknuta a unikly e-maily a hesla 92 milionů účtů. Data o DNA ani údaje o platebních kartách v úniku nejsou a jsou navíc umístěna na jiném serveru než ten, ze kterého unikly údaje o účtech. Viz MyHeritage Statement About a Cybersecurity Incident, kde uvádějí, že hesla byla hashována a nemělo by být možné získat jejich použitelnou podobu.

Proč lidé pirátí? Nemají peníze, nenašli možnost získat obsah legálně nebo legální cesta není dostupná. Je to logické, víme to už roky, ale tady je to alespoň podložené studií. Ta se týká Velké Británie a zjistila, že 60 % tamních obyvatel někdy něco upirátilo. Většina z nich ale k obsahu nejprve hledá legální cestu. Viz Anti-piracy group's study reveals that pirates are mostly people who couldn't afford, find, or use a commercial version a Pirates Are Valuable Customers, Not The Enemy.

Malware VPNFilter je nebezpečnější a rozšířenější, než se původně předpokládalo. Z původních 16 napadnutelných zařízení je 71, a to včetně routerů Asus a D-Link. Odstranění restartem navíc už nemusí pomoci, nová varianta přežije a je nutné aktualizovat firmware. Což, jak víme, nebývá u starších routerů až tak snadné. Viz VPNFilter Can Also Infect ASUS, D-Link, Huawei, Ubiquiti, UPVEL, and ZTE Devices.

Facebook spustil Fb.gg, konkurenci pro Twitch. Jde o herní videohub, s jehož pomocí chce Facebook přilákat ty, kdo se běžně více než tři hodiny týdně dívají na to, jak jiní lidé hrají hry. To „gg“ má být „Good Game“. Lákadlem pro herní streamery má být to, že mají možnosti si vydělat peníze, ale založené je to na poněkud zvláštním nápadu, že si diváci budou kupovat hvězdičky a ty poté udělovat streamujícím. Facebook si pochopitelně část příjmů nechá (od jednoho do 49 procent). Viz Facebook launches Fb.gg gaming video hub to compete with Twitch.

Facebook omylem veřejně zpřístupnil příspěvky 14 milionů uživatelů. Šlo o změnu výchozího nastavení pro nové příspěvky a „chyba“ se stala, když Facebook testoval novou funkčnost. Trvalo mu pak čtyři dny, než chybu napravil. Na téhle další ukázce toho, že Facebook nedokáže uživatelům nabídnout soukromí, je vlastně nejzajímavější to, že se vždy zásadně stávají právě chyby, které soukromí uživatelů narušují. Náprava chyby ovšem také není bez chyby, Facebook 14 milionům lidi všechny příspěvky z doby chyby prostě změnil na neveřejné, bez ohledu na to, jak to vlastně chtěli. Viz Facebook bug set 14 million users' sharing settings to public a An Update on the Audience Selector Error.

Návštěvnost z Facebooku se mírně vrací zpět. Ve skutečnosti ale dobře uděláte, pokud budete hodně pracovat na návštěvnosti z vyhledávačů. Podle New Report Shows the Impact of Facebook's Algorithm Shift on Publishers je sice vidět zlepšení v květnu a červnu, ale takhle to nemá šanci dlouhodobě zůstat.

Do titulku Twitter troll David Leavitt offers up a master class in how to be an asshole si můžete za David Leavitt dosadit třeba i Jiří Ovčáček, je to zcela stejná liga. Exhibice trollů a duševních chudáků na Twitteru (ale nejenom tam) tak nějak patří k věci. Bohužel se ostatní uživatelé stále nenaučili je prostě ignorovat.

Když do Google aplikace na mobilu napíšete „the1975..com“, stane se něco velmi podivného. Zobrazí se vám vaše textové zprávy. Totéž se stane, když tam napíšete „izela viagens“ a ještě nějaké varianty těchto dvou frází. Podle Google jde o chybu v detekci jazyka, což samo o sobě zní velmi zábavně. Viz Type ‚the1975..com‘ Into Your Google App to See a Weird Bug in Action a pozor, ne vždy a všude se tohle objeví. Oprava chyby je navíc už na cestě.

V TOP 20 žebříčku světových internetových firem Evropu nehledejte. Čínu ale ano. Podle The Mary Meeker slide that should terrify every European startup booster by to mělo Evropu děsit. Skutečnost je ta, že Evropa se spíše zabývá tím, jak zkomplikovat podnikání a existenci na internetu, než že by se snažila prorazit mezi internetové špičky. Nová studie Internet Trends 2018 je tady, takže studujte i další data.

Microsoft kupuje GitHub za 7,5 miliardy dolarů v akciích, viz Microsoft to acquire GitHub for $7.5 billion. Trh na to zareagoval hlavně tím, že řada lidí i firem začala migrovat pryč z GitHubu. Svého druhu je to asi dobrá zpráva pro GitLab, ale jak to celé bude dál, ukáže jen čas. Mrkněte případně i do Microsoft’s Github Acquisition – An Unbiased Analysis.

Toshiba končí s notebooky, za 36 milionů dolarů získá 80,1% podíl v této jednotce Sharp. Celé je to o to smutnější, že Toshiba byla pionýrem v noteboocích (laptopech) a v posledních letech byly její notebooky a ultrabooky jedněmi z nejlepších na trhu. Bohužel finanční výsledky tomu posledních několik let neodpovídaly, přidal se navíc i skandál s manipulací výsledků. Pokud se ptáte, proč zrovna Sharp, tak je to proto, že za touhle koupí je Foxconn a jeho rozšiřování aktivit. Mimo notebooků minulý týden klapl i prodej aktivit s flashovými paměťmi, i tam si Toshiba ponechala podíl, ale ztratila většinu. Viz Toshiba to Close the Book on Its Laptop Unit.

Legalizace a regulace Airbnb v Japonsku přinesla konec tisícům nabídek, i když se předpokládalo, že legální možnosti poskytovat vlastní byt pro krátkodobé ubytování pomůže Airbnb v růstu. Nutnost získat licence a vyhovět požadavkům na požární a další bezpečnost je zjevným dost jasným důvodem, proč se dokonce desítky tisíc bytů z nabídek ztratily. Nová pravidla navíc zjevně dorazila velmi rychle a vznikly tak problémy u starších rezervací. Viz Japan Legalizes Airbnb, and Thousands of Listings Vanish.

Čínský gigant v online platbách získal 14 miliard dolarů na globální expanzi. Ant Financial Services Group získal tuto investici ještě před vstupem na burzu a jde o historicky rekordní jednokolové financování (10 miliard v USD). Ant Financial se v roce 2014 oddělil od Alibaby a stojí za nejrozšířenější mobilní platební aplikací ve světě, který se stále více mění v bezhotovostní. Viz Chinese online payments giant Ant Financial raises $14 billion for global expansion.

20 cool věcí, které můžete dělat s Apple Watch je povedený přehled tipů a triků pro chytré hodinky od Applu. A některé nejsou čistě „jenom pro Apple“.

Kam míří video? V infografice Where’s Video Going? 10 Trends to Watch [Infographic] zmiňují většinu trendů, které jste už nejspíš potkali – live video, 360stupňové video, využití pro nakupování, virtuální realitu, nasazení pro zprávy i vliv na vyhledávání. Zmiňují ale i videoblogy, což se dá jako trend brát těžko.

