 »  Z aukce 5G kmitočtů je neprůhledný zmatek. Ale je to tajné!

Mohl to být ukázkový příběh o tom, jak se v Česku dělají důležitá strategická rozhodnutí. Místo toho je z aukce 5G kmitočtů béčkový špionážní thriller s neuvěřitelnými zvraty, lacinými hereckými výkony a nejistým koncem.

Vláda odvolala šéfa Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromíra Nováka (který těsně předtím sám rezignoval, ale protože tak učinil k 31. lednu, a kabinet jej odvolal k 27. lednu, platí vládní odvolání).

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka totiž hrozí, že se do aukce přihlásí jen jeden zájemce a navíc podle něj tajné službyvládě předložily informace o tom, že „průběh aukce vykazoval nestandardní prvky, které zpochybňují její nezávislost.“ O co konkrétně jde se veřejnost nedozví, vláda totiž o věci jednala v režimu „vyhrazené“.

Jak příhodné. Na jakoukoli otázku teď může ministr Havlíček odpovědět: já bych vám tak strašně rád řekl, o co jde, ale když já nemůžu, je to tajné! Proč? No, i to je tajné. Mimochodem, utajování se v poslední době začíná stávat oblíbeným modem operandi současného kabinetu – viz notně probíraná zakázka na systém pro prodej elektronických dálničních známek s utajeným zadáním.

Na co přišly tajné služby?

Existují patrně tři možnosti: za prvé by tajné služby opravdu mohly mít nějaké závažné informace týkající se 5G aukce. Podle náznaků by se v takovém případě mohly týkat v kuloárech mnohokrát probíraného možného propojení firem Nordic Telecom a operátora O2 ze stáje PPF Petra Kellnera.

Jenže končící šéf Rady ČTÚ říká, že při přípravě podmínek požádal premiéra Andreje Babiše o prošetření možných vazeb mezi oběma společnostmi, ale prověrka nic neprokázala. Spojení s O2 dlouhodobě popírá také Nordic. A současné podmínky aukce obsahují řadu omezení, která mají cíleně zamezit spojení potenciálního nového operátora s jinou firmou, převod kmitočtů nebo jejich nepovolené sdílení.

Není také jasné, proč by ministr s tak závažnými informacemi neseznámil šéfa Rady ČTÚ, který sám má prověrku na stupeň důvěrné (tedy vyšší než stupeň vyhrazené). Ledaže by šlo o druhou variantu.

Novák, Malý, Nordic

Ta předpokládá, že tajné služby přišly na něco závažného, co se týkalo samotného ex-šéfa Rady ČTÚ. V takovém případě by možná dávalo logiku, že Havlíček Novákovi bezpečnostní informace nepředal. Ale proč by mu v případě tak zásadního selhání nabízel setrvání v roli řadového člena Rady, jak sám na tiskové konferenci oznámil?

Vskutku příhodný příběh se o víkendu objevil v deníku E15, který na základě informací anonymního zdroje vydal článek o tom, že se chystá Novákovo odvolání. Důvodem měl být údajný střet zájmů, který měl spočívat v tom, že jsou podmínky aukce napsány na míru jedinému uchazeči – firmě Nordic Telecom.

A důkazem mělo být to, že se Novák stýká s ex-členem Rady ČTÚ a bývalým náměstkem ministerstva průmyslu Ondřejem Malým, který dnes jako konzultant externě pracuje pro PR agenturu, která pracuje pro Nordic. A to je vše. K odvolání šéfa regulačního úřadu dnes, zdá se, stačí jen to, že chodí na pivo se svým dlouholetým kolegou.