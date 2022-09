Z herních NFT impérií se stávají města duchů zamořená boty, tvrdí analýza

Společnost Jigger, která se specializuje na ochranu proti botům,ve své analýze Web3 tržišť, NFT metaverz a herních projektů objevila v rámci 60 analyzovaných projektů 200 000 botů. Dalším velkým problémem je také enormní množství účtů svázaných s jednou peněženkou (multi accounts). Na průzkum koncem srpna na svém twitterovém účtu upozornil její spoluzakladatel Levan Kverjveila.

Průměrný podíl botů vůči normálním uživatelům a hráčům podle firmy činí vcelku znepokojivých 40 procent. Celkově skóre u řady titulů s přehledem strčí do kapsy i odhady botů na Twitteru. Například u Tiny World, třetí nejpopulárnější NFT hry na BNB Chainu burzy Binance, má tvořit počet botů neuvěřitelných 70 procent všech hráčů. Metaverzum Mobox (také BNB Chain) jich má mít pro změnu 55 %.

To je poměrně alarmující, pokud přihlédneme k faktu, že BNB Chain dnes představuje hlavní vstupní bránu pro většinu společností, které chtějí poprvé smočit nohu ve světě NFT a play to earn hraní. K letošnímu srpnu připadalo z celkového počtu 1575 GameFi projektů (tedy těch, které kombinují prvky her a aplikací decentralizovaných financí) 40 % postaveno právě na BNB Chainu. Jen lehce přes 25 procent připadalo na vlajkovou loď blockchainových platforem, tedy na Ethereum, 15 % na Polygon a o pouhé jednotky procent se dělil zbytek trhu.

Boti se nicméně neomezují jen na hry, nalezneme je všude, kde je „ve hře“ nějaký možný materiální zisk. Jako příklad může posloužit protokol decentralizované burzy Biswap, která běží opět na BNB Chainu. Biswap se snaží udržet likviditu a nalákat uživatele na levné poplatky a promyšlený víceúrovňový systém referralů (doporučení) pro další uživatele. Systém ale zjevně není až tak dokonalý, aby odolal nájezdu 13 tisíc detekovaných botů, které přilákal příslib až 20% provize.

Níže je výčet nejdivočejších odhadů zamoření boty u jednotlivých projektů, zahrnují hry, decentralizované burzy a další DeFi protokoly:





AnRKeyX 84 % botů

ArivaCoin 87 % botů

Decentral games 64 % botů

Coin98 wallet 69 % botů

Cryptovoxels 65 % botů

Seascapenetwork (PolyCrowns) 52 %

SeedifyFund 49 % botů

Binary x 42 % botů

BombCryptoGame 42 % botů

fighttheages 41 %

Chainlegends 39 % botů

nftbmarket 38 %

SensparkMeta 34 % botů

Lovely finance 28 % botů

Lovely finance 28% botů

PositionEx 26 % botů

RadioCacaNFT 23 % botů

Pokud odhad od relativně neznámého Jiggeru odpovídá realitě, měli by začít ztrácet klidný spánek investoři, kteří do podobných Web3 aplikací v posledním roce vložili stovky milionů dolarů. Masivní investice navzdory útlumu aktivity na samotných NFT trzích ostatně neustaly ani v srpnu, kdy vzniklo několik nových fondů zaměřených na Web3 investice a investice do tokenových projektů.

Na konci léta získala signifikantní investiční kapitál ve formě konvertibilních dluhopisů (takových, které mohou být později proměněny na ekvitu) také Hongkongská společnost Animoca Brands. Ta namátkou v minulosti investovala kapitál například do největšího centralizovaného NFT tržiště – OpenSea, blockchainového herního vývojáře Dapper Labs (CryptoKitties, NBA Top Shot či NFL All Day) nebo svého času nejpopulárnější play to earn NFT hry Axie Infinity.

Boti a falešné účty nejsou samozřejmě jediným problémem GemFi segmentu. Například kapitalizace Top 50 herních tokenů klesla od ledna do srpna o více než 60 % (výzkum The State of Crypto Gaming od The Block), objevují se diskuze o tom, zdali čistokrevné play to earn hry musí vždy tak trochu připomínat Ponziho schéma a vzrůstajícím problémem jsou i krádeže drahých tokenů (od července 2021 do července 2022 byly ukradeny NFT tokeny – ovšem nejen herní – za 100 milionů dolarů). To jsou ovšem už zase jiné příběhy.