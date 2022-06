Žádné sledování Googlem či Facebookem. Na Slovensku vzniká anonymní chytrý telefon

Na Slovensku a v Bulharsku vzniká chytrý telefon, který by měl své uživatele odfiltrovat od neustálého sledování společností, jako jsou Google, Facebook a řady dalších. Vývojář Tibor Kaputa s firmou Secure Group chtějí na trh uvést jednoduchý přístroj s předinstalovanými aplikacemi Simple Mobile Tools, na nichž Kaputa už nějakou dobu pracuje.

Nedávná analýza vědců z University of Edinburgh ukázala, že telefony posílají data všude možně, k čemuž ani není nutné mít nainstalované aplikace typu Facebook, které jsou sledováním pověstné. Například telefony Huawei posílají data mimo jiné Avastu. Slovensko-bulharský přístroj má takovému nakládání s informacemi co nejvíce zamezit.

Kaputa v rámci Simple Mobile Tools nabízí 22 aplikací, které jsou postaveny na jednoduchém uživatelském rozhraní, anonymitě a open source. Využít lze například telefon, hudební přehrávač, SMS zprávy, zvukový záznamník, launcher aplikací, klávesnici, kalkulačku, poznámky, kalendář, správce souborů, galerii nebo hodiny. Zájemci je mohou používat na běžném Androidu.





„Přes Google Play máme kolem 55 milionů stáhnutí, v průměru 60 tisíc denně. Zahrnuje to bezplatné i placené aplikace. Hodně lidí si appky stáhlo z jiných zdrojů. Je ale těžké říci, kolik jich je, protože v aplikacích kvůli chybějícímu přístupu na internet nejsou žádné statistiky,“ sdělil Kaputa Lupě.

Jednodušší způsob

Právě tyto Simple aplikace se mají stát základem chystaného telefonu. S impulsem přišla Secure Group vyvíjející vlastní bezpečný software a hardware s tím, že by nový telefon zařadila do svého portfolia. Secure Group má i vlastní operační systém a dodává bezpečnostním, finančním a dalším organizacím po celém světě.

„Lidé se nás dlouhodobě ptají, zda existuje jednodušší způsob zprovoznění našich aplikací a bez nutnosti instalovat je samostatně. Ptají se také po našich ROM, které by šly použít s předinstalovanými appkami. Nic z toho jsme neměli, ani jsme se do toho nechtěli pouštět,“ vysvětlil Kaputa spojení s Bulhary.

První model telefonu má mířit na lidi vyžadující bezpečnost a soukromí. Další cílovou skupinou jsou uživatelé nevyžadující nejmodernější funkce a hardware, ale kteří v zařízení nechtějí zbytečné předinstalované a nesmazatelné nástroje.

Částečný dobrovolný přístup ke Googlu

Ke službám Google se částečně půjde dostat, a to skrze microG. Jde o open source implementaci knihoven Googlu sloužící jako náhrada Google Play Services. To se hodí nejenom z pohledu bezpečnosti, ale také autonomie. Kauza Huawei ukazuje, že jedny americké sankce dokáží přístup ke Googlu zaříznout a zcela zničit do té doby největšího hráče na trhu.

Simple telefon nebude mít předinstalovaný Chrome, Google Maps, Gmail ani žádné jiné aplikace od Googlu. „Naše aplikace komponenty Googlu nevyžadují. MicroG bude k dispozici pouze pro ostatní aplikace, které mohou tyto komponenty vyžadovat. Důvodem instalace okleštěného frameworku microG je zamezení sledování uživatelů Googlu, ale také to, že služby Googlu prostě nebudou potřeba,“ navázal Kaputa.

Podobně bude chybět obchod s aplikacemi Google Play Store. Aplikace mimo Simple Mobile Tools bude možné stahovat z obchodu F-Droid a dalších alternativ dle preferencí uživatelů. „Výhodou F-Droidu je i to, že se aplikace nemusí řídit pravidly Google Play. Google v poslední době výrazně omezuje funkčnost aplikací, což obhajuje vylepšenou bezpečností. Do značné míry je to ale úplný nesmysl,“ upozornil Kaputa.

Zařízení bude postaveno na Androidu 11 a časem se má dostat i na Android 12. Simple Mobile Tools se chtějí sladit s Material designem a slibují příjemný a konzistentní uživatelský zážitek. Nekonzistentnost aplikací na Androidu je ostatně jeden z důvodů, proč slovenské nástroje vznikly.

Telefon za devět tisíc

To, jaké přesné hardwarové parametry bude telefon mít, ještě slovensko-bulharští partneři nespecifikují. Velikost displeje se má pohybovat kolem 6,3″, k dispozici bude čtečka otisků prstů, zadní kamera nabídne rozlišení 48 megapixelů a přední kamera bude implementována jako výřez v horním rohu. Přístroj se bude navrhovat v Evropě, výroba má proběhnout v Číně. Podobně telefony vyvíjí třeba český Aligator. O výrobu a distribuci se postará Secure Group.

První model vyjde na asi 350 eur, tedy necelých devět tisíc korun. Za tyto ceny se dnes samozřejmě dají pořídit poměrně slušné přístroje, mimo jiné díky úsporám z rozsahu. Tyto výhody Simple a Secure Group nemají.

„Zákazník si ale koupí telefon a poplatky končí. Může si ho používat, na co chce. Nebudeme mu vnucovat žádné další služby ani nebudeme prodávat jeho data. Naše aplikace budou předinstalované, plně odemknuté se všemi funkcemi a optimalizované pro dané zařízení. Zároveň je bude možné odstranit,“ spočítal Kaputa další výhody.

Kaputa a Secure Group nejsou jediní, kdo se o „degooglizaci“ telefonů snaží. Jediným systémem bez ztráty kytičky byl v úvodu zmiňované studii /e/OS. Jde o open source operační systém, který vznikl jako fork Androidu a LineageOS. Zaštiťuje ho organizace /e/ Foundation založená Gaëlem Duvalem, známým díky linuxové distribuci Mandrake, dnes Mandriva. /e/OS je zbavený Googlu a nabízí velké soukromí. Problémem je ale složitější instalace nebo malá dostupnost podporovaných telefonů.

To chce nyní změnit značka Murena, kolem které se Gaël rovněž točí. Murena nyní začíná prodávat stejnojmenné telefony s /e/OS v základu. Vychází se ze značky Fairphone.

Snahu vytvořit alternativu ke sledujícím technologiím lze vidět i jinde. Například český technologický aktivistický spolek NoLog.cz už provozuje několik zdarma dostupných aplikací včetně náhrady Google Docs.