 »  Zájem o digitální rádia mírně roste. Zákazníci chtějí Sony, GoGen i Silvercrest

Digitální radiopřijímače připravené pro poslech vysílání ve standardu DAB+ si mohou nadšenci už mnoho let pořizovat na internetu. Propagují je provozovatelé vysílačů i specializované firmy. Ale co na to většinový spotřebitel, který si jde koupit nové rádio? Mají o digitální rádia zájem zákazníci největších prodejců elektroniky na českém trhu? A pokud ano, ovlivnila jejich nákup kampaň financovaná Českým rozhlasem?

Přijímače s podporou DAB+ nabízejí tradiční kamenné prodejny, jako jsou Datart nebo Electro World, ale také supermarkety Lidl nebo internetoví prodejci Alza.cz a CZC.cz. Jde zároveň o firmy, které díky svým pobočkám mohou srovnat zájem o zboží napříč republikou.

Ve svých odpovědích pro DigiZone.cz se shodují, že DAB+ je především záležitost pražských zákazníků a pořád jde o spíše okrajovou část trhu s elektronikou. „Podíl prodeje DAB přijímačů na celkovém prodeji radiopřijímačů je dlouhodobě velmi nízký, pohybuje se kolem pěti procent,“ uvádí například mluvčí řetězce Datart Iva Pavlousková.

Signál digitálního multiplexu Českého rozhlasu od konce prosince pokrývá 61 procent české populace. Letos se mají dočkat jižní Čechy, střední Morava, Zlínský kraj nebo Karlovarsko. Další vysílače provozují společnosti RTI CZ nebo Teleko. Ale povědomí o dostupnosti digitálního signálu je nízké. Chování zákazníků naznačuje, jako by existovala jen digitální síť v Praze a pak už nic.



Autor: Český rozhlas Mapa pokrytí digitálního multiplexu Českého rozhlasu od prosince 2018

„Očekáváme, že změna v prodejích nastane, až signál digitálního rozhlasu pokryje většinu území České republiky a výběr stanic se přiblíží standardní nabídce v pásmu FM,“ připomíná jeden z důvodů mluvčí Datartu.

„Za poslední dva roky (2017–2018) jsme dohromady prodali jednotky tisíc kusů DAB+ rádií. Zájem o ně rok od roku roste. Nejvíce se prodávají pochopitelně tam, kde je digitální signál nejrozšířenější – tedy v Praze a okolí,“ uvádí obchodní ředitel e-shopu Alza.cz Petr Bena. Právě tento obchod patřil na konci loňského roku mezi partnery kampaně Doba DABová.

„Ve zmíněném období jsme skutečně zaznamenali zvýšený zájem o rádia s podporou DAB+. V meziročním srovnání činil nárůst až o 90 procent (v měsících listopad a prosinec),“ tvrdí Bena. Ale vzápětí dodává, že přímou souvislost s marketingovou kampaní Českého rozhlasu odhadnout nemůže. „Ve stejné době totiž na Alza.cz probíhal oblíbený Black Friday,“ připomíná hojně propagovanou slevovou akci.

Ani jiné obchody nedokáží určit, jestli u nich kampaň ovlivnila poptávku. „Ve srovnání s předchůdci výrazně vzrostl zájem o nový typ internetového rádia s DAB+ Silvercrest SIRD 14 D1. Zda to ovšem souvisí s kampaní, nedokážeme posoudit. Do poptávky se jistě promítla také příznivá cena pro zákazníky,“ vysvětluje mluvčí Lidlu Zuzana Holá. Řetězec za poslední roky celkově prodal několik tisíc kusů všech modelů digitálních rádií.



Autor: Lidl Silvercrest SIRD 14 D1

V internetovém obchodě CZC.cz se podle jeho webových stránek v kategorii klasických rádií nejlépe prodávají přijímače Sencor SIR 5000WDB a Sencor SRD 6600. Zákazníci ale mají zájem i o dražší mikrosystémy a receivery, například Pioneer XC-HM86D-S, Onkyo TX-8270 nebo Panasonic SC-HC402EG-K.



Autor: Sencor Sencor SIR 5000WDB



Autor: Sencor Sencor SRD 6600

Podobná situace je v e-shopu Mall.cz, kde zákazníci také preferují dva výše zmíněné modely od Sencoru, a do trojice nejprodávanějších se dostalo ještě digitální rádio Hama DIR3100.