Nova následuje Primu. Přetáčení reklam už nebude možné ani na jejích stanicích

Na stanicích skupiny Nova nebude od podzimu možné přetáčet reklamní bloky. TV Nova tento požadavek dává do nových smluvních podmínek s operátory, kteří na svých placených platformách umožňují zpětné zhlédnutí pořadů. Lupě to potvrdila televize a také někteří z operátorů, kterým už přišla smluvní dokumentace. „Ke změně by mělo dojít 16. listopadu 2026. S operátory probíhají jednání,“ napsala redakci manažerka korporátní komunikace TV Nova Zuzana Křížková.
Nova tímto krokem následuje konkurenční stanici Prima, která opatření proti přetáčení reklam na svých kanálech prosadila už od června 2022. „Za GeniusTV jsme na tento krok připraveni a rozhodnutí vysílatele respektujeme,“ sdělil redakci Ladislav Růžička, výkonný ředitel severočeského operátora Grape SC.
Doplňující technické dotazy, jak přesně bude zákaz přetáčení vypadat, nechala Nova bez komentáře. Z vyjádření operátorů však vyplývá, že nedostali na výběr žádné alternativy a Nova přistoupí k nejtvrdší podobě omezení. „V této chvíli komplet zákaz na reklamním a ukázkovém segmentu bez alternativ,“ poznamenal Ladislav Růžička na dotaz, jaké varianty postupu Nova nabídla.
Stručná informace o chystaném zákazu přetáčení reklamních bloků na stanicích skupiny Nova se už objevila také jako odkaz v patičce jejího oficiálního webu. Na speciální podstránce televize potvrzuje: „Již nebude možné při zpětném zhlédnutí přetáčet reklamní bloky. Knihovna Oneplay zůstává beze změny a pořady zde můžete i nadále sledovat bez reklam. Reagujeme tak na situaci, kdy investice do vlastní tvorby neustále rostou v prostředí nestabilního televizního trhu.“
Svůj krok zdůvodňuje podobně jako dříve Prima, tedy ochranou komerčních výnosů. „Díky příjmům z reklamy jsme schopni investovat do vlastní tvorby. V situaci, kdy náklady na výrobu dlouhodobě rostou a trh s televizní reklamou je nestabilní, je proto nepřeskakování reklam jedním ze způsobů, jak zajistit další investice do našich pořadů,“ opakuje Nova.
Na rozdíl od Novy mohli operátoři u stanic skupiny Prima zvolit různé postupy, jak přeskakování reklam omezit, nebo případně inkasovat od zákazníků příplatek za možnost přetočit reklamní bloky. Také Prima však nedávno částečně zpřísnila podmínky. Od února už diváci nemohou během první minuty od zpětného spuštění pořadu přeskočit na libovolné místo (byla tedy znemožněna takzvaná „grace period“). Uživatelé musí buď odsledovat celý reklamní blok, nebo zpětné sledování ukončit. Přetáčení je v dané chvíli technicky deaktivováno.
Skupina Nova je vůči operátorům ve specifickém postavení. Není totiž jenom provozovatelem televizního vysílání, zároveň sama provozuje internetovou televizní platformu Oneplay. Ta je oproti ostatním poskytovatelům placených nabídek ve výhodě, protože už ve výchozí podobě disponuje archivem pořadů TV Nova. V tomto on-demand katalogu reklamy teď nejsou a jak plyne z informací na zmíněném oficiálním webu, ani nebudou. Teprve při zpožděném sledování živého vysílání reklamy nepůjdou přeskočit, stejně jako u ostatních operátorů. Od července by se platforma Oneplay měla od Novy oddělit a fungovat pod samostatnou společností CME Services, která se postará o její mezinárodní rozvoj.
Televize přes internet na vzestupu
Popularita placených televizních služeb, které umožňují zpětné zhlédnutí pořadů, v České republice stále stoupá. Tahounem segmentu zůstávají internetové televize, ať už poskytované na vlastní konektivitě operátorů, nebo jako digitální služby a aplikace nezávislé na konkrétním připojení (OTT).
Podle nedávno zveřejněného průzkumu agentury ResSolution pro společnost Atmedia uvedlo IPTV nebo kabelovou televizi jako hlavní zdroj příjmu televizního vysílání 54 procent diváků ve věku 15 až 69 let. Satelit naopak upadá. Strukturální rozdíl je znát zejména podle velikosti obce: v sídlech nad 100 tisíc obyvatel využívá IPTV nebo kabelovou televizi 64 procent diváků, v obcích do 20 tisíc jen polovina. Právě v menších obcích si naopak satelit drží výraznější pozici se 16 procenty.
Podobná čísla vyšla také v jiném průzkumu, jenž si loni v září nechala zpracovat Asociace provozovatelů mobilních sítí u agentury NMS Market Research. K využívání IPTV se v něm přihlásilo 52 procent diváků ve věkové skupině 15 až 79 let, tedy o deset procentních bodů více než v roce 2023. Zároveň 24 procent tuto platformu uvedlo jako hlavní zdroj televizního obsahu.
Možnost přetáčení reklam je podle citovaného průzkumu pro společnost Atmedia zároveň třetí nejčastější motivací k pořízení placené televizní nabídky. Je to rozhodující důvod pro 32 procent diváků. Možnost zpětně sledovat pořady, které divák nestihl v živém vysílání, je mezi motivacemi na prvním místě.
Televizní stanice zároveň v datech o diváckém zájmu vidí rostoucí podíl odložené sledovanosti pořadů. Podle loňských údajů Asociace televizních organizací činil její průměrný podíl už 12,5 procenta celkové sledovanosti. Hodnota se však může výrazně lišit podle žánrů a pořadů.
Výnosy z klasické televizní reklamy jsou pro Novu pořád klíčové. Podle poslední dostupné výroční zprávy za rok 2024 představovaly její celkové příjmy devět miliard korun. Z toho výnosy z reklamy v televizním vysílání dosáhly pěti miliard korun a ostatní tržby z prodeje obchodních sdělení v televizi překročily 881 milionů korun. Prodej reklamního prostoru na internetu a předplatné streamovací platformy (tehdy ještě pod názvem Voyo) se postaraly o 1,16 miliardy korun, čímž poprvé překonaly miliardovou hranici.
K zákazu přeskakování reklam se na Nově odhodlávali několik let. Schylovalo se k tomu už na jaře 2018, když zástupci televize spočítali, že celá skupina Nova na IPTV platformách přichází o 35 procent diváků, kteří sledují pořady, ale už ne reklamy. Nakonec ale na Nově změnili názor. V roce 2022 v souvislosti s ohlášeným zákazem přetáčení reklamy na Primě tehdejší generální ředitel Jan Vlček uvedl, že Nova neplánuje omezovat funkce IPTV u svých stanic. Současný šéf Novy Daniel Grunt loni připouštěl, že jde o evropský trend, ale zatím není jasno, zda a kdy televize k zákazu přeskakování reklam přistoupí.
Mezitím opatření zavedla Markíza, sesterská stanice Novy na Slovensku. „Zadavatelé reklamy platí stanici Markíza za počet zhlédnutí reklamy diváky a divačkami. Pokud diváci sledují pořad z archivu nebo se zpožděním a reklamu přeskočí, televize není schopna zadavatelům zajistit požadovaný počet zhlédnutí, což se projeví na příjmech,“ vysvětlovala v květnu 2025.
Markíza v té souvislosti stanovila minimální pravidla, která musí operátoři dodržovat. Pokud si diváci v archivu zpětně přehrávají pořad, jehož živé vysílání už skončilo, musí zhlédnout první tři minuty reklamního bloku. Totéž platí, pokud si zpětně přehrávají pořad, který si nahráli a uložili prostřednictvím aplikace operátora. Pokud diváci sledují ze záznamu pořad, jehož živé vysílání ještě neskončilo, nelze přeskočit celý reklamní blok.
