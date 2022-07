Zákaz přetáčení reklam na Primě platí už měsíc. Jak si s ním poradili operátoři?

O2 TV (O2)

Od 1. června 2022 je na kanálech skupiny FTV Prima při jejich sledování z archivu zcela vyřazeno přetáčení vpřed. Podle operátora je to v současné době jediná technická možnost, jak splnit požadavky FTV Prima. „S ohledem na striktní požadavky FTV Prima jsme neměli jinou možnost, než funkci posunu vpřed ve zpětném zhlédnutí na jejích kanálech zcela odebrat,“ vysvětlila Anna Lenerová, šéfka obsahu O2 TV. Na kanálech konkurenčních vysílatelů funguje pohyb v záznamu normálně.





Nové pozice kanálů TV Nova Autor: O2 TV

Kromě úplného zákazu přetáčení vpřed byly kanály FTV Prima přesunuty na méně „prestižní“ pozice v elektronickém programovém průvodci. Na jejich místo naopak postoupily stanice TV Nova, konkrétně Nova Cinema, Nova Fun, Nova Gold, Nova Action a Nova Lady. Polepšily si sportovní stanice nebo filmový kanál Filmbox.

Nové pozice kanálů FTV Prima Autor: O2 TV

Vodafone TV (Vodafone)

Ani u Vodafone TV nelze přetáčet vpřed při sledování kanálů FTV Prima z archivu. Uživatelské rozhraní Vodafone TV pochází mimochodem od stejného dodavatele jako nově chystané uživatelské rozhraní O2 TV, pracuje i se stejnou technologií. „U set-top boxů a v aplikaci Vodafone TV tak nepůjde programy zrychleně přetáčet vpřed,“ řekl k tomu Ondřej Luštinec, šéf externí komunikace společnosti Vodafone.

Skylink Live TV (Canal+ Luxembourg)

O způsobu provedení u OTT služby Skylinku nebylo dlouho jasno, nakonec také na kanálech Primy zcela zakázal přetáčení vpřed. Současný zákaz je v tomto případě řešením dočasným, trvalé řešení bude nasazeno v průběhu letních měsíců. Trvalým řešením má být podle vyjádření operátora možnost přetočit reklamní blok po uplynutí 180 sekund.

Další operátoři mají podmínky nastaveny měkčeji. Neomezené přetáčení za příplatek k měsíčnímu tarifu nabízí jenom pár provozovatelů (Sledování.TV, Lepší TV, záměr ohlásila také firma Grape SC).

T-Mobile TV (T-Mobile)

Na časové ose při zpětném sledování pořadů jsou reklamní bloky vykresleny žlutou barvou. V živém vysílání je pohyb po časové ose vzad beze změny.

Živé vysílání T-Mobile TV se zobrazenou časovou osou Autor: T-Mobile

U opožděného sledování stále běžícího pořadu (timeshift) podmínky FTV Prima nepovolují přetáčet reklamní bloky vpřed. Pohyb po časové ose dozadu zůstává neomezený, stejně tak i pohyb dopředu v samotném pořadu. Pokud se ale během přetáčení dozadu divák dostane na pozici před reklamní blok, nemůže ho přeskočit a musí ho zhlédnout celý.

Timeshift T-Mobile TV se zobrazenou časovou osou Autor: T-Mobile

Při sledování pořadu, který již skončil (v rámci sedmidenního archivu / zpětného zhlédnutí) může divák reklamní bloky přeskočit, a to po zhlédnutí přibližně poloviny jejich délky. Nepřeskočitelná část reklamy je znázorněna červeným kurzorem pozice. Jakmile se reklama přehraje do přibližně poloviny, změní se barva kurzoru pozice na zelenou. V tuto chvíli již lze reklamu standardním způsobem přetočit.

Po spuštění pořadu z archivu navíc divák dostane vždy 60 sekund na nastavení začátku sledování. Po tuto dobu se může libovolně pohybovat v rámci celého pořadu. Jednoduše si tak lze najít místo, od kterého chce pořad sledovat. V rámci této první minuty lze přeskakovat i všechny reklamní bloky. Informace o odpočítávání první minuty pro volné přetáčení je umístěna na obrazovce vpravo dole.

Sedmidenní archiv T-Mobile TV se zobrazenou časovou osou Autor: T-Mobile

Na mobilních zařízeních není přetáčení vpřed na kanálech FTV Prima z technických důvodů možné.

SledováníTV (sledovanitv.cz s.r.o.)

Aplikace SledováníTV jde velmi podobnou cestou jako T-Mobile TV. Navíc ke všemu výše zmíněnému lze aktivovat doplňkový balíček neomezeného přetáčení za měsíční poplatek 69 Kč, označený jako „Prima bez reklam“ (psali jsme zde). Hlavním důvodem poskytování tohoto balíčku operátorem je souběžný provoz nové i starší verze aplikace. Starší verze aplikace již z důvodů technologického omezení neumožňuje provést úpravy žádané FTV Prima, a přetáčení vpřed zde tedy není možno využívat vůbec, jediným možným řešením je právě zmiňovaný příplatkový balíček. Přehled zařízení disponujících starší aplikací naleznete na webu operátora.

Starší verze aplikace SledováníTV Autor: SledováníTV

Nová verze aplikace (k dispozici ve webovém rozhraní nebo na boxu 4. generace) umožňuje nasazení opatření požadovaných FTV Prima. Příplatkový balíček „Prima bez reklam“ je možné uhradit pouze kartou. Stejně jako u T-Mobile TV jsou na časové ose úseky reklamy označeny žlutě. Je možné přetáčet vpřed mimo reklamní bloky, přetáčet reklamní blok po 3 minutách, poskytována je i možnost 60 sekund neomezeného přetáčení v archivu (po zapnutí přehrávání).

Skutečný začátek pořadu je označen v přehrávači, při přepnutí na některý z kanálů Primy automaticky přeskočíte upoutávky i reklamy a spustí se vybraný pořad. Podrobný návod (spolu se seznamem podporovaných zařízení) naleznete na webu operátora.

Nová verze aplikace se zobrazenou časovou osou Autor: SledováníTV

U mobilních zařízení (a webového rozhraní) je vkládána internetová reklama v délce 3 minuty s odpočtem (totožné řešení používá i YouTube). Při streamování přes Chromecast na kanálech FTV Prima přetáčet vpřed nelze.

Smartphone s běžící reklamou a odpočtem Autor: SledováníTV

PODA net TV (Poda a.s.)

Operátor Poda přebírá řešení SledováníTV, a vztahují se na něj tedy stejné možnosti. V nabídce operátora není zahrnuta možnost příplatkového balíčku „Prima bez reklam“. Podrobný popis naleznete na webu operátora.

Rtyně.net

I tento operátor přebírá řešení SledováníTV, a to včetně příplatkového balíčku „Prima bez reklam“ za shodný měsíční poplatek 69 Kč.

Telly – internetová televize

Operátor nabízí následující možnosti: přetáčení vpřed mimo reklamní bloky, přetáčení reklamního bloku po 3 minutách, 60 sekund neomezeného přetáčení v archivu (po zapnutí přehrávání).

Příplatkový balíček pro neomezené přetáčení nabízen není, dle vlastního průzkumu operátora pro nezájem klientů. Omezení přetáčení reklam se vztahuje na set-top boxy i aplikace Telly a týká se všech variant zpětného přehrávání pořadů. Na časové ose jsou reklamní bloky barevně označeny.

Uživatelské rozhraní s časovou osou a barevně značenou reklamou Autor: Telly

Při odloženém sledování (timeshift) je nutné nejprve zhlédnout reklamní blok či bloky do celkové délky tří minut. Až po uplynutí této doby je možné posunut se dále ve sledovaném pořadu. Zobrazuje se délka bloku (údaj vlevo) a čas zbývající do přeskočení reklamy (údaj vpravo v oválném rámečku). Tento údaj se po uplynutí zbývajícího času změní na tlačítko „Přeskočit“. Je možné přepnout na jiný kanál nebo přejít do menu, při návratu zpět na sledovaný kanál se však všechny reklamní bloky spustí znovu.

Odpočet času – vlevo délka bloku, vpravo zbývající čas do přeskočení Autor: Telly

Při použití archivu nebo přehrávání vlastní nahrávky je při spuštění aktivní možnost 60 sekund volného přesunu na libovolné místo pořadu (lze tedy přetáčet i reklamní bloky). Po uplynutí 60 sekund je opět nutné zhlédnout minimálně 180 sekund reklamních bloků, potom zase bude možné se posouvat v záznamu. Ve chvíli, kdy se reklama začne přehrávat, není možno ji nijak přeskočit, je však možné přepnout na jiný kanál nebo přejít do menu. Návratem do sledovaného pořadu se opět aktivuje volná možnost přesunu po dobu 60 sekund.

Odpočet času – vlevo délka bloku, vpravo tlačítko „Přeskočit“ Autor: Telly

Kuki – internetová televize (SMART Comp. a.s.)

Operátor nabízí následující možnosti: přetáčení vpřed mimo reklamní bloky, přetáčení reklamního bloku po 3 minutách, 60 sekund neomezeného přetáčení v archivu (po zapnutí přehrávání). Ani zde není možnost příplatkového balíčku neomezeného přetáčení „Prima bez reklam“.

Při odloženém sledování (timeshift) je nutné zhlédnout reklamní blok (bloky) v minimální délce 180 sekund. Čas zbývající do přeskočení reklamy se zobrazuje vpravo dole nad stavovým proužkem – časovou osou. Po uplynutí 180 sekund se místo odpočtu objeví tlačítko „Přeskočit reklamu“.

Odpočet času do možnosti přeskočit reklamu Autor: Kuki

Při volbě pořadu z archivu nebo přehrávání vlastní nahrávky je po spuštění rovněž aktivní možnost 60 sekund volného přesunu na libovolné místo pořadu (lze přetáčet i reklamní bloky). Odpočet je tentokrát umístěn vlevo dole nad časovou osou. Reklamy jsou taktéž přesně označeny žlutou barvou na časové ose pořadu.

Odpočet 60 sekund volného přesunu, časová osoba s označenými reklamními bloky Autor: Kuki

Ve starší (šedé) verzi uživatelského rozhraní Kuki je přetáčení vpřed během pořadů FTV Prima zcela nedostupné. Lze to řešit pouze přechodem na aktuální verzi, operátor ve své nabídce nemá příplatkový balíček neomezeného přetáčení.

Starší verze uživatelského rozhraní Kuki Autor: Kuki

Nej TV (Nej.cz)

Síť menších regionálních operátorů, převzatých holdingem Kaprain a sdružených pod značkou Nej.cz, umožňuje ve své službě Nej TV přetáčení vpřed mimo reklamní bloky. Dále nabízí možnost přetočení reklamního bloku po třech minutách. Chybí možnost volného přetáčení po dobu 60 sekund při použití archivu nebo nahrávky, nenabízí ani žádný příplatkový balíček neomezeného přetáčení.

Genius TV (Grape SC)

Grape SC, poskytovatel služeb s pobočkami v Chomutově, Žatci a Lounech, už na jaře do své služby Genius v přímé spolupráci s FTV Prima nasadil systém Tivio. Ten nahrazuje vysílané reklamní bloky vkládanou internetovou reklamou a zároveň i hlídá přesné začátky pořadů. Na webu oznámil, že klientům nabídne možnost „Prima bez reklam“, za kterou bude účtovat měsíčně 79 Kč. V takovém případě dojde k automatickému přeskočení celého reklamního bloku.

Reklama v systému Tivio Autor: FTV Prima

Lepší TV (goNET)

Lepší TV nabízí přetáčení vpřed mimo reklamní bloky a umožňuje přetočit reklamní blok po třech minutách. Kromě toho služba disponuje i zpoplatněným balíčkem Prima bez reklam.





„Pokud bude divák sledovat nějaký pořad na Primě zpětně (třeba nahrávku nebo zpětné zhlédnutí pořadu), tak nebude moci přetáčet reklamy. Reklamní blok ovšem bude kratší než u živého vysílání. Pokud bude chtít, aby neviděl žádné reklamy na stanicích Primy, tak si bude muset za tuto funkci připlatit 59 Kč na měsíc,“ vysvětlil Pavel Górecki, ředitel společnosti goNET, provozovatele služby Lepší TV. Více na webu operátora.

Antik TV (Antik Telecom CZ)

Česká verze TV služby slovenského Antiku sice aktuálně na webu oznamuje jako novinku možnost sledování i na televizích Hisense (od roku výroby 2021, s Vidaa OS U4/U5), o způsobu řešení přetáčení reklamy na kanálech FTV Prima se tam kromě níže zmíněné grafiky více nedozvíte.