 »  Zakladatel Oculusu Palmer Luckey a HTC investovali do pražské VR firmy LIV

V jednom z domů v pražských Holešovicích se nachází rozsáhlý dvoupatrový byt. V horní části se spí a spodní slouží jako kanceláře. Prostory jsou plné výkonných počítačů, grafických karet, herních ovladačů nebo headsetů pro virtuální realitu (VR), včetně vůbec první verze Oculus Rift (DK1). Značný prostor zabírá také „kostka“ složená ze zelených pláten, světel a kamer, která se využívá pro snímání VR.

Tohle neformální geekovské prostředí je jedním z důvodů, proč se na Prahu a Českou republiku obecně stále častěji upínají oči fanoušků virtuální reality. Rovněž v Holešovicích například sídlí firma VRgineers, která dělá jedny z nejpokročilejších VR brýlí na světě. V hlavním městě také vzniká hra Beat Saber, která už prodala přes milion kopií a stala se vůbec nejúspěšnějším VR titulem v historii. A Golem VR je největší VR atrakce svého druhu.

A pak je tu firma, která se jmenuje LIV a která ze zmiňovaného holešovického bytu operuje. Vypadá nenápadně, ale její technologie se postupně výrazně do světa rozšířené a virtuální reality integruje.

Palmer Luckey, HTC i Credo

LIV zrovna získala novou investici ve výši 700 tisíc dolarů, přičemž mezi investory je několik výrazných jmen. Jedním z nich je Palmer Luckey. Ten díky velmi úspěšné kampani na Kickstarteru založil firmu Oculus a s brýlemi Rift celou renesanci VR nakopnul. Oculus později za 2,3 miliardy dolarů koupil Facebook, a i když už Luckey není na palubě, technologického ředitele zde dělá tvůrce Dooma John Carmack.



Autor: Jan Sedlák Tým LIV. Zleva: Steffan Donal, AJ Shewki, Jaroslav Stehlík

Do LIV dále skrze program Vive X investovala společnost HTC Vive, která je pro Oculus největším rivalem ve vývoji high-endových VR headsetů. Penězi přispěl i samotný Oculus, dále rovněž prezident Viveportu (obchod s VR aplikacemi a hrami pro HTC) Rikard Steiber a firma Split Verse. Řetězec uzavírá český fond Credo Ventures.

LIV už si celkově přišlo na milion dolarů. Firma zahájila činnost na podzim roku 2016 a později se jí podařilo dostat do prestižního tříměsíčního akcelerátoru TechStars, kde výměnou za šestiprocentní podíl získalo 120 tisíc dolarů. Následně přišla externí investice ve výši asi 170 tisíc dolarů.

Jak pomohl Beat Saber

To, co přesně LIV dělá, je běžně těžké vysvětlovat, protože to bez vlastního prožití či vizuálního vjemu nejde moc dobře zprostředkovat – ostatně stejně, jako je to v případě virtuální či rozšířené reality. „Nejjednodušší přirovnání, které používáme, je to, že umisťujeme lidi do videoher,“ popisuje pro Lupu výkonný ředitel LIV AJ Shewki.

Nejvíce viditelná prezentace LIV je u Beat Saberu. Oculus před pár dny oznámil další detaily o očekávaných brýlích Oculus Quest a v rámci traileru se headset rozhodl propagovat právě pomocí česko-slovenské hry. V traileru se objevují také reálné postavy lidí, které máchají světelnými meči a švihají do kostek létajících v Beat Saberu.

Nejde o jakousi fotomontáž, ale systém, který vyvíjí LIV tak, aby šlo spojit fyzický svět s tím z virtuální reality. Pražská firma tomu říká Mixed Reality (neplést s Windows Mixed Reality od Microsoftu). Systém dokáže pomocí kamer snímat hráče, který má nasazené VR brýle, a v reálném čase ho umístit do virtuálního prostoru, kde se zrovna pohybuje, a tohle vše živě přenášet v jednom spojeném obraze. V praxi to tedy pro diváky vypadá, že se živý člověk skutečně dostal do VR světa.