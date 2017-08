 »  Žaloba na českou baterii HE3DA, AI horší než Severní Korea, TTC rozšiřuje datacentrum

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

„Pokud nemáte obavy z bezpečnosti umělé inteligence, měli byste je mít. Je to větší riziko než Severní Korea,“ napsal Elon Musk na Twitter a dál pokračuje se svými varováními před AI. „Nikdo nemá rád, když je regulován, ale vše (auta, letadla, jídlo, léky a další), co je pro společnost nebezpečné, je regulováno. AI by rovněž měla být,“ dodal ještě Musk.

Němečtí investoři CDC se soudí s českým výrobcem údajně revolučních a patentovaných nanobaterií HE3DA, ve hře je 130 milionů korun, informuje ČTK. Němci do HE3DA investovali a nyní peníze chtějí zpět, protože prý firma nikdy nepředložila obchodní plán, účetnictví ani informace o plánovaných pracích a finančních transakcích. Peníze také měly být využívány nehospodárně a parametry baterií byly popisovány v nereálných hodnotách. HE3DA nařčení odmítá a údajně jedná s novými investory.

Příští týden startuje Gamescom, největší herní veletrh v Evropě a po E3 jeden z nejvýznamnějších na světě. Nově na něm bude mít stánek také CzechTrade. Ten na akci spolupracuje s organizací České hry, která se snaží zájem státu o vývoj her v Česku povzbudit (náš článek). Na Gamescomu se tak objeví například Dreadlocks (náš rozhovor) nebo tvůrci Novus Inceptio.

V druhém datovém centru TTC se přes léto buduje jedenáct nových serverových sálů. Ne všechny dosavadní jsou zaplněny, ale TTC na blogu píše, že chce být na nové zákazníky připraveno. O byznysu TTC v našem rozhovoru.

Petr Ocásek z firmy Angelcam se snaží rozjet živou databázi tuzemských firem zabývajících se internetem věcí. Je to veřejný dokument, kam může přispívat každý.

Rychlý růst firmy Nvidia pokračuje. V druhém kvartálu meziročně narostla sekce datacenter o 175 procent, dodávky čipů do automobilů pak o 19 procent. Nvidia těží z nárůstu zájmu o strojové učení či AI, pomáhá také těžba kryptoměn. O Nvidii v našem článku.

Nvidia také pokračuje v investicích do věcí právě kolem AI, na což vytvořila i fond. Aktuálně investovala do čínského startupu TuSimple, která pomocí počítačového vidění, 3D mappingu a radarů vytváří technologii pro autonomní nákladní auta. A Nvidia do třetice: firma nově nabízí Nvidia Quadro Virtual Data Center Workstation Software (Quadro vDWS). Jde o serverový nástroj pro virtualizace desktopů.

Hewlett Packard Enterprise a NASA vypouští do vesmíru superpočítač nazvaný Spaceborne Computer. Zapojí se raketa ze SpaceX a počítač má rok působit na ISS. Pak má pomoci při cestě na Mars.

Microsoft kupuje firmu Cycle Computing. Ta na poměry Silicon Valley předvádí netradiční příběh, nezískala totiž žádnou investici. Cycle působí v takzvané oblasti „cloud orchestration“ a pomáhá nasazovat rozsáhlé aplikace do veřejných cloudů. Cycle byla od začátku partnerem cloudů Googlu a Amazonu. Microsoft nyní získá určitou páku na jejich zákazníky.

Google kupuje běloruský startup AIMatter. Ten stojí za aplikací Fabby, která pomocí AI umí aplikovat všemožné filtry a efekty na selfie fotky. Jen na iOS má Fabby více než dva miliony stažení.

Amazon Web Services se připojil ke Cloud Native Computing Foundation (CNCF), dva týdny po té, co tak učinil Microsoft. CNFC sdružuje řadu projektů, zejména ale stále silnější Kubernetes – nástroj na správu kontejnerů. Ten původně vyvinul Google a poté ho uvolnil jako open source. Kubernetes nyní získává velkou legitimitu, v CNCF už je totiž pět největších provozovatelů cloudů na světě.

Cisco hlásí výsledky na čtvrtý kvartál a je zde řada propadů. Switche spadly o devět procent, komunikační nástroje o tři procenta, datová centra o čtyři procenta, sekce service provider padla o deset procent. O tom, o co se Cisco aktuálně snaží, v našem videorozhovoru s šéfem české pobočky.

Čínský Alibaba Cloud už má 1,01 milionu platících zákazníků, oznámila firma ve výsledcích za poslední kvartál. Pohly se také držby, konkrétně na 359 milionů dolarů. Alibaba Cloud je silný doma v Číně a roste také v Indii, Malajsii a Indonésii. Číňané s ním chtějí proniknout také do Spojených států a Evropy, tam to ale tak lehké nebude.

Intel zveřejnil specifikace architektury Ice Lake. Půjde o druhou generaci 10nm čipů, která přijde po Cannon Lake. Dočkáme se jí zřejmě v druhé polovině příštího roku.

Časopis Inc. popisuje příběh brněnského Y Softu a jeho zakladatele Václava Muchny. Rozhovor s ním si můžete přečíst také na Lupě.

Hrozí nejmladší generaci kvůli mobilům de-generace? Noviny.cz (nový server Internet Infa) téma více rozebírají. Je zde řada varovných tvrzení. A zároveň není vše pochybně a zaujatě podložené jako knihy od Manfreda Spitzera. V češtině vyšly jako Digitální demence a Kybernemoc.

Chris Lattner, významná softwarová postava z Applu, přechází do Googlu. Zapadne do sekce Google Brain a bude se věnovat umělé inteligenci – TensorFlow a podobně. Lattner také půl roku pracoval u Muska, nesedli si ovšem spolu.