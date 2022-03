Západní IT firmy ruší dodávky do Ruska, notebooky Realme v ČR, ThinkPady s ARMem

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Systémy Nvidie byly hacknuty, útočníkům se podařilo získat kolem terabajtu dat. Součástí jsou zdrojové kódy ovladačů, schémata nebo firmwary pro grafické karty. Za útokem má stát skupina LAPSUS$. Ta požaduje, ať Nvidia na grafikách vypne omezení na těžbu krypta a také otevřené ovladače pro Windows, macOS a Linux. Vyhrožují vypuštěním informací o chystaných GPU. K tématu je dobrá tato analýza, která o úniku mluví jako o pohromě.

Intel a AMD přerušily dodávky čipů do Ruska. Podobně se připojují další západní IT firmy včetně Oraclu, SAPu, NXP, Bosche a podobně. Nové zakázky nepřijímá ani TSMC, největší zakázkový výrobce čipů na světě. Je to v souladu s kroky tchajwanské vlády. Rusové tak budou mít problémy s čipy pro vojenskou techniku nebo vlastním ARM kouskem Baikal. USA, EU a Velká Británie společně zakazují export těchto technologií. Apple v Rusku zastavil prodeje své elektroniky.

ZDNet popisuje, proč se Bělorusko potýká s odlivem IT talentů. Mimo jiné z toho těží země ve střední a východní Evropě. Původem běloruský Wargaming se sídlem na Kypru má v Česku vývojové centrum. Je možné, že se takzvaný brain drain ještě více než v minulosti dotkne Ruska.

Epic Games kupuje Bandcamp. Epic tak opět investuje do expanze díky penězům, které mu neustále sype Fortnite. Díky tomu může masivně dotovat Epic Games Store jako alternativu ke Steamu. Epic uvádí, že Bandcamp zůstane samostatný a pomůže mu ve vývoji a expanzi, zároveň ale má zapadat do ekosystému pro tvůrce točícího se kolem Unreal Engine.

Čínské Realme v Česku začne prodávat notebooky Book Prime. Po Huawei, Xiaomi a Honoru půjde o dalšího čínského výrobce, který má své základy v prodeji chytrých telefonů. Realme Book Prime nabídne 14″ displej s rozlišením 2160 × 1440 pixelů, 512GB disk, až dvanáct hodin výdrže na baterii a Intel Core i5–1135G7, tedy předposlední generaci Intelu. Verze s osmi GB RAM odstartuje na 22 999 korunách, model s 16 GB RAM na 24 499 korunách.

Lenovo má první notebook ThinkPad s procesorem ARM. Jedná se o model ThinkPad X13s využívající čip Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 (5 nm). Ten má čtyři jádra Cortex-X1 Prime na 3 GHz a čtyři jádra Cortex-A78 na 2,4 GHz. K dispozici je až 32 GB RAM LPDDR4X. Lenovo slibuje výdrž až 28 hodin při přehrávání videa. Dostupnost bude od května od 1100 dolarů. Součástí je Windows 11 Pro. Šéf Qualcommu začal prohlašovat, že nástup ARMu v počítačích je nevyhnutelný. I Microsoft se snaží postupně reagovat na M1 od Applu. ARMový ThinkPad je zároveň první, který používá koprocesor Microsoft Pluton.

Qualcomm také slibuje, že ještě letos dostane na trh čipy pro Wi-Fi 7. Specifikace ještě není hotová, půjde tedy o předběžnou specifikaci. Čip FastConnect 7800 nabídne až 5,8 Gb/s. Finální specifikace Wi-Fi 7 má jít dále. Šířka pásma se má zvýšit na 320 MHz a k dispozici bude modulace 4096 QAM. Propustnost se může dostat až na 46,1 Gb/s. Na Wi-Fi 7 už pracuje i MediaTek. Qualcomm také představil 5G modem Snapdragon X70. Tento 4nm kousek má zvládnout sub-6 GHz i mmWave. MediaTek zase přišel s novými 5nm čipy série Dimensity 8000.

Huawei se vrhá do elektronických čteček knih. Tablet Huawei MatePad Paper s e-ink displejem se zároveň profiluje jako čtečka kombinovaná s tabletem a dotykovým perem. Má 10,3″ displej, 4 GB RAM, 64GB úložiště nebo čip Kirin 820E. Huawei po sankcích postupně hledá, kde jinde se v elektronice prosadit.

Itálie vyčlenila čtyři miliardy eur na rozšíření výroby čipů. Reuters informuje, že probíhají jednání s Intelem, STMicroelectronics nebo Tower Semiconductor, tedy brzy také Intelem.

Ericsson se potýká se dvěma problémy. Své technologie údajně dodával Islámskému státu a v Iráku se měl zapojit do korupce, rozebírá Reuters.

Vyšel Chrome 99. Hlavní novinkou je podpora CSS Cascade Layers. V testování se objevují nástroje pro rozpoznávání psaní rukou nebo tmavý režim pro webové aplikace.

Lze očekávat výrazný růst čipů využívajících otevřený standard RISC-V. Společnost Semico uvádí, že počítá s meziročními růsty přes 70 procent. Pomáhat mají čipy pro AI a strojové učení. Brněnský Codasip nově pro tyto úlohy uvolnil nová jádra. Web Semiconductor Engineering rozebírá, proč má RISC-V úspěch.

Několik významných čipových hráčů představilo univerzální čipletový standard. Jde o Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe), který chce sjednotit konektivitu mezi chiplety, a to za pomoci open source designu. Mezi podporovateli jsou Intel, AMD, ARM, TSMC, Qualcomm nebo Samsung.

Britský Graphcore oznámil 3D čip Bow, který má dvě destičky na sobě a má dosahovat velmi zajímavých výsledků. Více píše ZDNet.

Hewlett Packard Enterprise rozjíždí spolupráci s Ayar Labs zaměřenou na fotonické čipy. HPE zároveň poslalo investici. Firmy mají společně vyvíjet fotonické I/O.

Populární program CPU-Z vychází ve verzi 2.0. Umí například detekovat poslední desktopové procesory AMD Ryzen 7 5800X3D a Intel Core i9–12900KS.

Miguel de Icaza končí v Microsoftu. Do něj se dostal v roce 2016, když Redmond koupil jím spoluzaložený Xamarin. Icaza je známým advokátem a vývojářem open source.

Netflix kupuje finskou herní firmu Next Games. Obchod má hodnotu 65 milionů eur. Netflix má dlouhodobou strategii vybudovat herní sekci.

Snowflake za 800 milionů dolarů získává podnik Streamlit. Ten dělá open source nástroj pro vývoj aplikací postavených na datech.

Český BIRD má verzi 2.0.9. Je možné validovat pravidla Flowspec nebo rychleji vyhodnocovat prefix sety. K dispozici je také nová testovací alpha verze.