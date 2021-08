Zaplaťte si Mikýře. Mall.TV umožní fanouškům podpořit tvůrce

Na podzim vyzkouší internetová televize Mall.TV novinku v podobě placeného přístupu k tvorbě nejpopulárnějších autorů. Výměnou za to neuvidí předplatitelé žádné reklamy. „Bude to cesta bonusů. Například z Mikýřovy úžasné pouti internetem se stal fenomén. S rozpočtem, který máme, si můžeme dovolit určitý objem výroby. Chceme proto nabídnout fanouškům možnost finančně podpořit konkrétní titul tím, že bude mít Mikýřova komunita přístup k exkluzivnímu nebo předpremiérovému obsahu,“ říká Juraj Felix, ředitel Mall.TV a zároveň co-CEO mediálního domu Czech News Center. Před více než rokem oba subjekty uzavřely strategické partnerství. To zahrnuje obsah, technologie, data a obchod.

Místo paušální platby za prémiový obsah se chce Mall.TV vydat spíše cestou podpory konkrétních tvůrců. „Aby divák platil jen za to, na co se skutečně dívá,“ podotýká Felix. „Nemáme rozpočet globálních SVOD platforem, abychom jim konkurovali velkou knihovnou titulů,“ dodává. Zároveň se vydavatelství moc nelíbí jednorázové transakce, kdy si fanoušek koupí jenom jedno konkrétní video. Mall.TV tvůrcům poskytuje mentoring, dramaturgické a produkční zázemí a také propagaci.

„Dělali jsme si konkrétně průzkum mezi fanoušky Mikýřovy úžasné poutě internetem a je až neuvěřitelné, jak velké procento diváků a v jakém objemu je ochotno platit za to, že Mikýře uvidí častěji nebo v delších epizodách,“ nastiňuje ředitel. Zrovna tento pořad je však výrobně velmi náročný. Jednou z dalších variant, jak dát uživatelům „víc Mikýře“, jsou různé chystané akce. „Na podzim kolem toho uvidíte několik překvapení,“ slibuje Juraj Felix.

Mall.TV odstartovala v roce 2018 v Česku, v roce 2019 na Slovensku a loni se propojila s vydavatelstvím Czech News Center. „Hledali jsme pořád cesty pro další růst toho produktu. Originální videoprodukce není levná záležitost. Návratnost se tam počítá na delší období než u rychloobrátkových produktů. Propojení s vydavatelstvím bylo oboustranně smysluplné. Když se podíváme na první a druhý kvartál roku 2021 ve srovnání s rokem 2020, vidíme tam růst o 200 až 300 procent. A to jsme se v roce 2020 dostali na čtyřnásobek sledovanosti ve srovnání s rokem 2019. Mohli jsme tedy zachovat kvalitu tvorby, mediálnímu domu nabídnout přidanou hodnotu v podobě nového videoobsahu a zároveň mu zajistit sledovanost, jakou potřebuje, aby si na sebe vydělal,“ líčí Juraj Felix.

Na samostatné fungování internetové televize je Česká republika moc malý trh, na Slovensku je to ještě náročnější. Mall.TV se tedy také tam vydá cestou strategických partnerství s vydavateli. V Česku pomáhá šířit obsah Mall.TV také Seznam přes svou videoplatformu Stream.cz. Videoprodukci má na starosti letos vytvořená samostatná entita Czech Video Center, která zastřešuje centrální výrobu videa pro všechny kanály, ať už jde o Mall.TV nebo Czech News Center a jeho Prostor X, internetové pořady Blesku nebo pořady na webu deníku E15.



Autor: Karel Choc Juraj Felix, co-CEO mediálního domu Czech News Center

„Integrace s ostatními tituly vydavatelství je na dobré cestě. Tým Mall.TV jednak vytváří originální obsah pro své diváky a jednak v roce 2020 rozšířil produkci takzvaných CNC Originals. Na míru jednotlivým redakcím vytváří videa na témata, u kterých naši datoví analytici zjistili, že je po nich poptávka u publika. Těmi obohacujeme kratší články, tím pádem zvyšujeme výtěžnost inzerce a atraktivitu našich placených prémiových produktů,“ tvrdí ředitel.

Obchodně a strategicky pomohlo značce Mall.TV získání prestižní televizní ceny Emmy za seriál #MartyIsDead. Scenáristická skupina aktuálně vyvíjí její pokračování pod názvem #AnnaIsMissing. „Dovolil bych si dokonce tvrdit, že #MartyIsDead je strategický projekt. Jeho pokračování pojmeme jako širší téma o kyberšikaně. Součástí první řady měly být původně road show na základních a středních školách, jenže pandemie nám do toho hodila vidle. Teď to celé chceme oživit, je to tedy mnohem komplexnější projekt, který má ve finální fázi ambici třeba změnit paragrafy a zvýšit povědomí rodičů i společnosti o tom, jakým nástrahám mohou nejen děti na internetu čelit,“ vysvětluje Felix.

Seriál Marty is dead je podle Felixe dobrým způsobem, jak ukázat techniky a taktiky internetových predátorů. „Není to levná záležitost a není to ani komerční záležitost,“ připouští ředitel Czech News Center. „Ale získání ceny Emmy pomohlo naší lokální fiction tvorbě dostat se výrazně víc do zahraničí. Takže na evropské úrovni jednáme o koprodukčních partnerech, kteří nejsou z Česka.“

Osvětový internetový seriál teď mohou sledovat diváci ve Francii. Do distribuce ho zařadila tamní streamovací platforma BrutX. „Dali ho do nabídky s francouzskými titulky a teď se s nimi bavíme i o koprodukci celého seriálu,“ dodává manažer.

Další metodou, jak podpořit rozvoj videoplatformy, je strategická obsahová spolupráce s partnery, pro které vznikají miniklony Mall.TV. Základní rozhraní se obalí grafikou partnera, jinak je princip katalogu podobný jako u mateřské Mall.TV. Jsou v něm pořady natáčené pro konkrétní účel, stejná je také navigace.

Prvním takovým projektem byla olympijská televize CzechTeam.TV. Spolupráce s Českým olympijským výborem byla domluvená ještě před pandemií. Obsah měl vznikat už loni, jenže pak Mezinárodní olympijský výbor rozhodl o přesunutí letní olympiády na letošní léto. „Český olympijský tým produkuje snad nejvíc videoobsahu po americkém a kanadském. Tým kolem Tomáše Housky a předsedy českého výboru Jiřího Kejvala přemýšlí hodně progresivně a hodně digitálně. Původně jsme s nimi v rámci Mall Group spolupracovali kolem proma olympijských kolekcí a pak jsme se dostali k tomu, že bychom mohli spolupracovat i obsahově,“ vzpomíná na začátek partnerství Juraj Felix.

Ale ani odsunutí projektu o jeden rok situaci moc neulehčilo. Letos pro změnu vytváření obsahu ztěžovala přísná opatření v Japonsku. „Nakonec jsme vytvořili takovou buňku, kde byl tým Mall.TV, tým CNC a hlavně iSportu, ČOV a komunikační skupiny WPP, která pracuje pro většinu značek, které jsou partnerem olympiády. Vzešel z toho podnikatelský záměr, do kterého jsme přispěli technologiemi, produkcí a obsahem. Za tři týdny ten tým dokázal neuvěřitelné věci,“ pokračuje Felix.

Původní cíl byl kolem 25 milionů zhlédnutí, nakonec jich bylo ještě o šest milionů víc. Zveřejněno bylo 628 videí. Do počtu zhlédnutí se započítávají všechny platformy včetně sociálních sítí. Přímo na webech Czech News Center, CzechTeam.TV a Mall.TV šlo o 6,5 milionu zhlédnutí (z redakčních webů to bylo nejvíc na iSportu). „Bylo to unikátní v tom, že jsme přinášeli pohled do zákulisí olympiády. Když vyhráli Lukáš Krpálek nebo Jirka Prskavec medaili, tak jejich pocity jsme zprostředkovali v okamžiku, kdy jim celý národ fandil,“ míní Felix.

Celý olympijský projekt se ještě vyhodnocuje. Za dveřmi je ale už olympiáda v Pekingu, která začne 4. února 2022. „Musíme to rychle vyhodnotit a rozhodnout o pokračování. Ale taková čísla na mediálním projektu, který v podstatě žil zhruba dva týdny, předčila naše očekávání,“ odpovídá ředitel CNC na otázku, jak bude tato spolupráce pokračovat.

V pilotním režimu už funguje další tematický klon Mall.TV, tentokrát zaměřený na filmový festival v Karlových Varech. Na KVIFF.TV, kterou zajišťuje právě Czech Video Center, jsou aktuálně zdarma dostupné filmy z loňských ročníků, její oficiální start je naplánovaný na pátek 20. srpna. Na obsahu spolupracuje třeba redakce Reflexu. Oproti CzechTeam.TV je tento web dvoujazyčný, protože filmový festival oslovuje i mezinárodní publikum a tvůrce.

Vydavatelství Czech News Center teď čeká ještě jeden velký strategický krok. Potřebuje zjednodušit a sjednotit systémy předplatného, kterých má příliš mnoho pro příliš různých produktů. Určitou inspirací může být krok německé mediální skupiny RTL, která pod svou videoplatformu zahrne i přístup k textovému obsahu a podcastům. Zákazník se registruje jen jednou pod jedním uživatelským kontem a pak si pohodlně pořizuje obsah.

„S tím maximálně souhlasím,“ říká Juraj Felix. „V zemi, která má deset milionů lidí, mají vydavatelé tendenci dělat všechno zbytečně složitě. Jednou si kupujete článek, pak zase přístup k videu, pak hlasové služby, podcasty, eventy… Jako skupina Czech Media Invest máme v plánu jít cestou, kdy nebudeme samostatně naceňovat každou službu, protože to mate uživatele, jeho akvizice je složitá a složitě se s tím potom pracuje. Vydáme se stejnou cestou jako RTL. Budeme to stoprocentně zjednodušovat a konsolidovat. Začneme na tom intenzivně pracovat,“ uzavírá co-CEO Czech News Center.