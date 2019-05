 »  Zásadní redesign Facebooku, rozprášení velkého tržiště na dark webu a Tumblr na prodej

Facebook skutečně umožní chatovat napříč Messengerem, Instagramem a WhatsApp. Potvrdilo se to oznámení na konferenci F8 a stále platí, že jde o jeden z nejzásadnějších zásahů do soukromí lidí a je dost jisté, že do toho budou hodně chtít mluvit regulační orgány. Nutno dodat, že Facebook už všechny platformy stejně propojil a aktivně je udržuje propojené. Propojení ale nečekejte dříve než v příštím roce či ještě později. Viz Facebook will let users chat across Messenger, Instagram and WhatsApp.

Instagram chce zastavit harašení a obtěžování, ještě než vzniknou. Bude analyzovat, co uživatel chce odeslat, a pokud zjistí, že je to negativní, tak před odesláním zobrazí varování. Můžete to chápat jako další krok v postupném vytváření nepoužitelného Instagramu, reálný efekt to nemá – uživatel stejně „nevhodný“ příspěvek bude moci odeslat. Byť možná časem prostě nebude moci ani to, nebo bude sbírat „skóre“ určující „kvalitu“ a „přispívání k well being“ dalších uživatelů. Chystá se i možnost neblokovat uživatele zcela, ale jenom pro vkládání komentářů (Facebook má na stránce podobnou funkci jako „ban“). Viz Instagram is testing several new anti-bullying features.

Facebook oznámil zásadní redesign. Současný newsfeed skončí, všechno se bude dít ve skupinách a událostech. V mobilní aplikaci se změna objeví hned (Facebook ji uživatelům spouští postupně), webová verze se změní až někdy později. S tím, že budoucností jsou skupiny, ostatně přišel Mark Zuckerberg už před lety, mezitím stihl dotáhnout stránky i newsfeed do nepoužitelné podoby a děti a mládež přesvědčit k odchodu z Facebooku. Skupiny a události zatím jsou zpoplatněné a omezené jen minimálně. Za pár let k tomu ale určitě dojde. Viz Facebook is redesigning its core app around the two parts people actually like to use.



Autor: Facebook

TELEgraficky

Remote Manifesto ■ Data o poloze tramvají stále nic ■ Portal bude umět WhatsApp video ■ Mark Zuckerberg a pokus o vtip ■ PyTorch jde do světa ■ XSS vs Googlebot ■ RIP Facebook Bonfire ■ Dlouze o PDF ■ Hřbitovy kol ■ Tohle ani nechcete vědět

WEBDESIGN, INTERNET

Databáze fake news zdrojů UnNews byla spuštěna a poté odstavena. Provozovatel, Poynter, po stížnostech zjistil, že v hodnotícím procesu jsou nedostatky. Viz Poynter takes down database meant to spotlight fake news and biased sources a Letter from the Editor. Původní databázi si už tedy neprohlédnete, ale mohou se hodit zdroje, které Poynter využívá – FactCheck.org’s Misinformation Directory, Fake News Codex, PolitiFact’s Fake News Almanac a Snopes’ Field Guide to Fake News Sites and Hoax Purveyors.

Časopis Wired shrnuje spuštění zpoplatněného přístupu ve WE LAUNCHED A PAYWALL. IT WORKED! MOSTLY. Ukazuje, že to fungovalo, ale také některé překvapivé skutečnosti: třeba žebříček obsahu, který nejvíce vedl k zaplacení předplatného. Další zajímavé čtení je o optimalizaci (a copywritingu) objednacího procesu.

London Evening Standard propouští, snižuje náklady a chce spojit redakce své tištěné a online podoby. Deník distribuuje 860 tisíc výtisků, ale dopady hroutícího se inzertního trhu vedly v loňském roce ke ztrátě až 10 milionů liber. Spojení tisku a onlinu bude zajímavé – online frčí celebrity, v tisku městská témata. Zajímavé čtení v London Evening Standard cuts jobs in drive to reduce costs.

Studium online extremismu si vybírá daň na výzkumnících. Končí u psychiatrů a mají i trvalé následky, podobně jako moderátoři obsahu na Facebooku a na dalších sociálních sítích. Viz Online extremism is taking a mental toll on researchers studying it a THE EXISTENTIAL CRISIS PLAGUING ONLINE EXTREMISM RESEARCHERS.

SOFTWARE

Aperture už v příští verzi macOS nespustíte. Viz Apple Says Aperture Won't Run in Future macOS Versions After Mojave. Náhradou by mělo být Photos nebo Adobe Lightroom Classic. Vývoj Aperture tak jako tak skončil v roce 2014 a z Mac App Store byla aplikace odstraněna v dubnu 2015.