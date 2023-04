Zásadní upgrade Ethereum Shapella je tu. Přijde tržní apokalypsa?

Trvalo to dost dlouho – první ethery byly do beacon chainu uzamčeny v pozdní fázi roku 2020, tedy ještě dávno před loňským eventem Merge, během kterého došlo ke sloučení staré proof of work sítě a proof of stake beacon chainu, čímž se Ethereum oficiálně stalo proof of stake kryptoměnou. První stakeři se tedy museli obrnit notnou dávkou trpělivosti a ostatně nejen oni. Odemčení stakingu pro výběry, které nastává s blokem 62 095 36 PoS chainu dnes, tedy 12. dubna, přichází sedm měsíců po samotném Merge.

Za celou dobu, co staking běží, tedy od již zmiňovaného roku 2020, zde na 562 729 validátorů v síti nashromáždilo 18 000 166 etherů, tedy asi 15 procent etherů v oběhu. To je při aktuální ceně asi 1895 dolarů za ether už docela pěkný balík. Vyjádřeno v dolarové hodnotě se aktuálně bavíme o částce převyšující 33 miliard dolarů.

Ty by měla odemknout právě kombinace nadcházejících dvou aktualizací – Šanghaj a Capella. Aktualizace změní kód na obou hlavních vrstvách Ethereum sítě, tedy jak na té konsensuální, tak na exekuční. Zcela konkrétně k tomu slouží návrh – Ethereum Improvement Proposal – EIP-4895, zbylé části upgradu zahrnují ještě implementaci dalších pěti návrhů (EIP-3651: Warm COINBASE, EIP-3855: PUSH0 instruction, EIP-3860: Limit and meter initcode a EIP-6049: Deprecate SELFDESTRUCT), které nejsou pro většinu smrtelníků až zase tak zajímavé (možná s výjimkou jednoho zásahu do poplatkové politiky). Pokud vám to ale nedá, naleznete je pochopitelně na oficiálním Ethereum GitHubu.

Nastane po odemčení stakovaných etherů a stakovacích odměn na v současné době deflačním etheru prodejní Armageddon? Ne tak docela, vývojáři se totiž z vícero důvodů, ale co si budeme povídat, hlavně právě z obav, jak by síť absorbovala potenciální tsunami odemčených etherů, rozhodli pro řízené a omezené odemykání uzamčených prostředků.

Systém tak bude rozlišovat plné a částečné výběry. Částečné výběry umožní validátorům přístup k odměnám, jinými slovy k zůstatku nad rámec složených 32 ETH potřebných k založení validátorského node. V každém nově potvrzeném bloku může 16 validátorů provést částečný výběr a na konci týdne si vyzvednout své odměny.





Co se týče plných výběrů, tedy odemčení celé zástavy i zisku, systém jej umožní provést zatím asi jen 1800 validátorům denně. Číslo by se ale mělo postupně nepatrně zvedat spolu s rostoucím počtem validátorů v beacon chainu. V praxi by se tak skrze plné výběry zatím nemělo dostat do oběhu více než 57 600 etherů, což při současných cenách představuje kryptoměnu asi za 109 milionů dolarů.

Bavíme se navíc o scénáři, kdy by se všichni validátoři rozhodli své ethery okamžitě prodat. I kdyby se totiž pro výběr rozhodli všichni současní validátoři, trval by výběr podle dnes nastavených parametrů zhruba osmnáct měsíců. Tato doba se nejspíše zkrátí, i tak by to ale rozhodně mělo být docela dost času na to, aby tento nápor síť i trh bez potíží absorbovaly.

V našem modelu jsme navíc zatím počítali s nejhoršími scénáři. Na ty ale nakonec ani nemusí dojít. Validátorů, kteří se zařadili do výběrové fronty, jsou zatím pouze jednotky tisíc. Je sice možné, že většina čeká se svým zařazením do fronty až na samotný upgrade, jak moc je to ale pravděpodobné?

Řada uživatelů se například nechala přilákat ke stakingu v době, kdy byla hodnota etheru znatelně vyšší než nyní, a není proto zdaleka jisté, jestli se jim teď bude chtít se ztrátou prodávat. Téměř jisté ale je, že nadcházející týdny budou Eldorádem spekulantů a arbitrážních dobrodruhů.