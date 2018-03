 »  Zásah policie v českém Microsoftu a AutoContu, IBM diskriminuje staré, nový iPad

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

ProPublica a Mother Jones přichází s rozsáhlou reportáží, kde uvádí, že IBM porušuje antidiskriminační zákony vůči starším lidem. IBM konkrétně během velkých vln propouštění v posledních letech měla cíleně propouštět zejména zaměstnance nad 40 let. Za pět let jich mělo být více než 20 tisíc. IBM se už řadu let snaží zbavit starého byznysu a přeorientovat se na novinky typu cloud či Watson. Zakládá i designové kanceláře a podobně.

Týdeník Euro přichází s informací, že tento týden v budovách ministerstva vnitra, obrany a kancelářích zdejšího Microsoftu zasahovala policie. Dojít mělo také na AutoCont. Důvodem mají být centrální nákupy softwaru.

Apple představil nový iPad, který je určený do vzdělávacích institucí. Má běžné parametry jako 9,7“ retina displej, procesor A10 Fusion, Touch ID a podobně, zároveň ale přidává podporu stylusu Apple Pencil. Ten doposud pracoval pouze s iPadem Pro. Zejména americké vzdělávání je pro technologické firmy zajímavé, Googlu se v něm velice zadařilo s přístroji s Chrome OS.

Dva populární čínští výrobci smartphonů přichází s novými modely. Huawei dle očekávání představil modely P20 (5,8“ IPS displej, FHD+, Kirin 970, 4 GB RAM, 64 storage, baterie 3400 mAh, USB-C a žádný jack, 24Mpx přední foťák) a P20 Pro (displej 6,1“, AMOLED, IP67, 6 GB RAM, baterie 4000 mAh, opět bez jacku). Xiaomi pak představilo Mi Mix 2S. Ten má keramická záda, 6“ IPS LCD displej (1080 × 2160 pixelů), Snapdragon 845 a varianty s 6 a 8 GB RAM.

Xiaomi také pokračuje v expanzi do počítačového byznysu. Firma představila herní notebook Mi Gaming Laptop, který má 15,6“ IPS displej (1920 × 1080 pixelů a pouze 60 Hz), hmotnost 2,7 kilogramů, výběr ze čtyřjádrových procesorů od Intelu, 8 nebo 16 GB RAM a dedikovanou grafiku GeForce GTX 1050 Ti se 4 GB paměti, případně za příplatek GTX 1060 s 6 GB paměti. Xiaomi už dříve vydalo své Apple klony Mi Notebook Air a Mi Notebook Pro.

Francouzská herní společnost Ubisoft představila nástroj Commit Assistant. Ten využívá prvky umělé inteligence či strojového učení k tomu, aby během psaní kódu upozorňoval vývojáře na chyby ještě dříve, než se stanou. Analyzují se staré chyby, z čehož se následně vychází. Podobně se AI začíná uplatňovat také v dalších tvůrčích procesech, například v hudbě a podobně. Více o Commit Assistant rozebírá Wired.

Webový AutoCAD nyní pohání stejné jádro kódu, které běží i v tradiční desktopové aplikaci. Webová verze prozatím neumí například 3D a má nějaká další omezení, do budoucna to ale vypadá zajímavě. Připravuje se i podpora dalších prohlížečů vedle Chrome a Firefoxu.

Pro ty, kteří už zanevřeli na seriál The Big Bang Theory, možná bude důvod se na jeden díl vrátit. V nové epizodě se má jako host objevit spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates. V BBT už si zahráli také Elon Musk, Steve Wozniak, Buzz Aldrin nebo zesnulý Stephen Hawking.

San Francisco má vzhledem k technologickému boomu a rostoucím cenám bydlení a všeho okolo problém s bezdomovectvím. Podobně, jako další americká města rostoucím díky technologiím. Cisco se nyní skrze svůj Cisco Fund zavázalo k investicím ve výši 50 milionů dolarů, které má problém v San Francisku pomoci řešit.

Red Hat nadále ukazuje, že čistě na open source lze pěkně růst. V posledním fiskálním roce meziročně v tržbách vyrostl o 21 procent, usadily se na 2,6 miliardy dolarů. Firma také nedávno koupila CoreOS.

Samsung rozjel výstavbu továrny v čínském městě Xi`an, do které investuje sedm miliard dolarů. Produkovat bude čipy V-NAND. Domovská oblast současného čínského prezidenta Si Ťin-pchinga nabídla Korejcům neobvyklou pobídku – projekt může stoprocentně provozovat Samsung a nemusí zakládat joint-venture s čínským partnerem, jak to vláda obvykle vyžaduje.

Oracle finálně spouští Autonomous Data Warehouse Cloud, který je postavený na nové generaci databáze Oracle 18c. Společnost také v cloudu nově nabízí GPU postavené na architektuře Volta od Nvidie. Architekturu Pascal už nabízí asi půl roku.

Pure Storage zase s Nvidií přestavuje projekt AIRI. Označují to jako „AI v krabičce“ – box obsahuje storage Pure FlashBlade a Nvidia DGX-1. Hardware má být připravený tak, aby šlo ve firmách používat technologie spojené s prvky AI.

Na burzu se chystá další technologická firma. Tentokrát jde o Smartsheet, který patří k nejžhavějším startupům v Seattlu. Smartsheet za léta fungování získal 120 milionů dolarů na investicích a má hodnotu 852 milionů dolarů. Podle očekávání na burzu půjde také Pivotal Software, už vyplnil papíry. Pivotal je majoritně vlastněný Dellem.

Na veletrhu Věda Výzkum Inovace v Brně proběhne 16. května také Youth Startup Festival, tedy akce, kde se budou představovat projekty od mladých lidí.