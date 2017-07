 »  Zdeněk Honek (DataSpring): Cloud výrazně roste, máme plány na rozšíření datacenter

Relativně nedávno založená společnost DataSpring se rychle stala aktivním hráčem na českém trhu s datacentry a cloudy. Má za sebou kapitál skupiny KKCG Karla Komárka a provozuje datacentrum v Lužicích u Hodonína.

Má také přístup k pražskému datacentru Lucerna, kterou prostřednictvím podniku SafeDX provozuje KKCG s Foxconnem. Obchodní ředitel DataSpringu Zdeněk Honek v rozhovoru popisuje výsledky za poslední rok a plány do budoucna.

Minulý rok jste plánovali, že v obratu překonáte 130 milionů. To se tedy zadařilo.

Obrat za loňský rok byl 156 milionů, takže se to podařilo. Také jsme měli plán růst o 300 procent v cloudových službách, a to se také povedlo. Ve službách máme 88 milionů. Na letošní rok máme zase ambiciózní plán – ve službách se chceme dostat na 200 milionů. Máme útlum v přeprodávání věcí do skupiny a spíše se soustředíme na cloud. Pár desítek milionů dáme v hardwaru, ale zacílení je jinde. Do budoucna by 90 procent tržeb měly dělat cloudové služby. Na „resell“ ani neděláme kampaně, neprofilujeme se jako prodejce licencí, i když to pro skupinu děláme a máme v této oblasti zákazníky – jsme v první desítek SPLA providerů Microsoftu. Další služby máme BI a softwarový vývoj, tam teď máme 20 lidí. Tam teď také proděláme nějaký rozvoj, chceme nabízet open source databáze ve formě služby. První referenční zákazník je ČSOB.

Co dnes provozujete v datovém centru v Lužicích u Hodonína?

Není primárně určeno pro housing, běží tam cloudové služby. Největší trh housingu je v Praze. Někdy se do datacentra potřebujete podívat a do Lužic je cesta dlouhá. A druhou věcí je to, že racková pozice v Lužicích je relativně drahá. To datové centrum bylo od začátku stavěno pro vysokou ochranu. V areálu jsou také naftové doly. Kdyby tam někdo chtěl mít servery, musel by se certifikovat v areálu a tak dále, bylo by to komplikované.



Autor: DataSpring Zdeněk Honek, DataSpring

Jak vekou tam máte infrastrukturu?

Z fyzického prostoru máme obsazeno zhruba 30 procent. Máme to spočítané zhruba tak, že do roku 2022 by datacentrum mělo být zcela zaplněné. Veškeré hardwarové prvky budou naše a na nich budeme provozovat naše služby.

Pak máme druhé datové centrum Lucerna tady v Praze (náš článek), kolem 200 racků ve čtyřech sálech. První sál už jsme skoro zaplnili, tam například začala „housovat“ Sazka, konkrétně jejich technologická společnost GTECH. Teď se dostavěl druhý datový sál a připravuje se migrace jednoho velkého světového výrobce elektroniky. Ten obsadí značnou část sálu. Jsme ve dvou tendrech pro banky. Počítáme, že dva sály by byly pro housing, dva pro služby. Tak je ta ekonomika datacentra navržena. Jinak veškeré služby, které běží u Hodonína, máme nyní i v Praze a je to kompatibilní.

Jak velkou roli v Lucerně hraje Foxconn?

Za Foxconn mluvit nemohu, ale mohu něco říkat za SafeDX, což je společný podnik KKCG a Foxconnu a spolu jsme parťáci. Dnes se postupně migrují aplikace. Nám Foxconn a SafeDX pomáhají s Hadoopem, velkými daty, internetem věcí a senzory ve výrobě. Přinášejí sem věci jako skutečný průmysl 4.0 a další věci a my na tom můžeme dělat. Jsou tady firmy Foxconn DRC a Foxconn 4Tech (náš článek), to je pro nás zajímavá studnice. První byl Hadoop, teď děláme i VDI. Máme šanci se hned podívat na novinky.

Tvoří služby, které poskytujete do skupiny KKCG a v rámci Foxconnu majoritní část tržeb?

Z KKCG jde kolem 30 procent, zbytek je komerční trh. Už je to celkem vyvážené. A co se týče akvírování nových zákazníků, většina jde normálně z trhu. Podíl KKCG se bude postupně zmenšovat, i když skupina bude stále významný zákazník. Také skupina stále bude zdroj inovací, spouští nové digitální služby.

Bere vás například Sazka, která do skupiny spadá, jako klíčového hráče pro jejich online aktivity?

Byli jsme významný dodavatel BI. Pomáhali jsme navrhovat kompletní systém na vyhodnocování prodejů. Z hlediska digitálu to pak souvisí s daty. Sazka u nás má housing a budeme se snažit pomáhat s dalšími službami. Tohle je první krok.

KKCG společně se stavbou datacentra v Lužicích začala uvádět, že se ICT stává další významnou nohou skupiny, ne jenom nějakým rozmarem. Vidíte to v DataSpringu v praxi?

Pokus to není, to by byl drahý pokus. Investovalo se poměrně masivně. To, že jsme se za dva roky dostali tam, kde jsme, samozřejmě stálo nějaké peníze. Investice jsme potřebovali i na nové projekty jako je pleAzure.cloud (náš článek). Stabilita akcionáře je pro nás velice důležité a stoprocentně mu věříme. Máme cloud, Lužice, Lucernu a můžeme nadále rozvíjet služby. Investice do toho všeho je dlouhodobá a bez podpory by to nešlo. To je důkaz, že to KKCG bere vážně.

Kdy se investice vrátí?

Počítáme, že letos, případně začátkem příštího roku budeme provozně neutrální. Pak postupně začneme část vracet a od roku 2021 by vracení peněz mělo být výraznější.

Koncem loňského roku skončil ředitel DataSpringu (náš text) a žádný nový nepřišel. Co je to za posuny?

Firma má dnes čtyři hlavní divize. Jedna je technologická, kde máme CTO. Pak je tu prodej, pak vývoj, back office a business solutions. Z hlediska řízení se scházíme na této úrovni a firma se řídi takto manažersky. Jsme relativně seřazení za obchodem. Vystupující hlava vůči trhu jsem tedy více méně já. Ale jinak se rozhodujeme společně a demokraticky, funguje to dobře.



Autor: DataSpring Zdeněk Honek, DataSpring

A jak jste k takovému rozhodnutí došli?

To je asi dotaz na KKCG. Oni asi řekli, že mají dostatečně seniorní tým. Já jsem předtím v Česku řídil SAS, další naši lidé třeba finance ve Vodafonu, datacentra v O2 a podobně. Takže není třeba zastřešující manažer.

Vy teď reportujete někam do KKCG?

Model je stejný, jednou za měsíc KKCG prezentujeme účetnictví, výsledky, věci z trhu, co se povedlo, nové zákazníky a tak dále. To běželo předtím, běží to stejně nadále. Každý prezentuje svoji oblast.

Jak velký v Česku může být trh cloudových služeb a kam se může dostat?

Jsou nějaké statistiky, pohybuje se to kolem dvou až čtyř miliard. Nicméně neexistuje žádná detailní analýza. V číslech se může míchat i housing a kolokace. Tam se mi nepoměřujeme, nás zajímá čistý cloud. Jsou statistiky nejlepších VMware a Microsoft providerů, ale ta čísla nejsou veřejná, takže přesně nevíme. My jsme v TOP 10 u Microsoftu a víme, že tam nejsou nějaké obrovské odstupy. Mezi prvním a desátým je to asi čtyřnásobek. Hledáme metriku, jak měřit velikost cloudového trhu, ale to není jednoduché.

O cloudu se hodně mluví, ale pořád je to hodně tvrdá práce, ulovit nějakého zákazníka. Největší konkurencí je stále interní IT. Není to tak, že by byly stovky zakázek, jsou to spíše desítky – v našem případě cílení na enterprise a střední segment. S pleAzure cloudem jsme záběr rozšířili, ale pořád se nebavíme o nekonečném trhu. Musí se to odpracovat a se zákazníky hodně jednat. Do Čech se to postupně dostává. Firmy se o cloudu postupně dozvídají, staví si kolem toho strategie a zajímají se. V poslední době nám dokonce chodí dost poptávek přes web.

Takže se na českém trhu v cloudu „povalují“ nižší miliardy korun?

Ano, na nižší miliardy to vidíme. Počítali jsme si, že kdybychom se dostali na čistě cloudové tržby 300 milionů, mohlo by nás to dostat mezi první tři příčky. Ale opět jde o kvalifikovaný odhad.

Pomáhá vám jako cloudovému hráči to, že máte vlastní datacentra? Někdo naopak tvrdí, že je to spíše zátěž.

To záleží. Pokud někdo jenom potřebuje výkon a virtuální stroje na testování, vývoj a podobně, asi to pro něj nebude hlavní kritérium. Ale pokud skutečně chce mít v cloudu svá data a produkci, do datacentra s námi přímo jede na návštěvu a zajímá se o mnoho detailů. Ve výběrových řízeních jsou i požadavky, abychom jako provozovatel cloudu byli majitelem datacentra. Pro větší zakázky to beru jako výhodu.

Na druhou stranu je pravda, že vlastní datové centrum je určitě zátěž. Máme menší flexibilitu v tom smyslu, že nemůžeme přesunout racky k někomu, kdo je levnější a tak dále. Pracujeme s naší ekonomikou. Není to tak, že si třeba v nějakém DC postavím rack, začnu odsud provozovat cloudové služby a za dva roky se migruji někam, kde je to lepší, novější a levnější. My máme koncept jiný a běžně se stává, že s námi zákazníci podepisují smlouvy i na pět let. Zákazníci mají jistotu, že jsme udělali investici. Chtějí stabilitu. Když někdo udělal velkou investici, myslí to vážně a dlouhodobě.

Na druhou stranu datacentra také po pár letech zastarají a objeví se nová, efektivně a levnější. Nebudou tedy za pár let vlastní „baráky“ na obtíž?

Plán výstavby je další, máme fázi 2. S Foxconnem se plánují další aktivity. Plán běží dál a horizont výstavby bude rychlejší. Zásoba datacenter bude. A také v našich dvou současných datacentrech máme špičkové technologie. Datacentra jsou dělá na dlouhou budoucnost. Když děláte housing, můžete zastarávat poměrně rychle, ale když v datacentru děláte služby, není to tak hrozné. Hardware se dá obměňovat. SafeDX také míří na západní Evropu a Asii, má partnerská datacentra a s nimi jsme rovněž schopní spolupracovat.

Ten plán výstavby je jaký?

Lucerna se bude rozšiřovat. A jsou plány, že by se postavilo další datacentrum. Záleží, jak rychle bude nabíhat zaplněnost. Plán navýšení kapacity Lucerny je o dalších 100 racků. Až bude třeba, rozjede se to. Lucernu jako takovou jsme stavěli devět měsíců, může to tedy jít velice rychle.

Původně z DataSpringu zaznívalo i to, že byste chtěli být silným středoevropským cloudovým hráčem. Tato představa platí dál?

To možná byla trochu silná prohlášení předchozího kolegy. Chceme být top poskytovatel v Česku a na Slovensku. Na Slovensku jsme začali spolupracovat s významným hráčem, zatím nemohu komentovat. Má velkou síť prodejních IT specialistů. Letos cílíme na Česko a Slovensko, máme velké partnerství s Konica Minolta, podepsali jsme také smlouvu s Konicou v Polsku. Kolegové ze SafeDX ale mají plány jít více tam, kde je Foxconn, i do Asie a podobně. My hodně vnímáme příležitost českého trhu, do cloudu rozhodně zatím všichni nešli.

Váš pleAzure.cloud je součástí celosvětové Cloud OS sítě Microsoftu. Pomáhá vám to nějak?

Od doby, co jsme tento cloud představili, jsme ušli kus práce. Nasadili jsme tam SQL a webové aplikace. To se ukazuje jako zajímavá věc, nasazujeme tedy další věci. Je to automatizovaná platforma, věci se dají postavit za pár minut. Budeme k tomu připojovat další aplikace. Tam vidíme značný potenciál.

O V úvodu jste zmiňoval postupně nasazování open source databází do cloudu. O jaké přesně jde?

Chceme to dělat formou platformy jako služby (PaaS). Teď máme MySQL a EnterpriseDB a chceme jít dále. Na to se teď kolegové z vývoje zaměřují. Chceme vzít databáze a „zcloudovat“ je.

Co může tuzemský PaaS nabídnout a proč do něj zákazníci jdou? Lokální podpora a podobně?

To lze říci obecně o cloudu. Chceme být flexibilní cloud provider pro české zákazníky, kteří ví, že data neopustí Česko, jsou v datacentrech s certifikací, vše máme pod kontrolou. Většinou zákazníci začínají s tradičním IaaS a pak často přijdou, že budou pokračovat i dále. U velkých enterprise zákazníků je stále největší zájem o tradiční IaaS, protože chtějí mít největší kontrolu. No a ty open source databáze spouštíme i z toho důvodu, že jich takto v okolí zase tolik není.