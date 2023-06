Ze střední Evropy bude obří čipové centrum, China Telecom v Česku, naskočte do vývoje pro Vision Pro

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Z bývalého socialistického bloku ve střední Evropě se stane velmi významný hub na výrobu čipů. Intel za 4,6 miliardy dolarů postaví továrnu na pouzdření a testování v polské Vratislavi. Reuters popisuje, jak se to sousedům povedlo. Ta urputnost a vize jsou záviděníhodné. Polsko chce také nalákat TSMC a další hráče. A ve východním Německu Intel nakonec postaví projekt za 33 miliard dolarů, protože německá vláda zvýšila dotace na deset miliard eur. Drážďany zároveň už nějakou dobu produkují zhruba každý druhý až třetí čip v Evropě a možná se dočkají TSMC. Jinak Intel také bude stavět v Izraeli, a to za 25 miliard dolarů. SemiAnalysis se věnuje aktuálnímu přebudovávání Intelu.

Posílit by mohlo také Česko, které na tom obecně není tak špatně. Americká Onsemi chce v Rožnově pod Radhoštěm za 44 miliard zavést kompletní proces produkce čipů na bázi karbidu křemíku. Podmiňuje to státní pobídkou ve výši dvaceti procent. Premiér Petr Fiala tento týden projekt podpořil a zdá se, že by to mohlo klapnout (a v našem zájmu by mělo). Ministerstvo průmyslu už nedávno pro Onsemi navrhlo jinou pobídku přesahující půl miliardy.

Intel prodává dvacetiprocentní podíl ve vídeňské firmě IMS Nanofabrication. Ta je jednou z rakouských společností, bez kterých by téměř nešly vyrábět moderní čipy. Vyvíjí technologie pro fotolitografické masky. Kupujícím minority je fond Bain Capital. Transakce ocenila IMS na 4,3 miliardy dolarů. Dalším rakouským zázrakem je EV Group. Více o těchto podnicích v textu o „nenápadných rakouských monopolech“.

AMD investuje 135 milionů dolarů v Irsku. Zaměřit se tam chce na výzkum a vývoj v datacentrech, 6G, síťařině nebo AI. Konkurenční Intel má v zemi silnější přítomnost, mimo jiné chce rozšířit stávající výrobu investicí ve výši dvanácti miliard dolarů.





Velmi zajímavá publikace: Výzkumníkům se podařilo získat tajné klíče z nekompromitovaných zařízení pomocí videozáznamů a power LED.

Státní China Telecom posiluje v Česku. Připojil se do NIX.CZ, pořídil si tam 10Gb přípojku. Firma je součástí takzvané digitální hedvábné stezky. Slouží jako infrastruktura pro expandující čínské podniky a zároveň jako spojka západního světa s trhem v Číně. USA operátora označily za hrozbu pro národní bezpečnost a tamní entitu zakázaly.

Spojené státy ostatně na čínský technologický sektor zaklekávají všude možně. New York Times informují, že novým předmětem zájmu Bidenovy administrativy jsou čínské cloudy typu Alibaba Cloud, Tencent Cloud nebo Huawei Cloud. U nás se skrze ABC Data snažil prosadit Alibaba Cloud, to ale nevyšlo. Do Evropy nyní přichází Huawei Cloud.

Wired zase popisuje, jak se podezřelé čínské šifrovací čipy od firmy Hualan dostaly do NATO, NASA nebo amerického námořnictva. Reuters se věnuje tomu, jak se na čínský trh dostávají high-end akcelerátory od Nvidie, které jsou pod americkými sankcemi. Spoiler alert: je třeba se diskrétně ptát na obřím hardwarovém tržišti Huaqiangbei v Shenzhenu, odkud máme tuto pěknou galerii.

Evropská komise vydala strategii k ekonomické bezpečnosti Evropy. Mimo jiné popisuje klíčové sektory a reaguje na snahy Číny zcizit zdejší technologie, včetně těch od ASML. Více informuje Politico.

Druhý evropský exascale superpočítač poběží ve Francii. Vyjde na 540 milionů eur, půlku zaplatí Evropská unie. Stroj se má dostat mezi tři nejrychlejší na světě, k dispozici bude od roku 2025. Exascale budou mít také v Německu. Vše je součást projektu EuroHPC budující síť evropských superpočítačů. Ostravské IT4Innovations díky tomu má Karolinu.

Český fond Credo Ventures se podílí na půlmiliardové investici do polské umělé inteligence ElevenLabs. Jejich software umožňuje generovat mluvené slovo pomocí textového zadání, jde tedy o něco podobného jako Midjourney, Dall-E a další. Credo do startupu investovalo už v prvním kole pre-seed (dva miliony dolarů), a to jako hlavní investor.

Společnost OpenAI hlásala, jak by se měla regulovat umělá inteligence, potají ale tlačila, aby naopak regulovaná nebyla. Popisuje to časopis Time, který získal zajímavé materiály.

Apple vydal vývojářské nástroje (SDK) pro visionOS, tedy operační systém pohánějící AR/VR brýle Vision Pro. Otevírá se tak šance brzy naskočit na novou platformu, dokud ještě nebude tak přeplněná. O technickém pozadí brýlí čtěte zde.

Jak to, že jsou v nizozemském Eindhovenu ASML a další inovátoři? Politico popisuje, jak město a okolí postupují v lákání talentů a inovací. O potřebě inspirovat se tímto regionem v našem rozhovoru mluvil Jiří Hlavenka.

Česká navigace MapFactor je nově dostupná pro Windows 11. Umí fungovat offline, a nevyžaduje tedy datovou konektivitu. Jen je tedy nutné zprovoznit Amazon Appstore.

Na eBayi se objevily pevné disky z datového centra SAPu ve Walldorfu. Firma se podle The Register pustila do vyšetřování.

Google si u americké obchodní komise FTC stěžuje na Microsoft kvůli monopolnímu chování. CNBC uvádí, že Microsoft zneužívá licenčních softwarových podmínek k uvazování zákazníků ke svému cloudu. Redmond podobným nařčením čelí i v Evropě, mimo jiné kvůli bundlování Teams.

Google chce odstřihnout Invidious, alternativní front-end pro YouTube. Autorům poslal e-mail, že porušují podmínky využití API. Ti ale říkají, že žádné podmínky neodsouhlasili a že API nepoužívají. Front-end se chová jako uživatel, načítá data a zobrazuje je v jiné stránce. Google také blokuje tunely IPv6 od Hurricane Electric. Uživatelé to rozebírají tady na fóru.

TSMC začala přípravy na 2nm čipovou výrobu. Prvními zákazníky mají být Apple a Nvidia. TSMC chce v této generaci porazit rivaly Samsung a Intel.

AMD možná nahradí BIOS AGESA. Firma vydala open source firmware openSIL sloužící k inicializaci procesoru a dalších periferií po startu počítače. Prozatím jde o test funkční na serverové desce pro Zen 4, v horizontu několika let by ale mohlo dojít k rozšíření.

Legendární Jim Keller chce v AI konkurovat Nvidii pomocí AI procesorů postavených na RISC-V. Aneb BUDA místo CUDA. O konkurenci Nvidii pomocí RISC-V se snaží i český Codasip s Intelem či CERNem.

Hewlett Packard Enterprise začne za předplatné nabízet servery vhodné pro trénování modelů LLM. HPE rozšiřuje nabídku GreenLake, v rámci níž poskytuje fyzický hardware za platby podobné cloudu. Základem nabídky je Cray s kartami Nvidia H100.

Oracle oficiálně v Evropské unii spustil svůj takzvaný Sovereign Cloud. Splňuje evropské regulace typu GDPR, Privacy Shield a další. Oracle Sovereign Cloud se rozjel také jako česká entita.

Čtení na Cnews.cz: Intel zařízl grafiky Arc A770 Limited Edition. Konečně levné základní desky pro AMD Ryzen 7000. Plán vydání nových procesorů Intelu. Intel má nový systém pojmenování procesorů.