 »  Zhmotněný AliExpress. Jak to vypadá na obřím tržišti s elektronikou v Číně

Už dlouhou dobu se mi nepodařilo se ztratit a hledat správnou cestu. V nenápadné devítipatrové budově na ulici East Beijing Road v čínské Šanghaji jsem to zvládl během několika minut. Pokud sem z jednoho z několika vchodů vejdete, objevíte se v džungli prodejců elektroniky, od kterých lze sehnat snad vše na stavbu přístrojů všeho druhu. Jde o zhmotněný AliExpress.

Už starší dům je komplikovaný sám o sobě, jsou v něm všelijaké chodby, vestibuly, kukaně, interní a externí schodiště a terasy. Do toho zde další malé a propletené uličky vytváří jednotliví prodejci se svými často velice malými stánky a regály.

Ty jsou plné zboží a často ani není vidět na stoly. Vidět ostatně nemusí být ani majitelé stánků, kteří jsou zapadlí mezi svými zásobami, srkají asijská jídla a dívají se do chytrých telefonů, tabletů a počítačů. Sledují videa na Youku (čínská obdoba YouTube) nebo vyřizují online objednávky.

Elektronické sousedství

Tento prostor se jmenuje SEG Electronics Market a je největším tržištěm elektroniky v jednom z největších a nejvýznamnějších měst Číny. SEG je zkratka pro Shenzhen Electronics Group, která podobný prostor provozuje také v Šen-čenu. Tamní SEG Plaza je umístěna ve slavné čtvrti Huaqiangbei, kam se sjíždějí tvůrci hardwaru z celého světa (naše loňská reportáž).

SEG Electronics Market v Šanghaji. Podívejte se:

SEG v Šen-čenu je napojený na tamní obří ekosystém továren zaměřených na elektroniku a celé tržiště je se 170 tisíci metry čtverečními největší v Číně. SEG v Šanghaji je vedle toho takový podvyživený bratr, stále jde ale o impozantní prostory. Samotný „obchoďák“ je navíc obklopen řadou podobných malých obchodů v přízemích domů na Beijing Road.

Bastlíři tady seženou snad vše, co mohou potřebovat. Vyfotit všechny stánky a nabídku ani nebylo možné. Nakoupit lze čipy, senzory, displeje, motory, joysticky, spínače, paměti, zdroje, baterie, kabely, konektory, mikropočítače, pájky, měřiče, vrtulky, chladiče, šroubky… cokoliv. K dispozici je i velká sekce s nářadím (Hardware Mall).



Autor: Jan Sedlák

V záplavě zboží se povaluje obrovské množství krabic plných dalšího zboží. To je velice často připraveno na odeslání. Mnoho zdejších prodejců běžně součástky prodává přes internet (mimo jiné právě přes AliExpress). Lidé zde tráví většinu dne, mezi krabicemi a zbožím v podstatě žijí, dávají si šlofíka a připravují si jídlo.

Velké várky

Prodejci nejsou vždy jazykově nejlépe vybaveni, ale domluvit se zde anglicky dá. Smlouvání je poměrně běžné. Překvapením každopádně může být, že se prodejcům příliš nechce prodávat malé množství výrobků. Respektive se velice diví, když si chcete koupit třeba jeden displej pro iPhone a nechcete jich celou krabici. Nebo nejlépe pět krabic.



Autor: Jan Sedlák

Při probírání součástek je také nutné si dávat pozor na to, aby byly nové. Někdy jsou repasované modely běžně přiznávané, někdy lze ale narazit na jetý kus, který je vydáván za nový. Stejně tak může být problém domluvit se na účtenkách, reklamaci a podobně. Naopak velice dobře, rychle a levně fungují opravy typu výměna displeje a podobně.

Některé výrobky jsou v podstatě ruční práce. V SEG lze narazit na řadu prodejců, kteří přímo na místě dělají kabely, případně s pájkou v ruce vytvářejí jednoduchá zařízení, která pak dále prodávají.

Osobní kontakt

„Součástky nakupuji od lokálních čínských výrobců. Většinou přímo z továren a velice levně,“ říká lámanou angličtinou jeden z prodejců zapadlý mezi regály se spínači.

Každopádně ne všechno je zde „no name“. Prodejci mají na skladě i běžné značky – typicky u všemožných čipů (Xilinx v případě FPGA a tak dále).

SEG v Šanghaji má sice devět pater, zhruba poslední dvě jsou nicméně dost prázdná, zatímco dole to žije hodně. „Návštěvníků tady máme hodně, ale ubývá to. Prodejci i nakupující se více stěhují na internet a není nutné tak být zde. I já prodám větší část zboží online, často do Evropy,“ navazuje pán se spínači.

Na tržišti lze mezi nakupujícími najít hodně cizinců. Při debatách s nimi lze zjistit, že často jde o přeprodejce, kteří si jedou zboží prohlédnout a dojednat dodávky. Roli podle nich hraje osobní kontakt, což pak pomáhá v případě problémů. Čínští prodejci hledají cesty na zahraniční trhy a sami osobní kontakty vyhledávají.